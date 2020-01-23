Игнорируя Хабиба: Макгрегор планирует новый бой

18 января ирландский боец Конор Макгрегор успешно вернулся в октагон после практически полуторагодичного простоя, нокаутировав за 40 секунд американца Дональда Серроне. Бой Ноториуса с Ковбоем вызвал немало споров относительно своей спортивной составляющей. Во многом из-за желания ирландца не просто поскорее организовать реванш с российским чемпионом легкого дивизиона UFC Хабибом Нурмагомедову, которому он сдался в октябре 2018-го, но и подойти к ответной схватке с какой-никакой победной серией. Один бой Макгрегор выиграл, однако очевидно, что этого для новой встречи с Орлом недостаточно.

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Причем сам Нурмагомедов уже неоднократно говорил о том, что не планирует в ближайшее время выходить в октагон против ирландца. Так, Хабиб поставил Конору пресловутое условие в 10 побед, тогда как сам вовсю готовится к без преувеличения историческому бою против Тони Фергюсона. Поединок должен состояться уже в апреле, и Нурмагомедову сейчас явно не до мыслей о Макгрегоре — на кону у россиянина стоит очередная защита титула.

Президент UFC Дана Уайт даже подчеркивал, что промоушен готов организовать реванш в случае победы Орла, однако после поединка с Фергюсоном Хабиб вернется в октагон еще не скоро. Как минимум — пауза продлится до конца лета.

Это подчеркнул и менеджер непобежденного российского бойца Ризван Магомедов.

«Не исключаю, что следующий бой после Фергюсона Хабиб может провести летом. Но только в конце. В мае заканчивается Рамадан (месяц обязательного для мусульман поста — прим. «Газеты.Ru»), еще месяц потребуется на восстановление. Только после этого можно будет планировать бой. С кем? Все зависит от обстановки и расстановки сил в легком весе», — цитирует менеджера Хабиба сайт телеканала «Матч ТВ».

Очевидно, что Макгрегор столько ждать не намерен. Дабы не терять форму, ирландец собирается провести свой следующий бой как можно скорее. И, как утверждает его менеджер Оди Аттар,

Конор планирует вернуться в октагон после победы над Серроне уже в начале лета. Против кого — не сообщается.

Косвенно обе стороны подтвердили, что если реванш и состоится, то совсем не скоро. Соответственно, Макгрегор уже находится в поиске нового соперника.

Еще до боя ирландца с Серроне многие источники сообщали о том, что Конор должен выйти против Джастина Гэтжи. Причем сам американец в своих социальных сетях неоднократно заявлял о готовности сразиться с Ноториусом. Даже после его недавней победы в Лас-Вегасе. Сам Гэтжи убежден, что бой ирланда с Ковбоем формально не имел смысла. Как и многие, американец выразил мнение, что этот поединок изначально был выигрышным для Макгрегора. С какой целью — известно.

That man is good. Bitch move to take that fight. Say my name @TheNotoriousMMA — Justin Gaethje (@Justin_Gaethje) January 19, 2020

«Он ищет бой, где может одержать гарантированную победу. Он боится сражаться, хотя должен выйти против меня. Я не прикончу его, как это сделал Хабиб, я не собираюсь душить Конора. Я дал бы ему возможность встать и продолжить бой, но он напуган. Он знает, что ему очень нужна победа, но Конор вырыл себе слишком глубокую яму, и он никак не сможет выбраться из нее. Его вырубят, и он уйдет»,

— говорил Гэтжи.

Примечательна данная ситуация еще и весовой категорией. Гэтжи выступает в легком дивизионе: том самом, которым рулит Хабиб. А как известно, Орел уходить из легкого веса ради второго боя с Макгрегором не собирается. Что интересно, не планирует в ближайшее время опускаться в легкий дивизион и сам ирландец. Свой бой против Серроне он провел в полусреднем дивизионе, и Конор признался, что эта категория ему по душе. Впрочем, все тот же Гэтжи готов подняться в полусредний вес ради схватки с Макгрегором. «За» выступают и в команде ирландца.

