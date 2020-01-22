Лишили лицензии: WADA закрыло московскую лабораторию

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжает активную борьбу с допингом в российском спорте. За декабрьскими санкциями последовали новые — 22 января пресс-служба организации опубликовала официальное сообщение о запретах в отношении московской антидопинговой лаборатории. Как утверждается в заявлении,

с сегодняшнего дня московская лаборатория лишена лицензии.

При этом стоит отметить, что санкции являются лишь временными, то есть российская организация лишь приостановила свою работу на неопределенный срок. На время закрытия московской лаборатории запрещено проводить какие-либо действия как с допинг-пробами и образцами крови, так и с данными спортсменов. Санкции будут действительны до тех пор, пока WADA не проведет окончательное расследование в отношении махинаций в лаборатории.

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Примечательно, что решение о немедленном временном закрытии лаборатории принял непосредственно новый президент организации Витоль Банька. Причем сделал он это после рекомендации экспертной группы WADA. Именно той самой группы, которая уже наносила визит в московскую лабораторию в январе прошлого года.

Тогда приезд представителей Всемирного антидопингового агентства в Москву был вызван в связи с обязательствами, возложенными на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в сентябре 2018 года, когда организация была восстановлена в правах. Так, отечественное ведомство было обязано предоставить доступ к базе данных московской лаборатории, а также передать все образцы допинг-проб российских спортсменов. Данное условие было выполнено, однако к осени экспертная группа WADA заподозрило россиян в махиянациях с этой базой.

В частности, Россия была обвинена в подмене некоторых данных, а также частичном удалении информации из базы, после чего начались новые разбирательства.

По ходу расследования комиссия по соответствию WADA рекомендовала исполкому организации применить «самые жесткие» санкции в отношении всего российского спорта. Ответчиком в данной ситуации выступало именно РУСАДА, которое 9 декабря было вновь отстранено сроком на четыре года. Согласно вердикту исполкома Всемирного антидопингового агентства, России запрещено принимать крупные международные соревнования на своей территории, а отечественным спортсменам — выступать на турнирах. Правда, впоследствии в полном отчете WADA было указано, что отечественные атлеты могут принимать участие в соревнованиях, но лишь в нейтральном статусе — с запретом на использование какого-либо рода национальной символики и гимна. Причем нейтральный статус получить спортсмены могут только в исключительном порядке, если смогут доказать свою непричастность к допинговым скандалам. Отмечается, что проверка в отношении каждого атлета индивидуально будет проводиться максимально строго.

Впрочем, на общем собрании членов РУСАДА по рекомендации наблюдательного совета агентства было принято решение не согласиться с вердиктом WADA и оспорить его в Спортивном арбитражном суде (CAS). Всемирное антидопинговое агентство уведомление от коллег из России получило и согласилось продолжить разбирательства в суде. В качестве третьей стороны в них участие примут представители: Международного олимпийского комитета, Международного паралимпийского комитета, Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, Международной федерации хоккея, Федерация хоккея России, Федерация санного спорта России и Федерация керлинга России.

Как утверждает WADA в новом заявлении, решение приостановить работу лаборатории было принято именно в связи с отстранением РУСАДА.

И, что самое важное, теперь все допинг-пробы будут передаваться именно представителям Всемирного антидопингового агентства, хотя образцы анализов, которые хранились в московской лаборатории до сегодняшних санкции, конфискованы не будут.

«В течение периода приостановки работы все образцы, собранные до данной даты, могут быть проанализированы в московской лаборатории, и ей будет необходимо связаться с соответствующими надзорными органами, чтобы определить, нужно ли транспортировать какие-либо хранящиеся образцы в лаборатории, аккредитованные WADA», - говорится в пресс-релизе.

В РУСАДА, к слову, к данному решению западных коллег были готовы. Гендиректор российского ведомства Юрий Ганус даже назвал предварительные лаборатории, куда будут доставляться новые пробы: в Кельн, Гент, вероятно, Стокгольм. Также агентство рассматривает варианты с поставками в Польшу и Италию.

«Это было предсказуемо, и мы к этому готовились. Московскую антидопинговую лабораторию передали в ведение МГУ, при этом все находится, по сути, в старом здании. К сожалению, в самом начале у нас первые проблемы были с физическими пробами, а вторые – с электронной базой данных. И эта мера предсказуемая. У нас уже сегодня отказались там принимать пробы. У нас отработана логистика, сейчас везем пробы в иностранные лаборатории. Это добавляет стоимость на расходы», — цитирует Гануса РИА «Новости».

Отметим, что московская антидопинговая лаборатория была лишена аккредитации комиссией WADA еще в ноябре 2015 года. Тогда же с поста директора ведомства был отстранен Григорий Родченков, заведовавший лабораторией с 2005 года. Впоследствии химик бежал из России в США, а его местоположение до сих пор остается засекреченным. Сам Родченков стал информатором WADA, предоставив организации сведения о возможных допинговых махинациях в российском спорте. Из-за этих разбирательств статуса соответствия до сих пор лишена Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), а Союз биатлонистов России (СБР) ограничен в правах.