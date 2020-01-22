Сульшер его узнает: 15-летнего россиянина ждут в Манчестере

В ближайшем будущем в Английской премьер-лиге (АПЛ) может оказаться молодой перспективный футболист из России. О нападающем Сергее Пинаеве из «Чертаново» начали говорить еще в 2018-м, когда он на юниорском уровне забивал нестандартные и красивые мячи. Например, во встрече против «Строгино», после которой он получил широкую известность в России, Пиняев оформил хет-трик, а один из голов исполнил после сольного прохода с центра поля. Пресс-службе сборной России это напомнило манеру игры в исполнении легендарного аргентинца Диего Марадоны.

13-летний Сергей Пиняев из «Чертаново» включил режим Марадоны и забил, пройдя на дриблинге семерых!

Как думаете, дорастет до @TeamRussia ?

@chertanovo pic.twitter.com/7sSUP1dpAb — Сборная России (@TeamRussia) 3 ноября 2018 г.

В том же году Пиняев был приглашен на стажировку в «Манчестер Юнайтед». Тогда он сыграл за юношескую команду в выставочном матче против итальянского «Бари», отметившись пятью голами. По словам генерального директора «Чертаново» Николая Ларина, уже тогда клубу поступали запросы от европейских грандов по поводу молодого форварда.

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«Сейчас Пиняев — самый сильный футболист 2004 года рождения в Европе, это однозначно. Мы понимаем, что к Сергею нужно бережно относиться. В Академии ведутся дискуссии по поводу того, переводить ли его в команду 2003 года рождения, оставлять в команде его возраста, или же делать все, чтобы парень как можно быстрее уехал в Европу», — говорил он в 2018-м в интервью «СЭ».

К слову о том, как часто форвард забивает красивые мячи...

Гол рабоной в исполнении Пиняева, видео которого было опубликовано в популярном Instagram-аккауте «433», посмотрели более 3,5 млн человек.

В январе прошлого года футболист снова побывал на просмотре в «МЮ». После того, как Пиняев снова побывал в расположении «красных дьяволов», он впервые дал интервью, рассказав о своих впечатлениях от одного из самых титулованных клубов Старого Света. В частности, ему удалось пообщаться с главным тренером «МЮ» Уле Гуннаром Сульшером.

По словам россиянина, норвежский специалист был впечатлен его навыками и даже намекнул, что через несколько лет он сможет попробовать силы в его команде.

«В принципе, они все очень дружелюбные. Поль Погба во время тренировки проходит и хлопает по плечу. Сульшер подколол, сказав: «Через два года ты будешь играть на месте Джесси Лингарда». Конечно, поеду, если еще раз пригласят.

В «МЮ» стараются как можно больше меня нагрузить, чтобы определить мой настоящий уровень. Их тренеры не запрещают брать игру на себя. Если в России все только на результат, то здесь тебя не станут ругать за потерю мяча при попытке обыграть», — рассказал Пиняев в интервью YouТube-каналу «КраСава».

После стажировки «Чертаново» впервые включило 14-летнего форварда в заявку сезон. И он снова оправдал оказанное доверие, забив сумасшедший мяч в ворота московского «Спартака» прямым ударом с углового.

«В «МЮ» хотят его забронировать до 18 лет. Как это будет выглядеть и что это за предложение, я пока не знаю. Они не зря говорят, что это лучшая стажировка молодого футболиста за 15 лет в их академии», — рассказал в беседе с «Чемпионат.com» Ларин.

«Это отличная практика. Ты едешь в Европу, смотришь на те условия и сравниваешь с теми, которые может дать наша страна. После таких поездок осознаешь, что в Европе много перспектив. Играть на таких полях, жить на такой базе, получать такой опыт – от этого правда получаешь удовольствие», — считает Пиняев.

В декабре 2019 года стало известно, что Пиняев в третий раз отправится на стажировку в «МЮ». Тренировался он в основном с командой U18, а также сумел посетить несколько матчей манкунианцев в АПЛ. В играх за команду он сумел забить и несколько раз ассистировать партнерам. Кроме того, в «Чертаново» наняли ему преподавателя по английскому языку, что оценили «красные дьяволы». Во время последнего визита он снова встретился с наставником «Юнайтед», а также с полузащитником Хуаном Матой.

«Они виделись с Сульшером. Как-то они шли вместе с Хуаном Матой и узнали Сергея. Подошли к нему, спросили как у него дела. При этом Пиняев все время обедает в одной столовой с главной командой. Когда я там был, сидели за соседним столом с Давидом Де Хеа», — рассказал Ларин.

В этом году Пиняеву исполнится 16 лет. «Чертаново» надеется, что в скором времени «красные дьяволы» сделают официальное предложение по трансферу их вундеркинда.

«23 января он возвращается обратно, в «МЮ» есть правило: стажировка не более 14 дней в году. Переход может состояться только с 18 лет. Надеемся, через какое-то время «Манчестер Юнайтед» сделает предложение Сергею. Но самое главное здесь — желание Пиняева и его родителей быть именно в Манчестере. Они этого очень хотят», — подытожил гендир московского клуба.