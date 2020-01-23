«Культура коррупции»: Зеппельт убрал главу тяжелой атлетики

В мире тяжелой атлетики грядет серьезный скандал. Причиной тому стал документальный фильм скандального журналиста Хайо Зеппельта, в котором немец рассказал о создании «культуры коррупции» многолетним президентом Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Тамашем Аяном. Лента были показана 5 января в эфире немецкого телеканал ARD и положила начало разбирательствам в отношении функционера и организации.

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В фильме Зеппельт приводит факты, согласно которым на протяжении долгих лет Аян, по его данным, занимается покровительством атлетов, нарушающих антидопинговые правила. Репортер показал документы, которые якобы доказывают факт пособничества:

— руководство IWF уполномочило заниматься обеспечением допинг-безопасности на чемпионатах мира и Европы сотрудников Венгерского антидопингового агентства (Hunado), которые за материальное вознаграждение замалчивали факт манипуляций с пробами спортсменов;

— была раскрыта схема махинаций с образцами мочи, а свидетелем выступил врач сборной Молдавии;

— в период с 2008 по 2017 год не были подвержены проверкам на допинг 450 медалистов Олимпийских игр и чемпионатов мира, большая часть из них — россияне;

— в 90-е годы Аян перевел более чем $23 млн, полученные от Международного олимпийского комитета (МОК), на свой счет в швейцарском банке;

— в 2013-м Азербайджан был обязан заплатить штраф в размере $500 тыс., однако из ведомостей IWF этот пункт пропал;

— Аян создал «культуру коррупции» в федерации ради собственного обогащения.

В пресс-релизе, опубликованном IWF, организация отрицала выдвинутые Зеппельтом обвинения, отмечая, что озвученные им предположения были предметом обсуждений еще 12 лет назад, однако тогда подтверждений не нашли. Так или иначе, федерация пообещала заняться вопросом и провести собственное расследование. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отреагировало сдержанно, при этом ведомство больше обеспокоило публичное признание бронзовым призером Игр-2012 в Лондоне из Таиланда Раттикан Гульнои в употреблении допинга.

«WADA может подтвердить, что ее независимый отдел расследований осведомлен об обвинениях и продолжит наводить справки о возможных нарушениях всемирного антидопингового кодекса. Поскольку дело касается конкретных утверждений о применении допинга тяжелоатлетами в Таиланде, которые являются новыми и вызывают серьезную обеспокоенность WADA, агентство свяжется с IWF, Антидопинговым агентством Таиланда и другими заинтересованными сторонами, чтобы получить четкую картину происходящего», — говорилось в заявлении организации.

Позднее по поводу ситуации высказался президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов. По его мнению, Аян должен был приостановить свои полномочия на время расследования. «Ситуация очень серьезная, заключается она в том, что в дальнейшем нужно применять экстренные меры. Нужно экстренно собирать исполком (IWF) и, конечно, исполком должен принять решение оперативно и срочно действовать. Необходимо исключить всякие действия Аяна до тех пор, пока он не снимет с себя подозрения», — цитирует главу ФТАР РИА «Новости».

В конечном итоге на исполкоме IWF в Дохе было принято решение учредить специальную комиссию для расследования. В нее вошли Папандреа, Маркус Стивен, Бирендра Прасад Байшья и Каролина Лундаль.

Кроме того, Аян получил отстранение на 90 дней — предполагается, что за это время будут выяснены дополнительные обстоятельства. Временный главой организации стал Урсула Папандреа из Федерации тяжелой атлетики США. Сам Аян отрицает вину в приписанных ему нарушениях и уверен, что это будет подтверждено.

«Обвинения ARD против IWF в целом и против меня в частности не обоснованы. Они не подтверждаются соответствующей документацией или словами людей. Следовательно, я не сомневаюсь, что сторонние эксперты подтвердят мою приверженность развитию тяжелой атлетики вот уже на протяжении пятидесяти лет», — приводятся слова чиновника из Венгрии в пресс-релизе IWF.

Напомним, что 80-летний Аян до 2010 года состоял в Международном олимпийском комитете (МОК), пост президента IWF он занимает с 2000-го. Также функционер числится членом WADA, а в разные годы выполнял обязанности генерального секретаря Олимпийского комитета Венгрии и главы Всеобщей ассоциации международных спортивных федераций (GAISF).