«Следующий бой? Джастин Гэтжи в 77 кг – вот мое личное предпочтение. Потому что он тоже легковес… Никому из них не придется гонять вес, и цель… Я буду осторожен со словами здесь, но наше видение – вернуть пояс в легком весе, и этот матч будет шагом вперед.

Я не вижу причин для Конора гонять вес, если поединок незначительный, на кону должен стоять пояс. Иначе чего ради ему это делать? Так что да, мы хотим оставаться в этом весе, а потом, когда подвернется большой матч, – сбросить оставшиеся 7 кг»,

– сказал тренер ирландца Джон Кавана.

Однако возможно, что Гэтжи не придется менять дивизион. Так как не он станет соперником Макгрегора. После победы Конора над Ковбоем ирландца стали больше склонять к другим бойцам. Уже из полусреднего веса — к чемпиону дивизиона Камару Усману и Хорхе Масвидалю. Оба, кстати, присутствовали 18 января в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena» и своими глазами видели победное возвращение ирландца.

Усман, кстати, уже высказывался относительно возможного боя с Макгрегором до победы ирландца над Серроне. И ему идея встречи с Конором в октагоне показалась неинтересной.

«Конор, друг мой, выходи в октагон, проиграй Серроне и забудь про мечту о поясе в полусреднем весе. Ведь твоя мечта быстро превратится в кошмар», — писал Усман.

My man @TheNotoriousMMA please just go in there and take your L from cowboy. Don't even dream of this WW strap because that dream can turn into an Nightmare fast. — KAMARU USMAN (@USMAN84kg) January 4, 2020

Против данного поединка говорит и состояние здоровья американца. В середине декабря 2019-го он нокаутировал Колби Ковингтона, защитив чемпионский титул, но, как сообщается, в ходе боя получил достаточно серьезную травму, от которой лечится до сих пор.

В связи с этим в ближайшее время встречи Усмана с Макгрегором, вероятно, не состоится.

Впрочем, это может сыграть на руку самому ирландцу, если тот действительно имеет виды на пояс в полусреднем весе. И в данной ситуации на первый план уже выходит Масвидаль. Менеджер американца Эйб Кава, который, кстати, и рассказал о травме Усмана, заявил, что его клиент готов выйти против Конора. Более того,

стороны рассматривают вариант с проведением не просто боя в номерном турнире, а поединка за временный чемпионский титул в полусреднем весе.

Такая встреча, к тому же, могла бы оказаться для UFC весьма прибыльной — и по финансам, и по интересу к ней. Тем более, что бой против Макгрегора придал бы дополнительную мотивацию Масвидалю, мечтающему сразиться с Усманом за чемпионский титул.

«Я получил бы гораздо больше удовольствия, если бы разбил лицо Усману, а не Конору. Я был бы рад этому, как ребенок на рождество, открывающий упаковки подарков», — говорил американец.

Наконец, альтернативным вариантом для Макгрегора может стать и бой против Нейта Диаса. Двое бойцов уже хорошо знакомы друг с другом. Только в 2016 году они дважды встречались в октагоне: в марте удушающим приемом сзади Диас заставил Конора сдаться уже во втором раунде, а через пять месяцев Ноториус уже взял реванш, выиграв большинством голосов судей. И Диас, и Макгрегор после этого неоднократно говорили о возможности провести третий, решающий бой. И после победы над Серроне Ноториус вновь сделал вызов своему давнему сопернику.

«Нейтан, братан, давай! Давай еще раз сделаем это! У нас есть нерешенный вопрос, у нас есть еще третий бой. Пора сразиться, Нейтан!»

— говорил Макгрегор.

И ведь этот бой стал бы наиболее удобным и для Конора, и для Нейта. Первому необходимо доказывать свою состоятельность, чтобы действительно рассчитывать на реванш с Хабибом, который принесет рекордные доходы, второй же уже ни на что по сути не рассчитывает. Для Диаса бой с Макгрегором — возможность засветить свое имя по-крупному, а также заработать немало денег. О спортивной же составляющей в данном случае приходится говорить лишь в отношении ирландца, который все еще надеется спасти свою карьеру.