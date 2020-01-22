Против желания: как «Зенит» отправляет Кокорина в «Сочи»

Трансферное окно в России близится к завершению, и напоследок петербургский «Зенит» решил совершить самую неожиданную сделку зимы. 21 января «Сочи» в своем Twitter-аккаунте объявил, что клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона пополнит нападающий Александр Кокорин. Спустя несколько часов заявление появилось и на официальном сайте черноморцев.

Однако дело в том, что футболист сейчас находится на тренировочном сборе с сине-бело-голубыми, а после новостей о переходе в «Сочи» он появился в стартовом составе «Зенита» на товарищеский матч против катарского клуба «Аль-Увайнах».

Эта игра стала первой для экс-форварда сборной России после освобождения из колонии. Кокорин появился на поле с капитанской повязкой. Отыграв один тайм, он сумел оформить хет-трик и сделать одну результативную передачу. В конечном итоге петербуржцы одержали победу со счетом 10:0.

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Уже после встречи главный тренер «Зенита» Сергей Семак в очередной раз обозначил свою позицию, согласно которой он рассчитывает на Кокорина во второй части сезона и не намерен с ним расставаться. Он также подчеркнул, что сам игрок «расстроен новостями об аренде». Практически сразу болельщики сине-бело-голубых запустили в социальных сетях хэштэг #ОставьтеКокорина с призывом к руководству клуба одуматься по поводу возможного ухода Кокорина.

В «Сочи» отреагировали довольно красноречиво, посоветовав спрашивать у Семака, «чего он там хочет и не хочет».

«Все уже написано и озвучено. Он играет сейчас за «Зенит»? А кто сказал, что сейчас он в «Сочи»? Что касается того, что «Зенит» не объявил об аренде Кокорина, то трансферное окно еще открыто», — цитирует гендира «Сочи» Дмитрия Рубашко «Чемпионат.com».

Официального заявления от сине-бело-голубых до сих пор так и не последовало, если не считать интервью генерального директора «Зенита» Александра Медведева, в котором он устно подтвердил, что переход может состояться. «Зенит» подтверждает договоренность с «Сочи» об аренде Кокорина», — приводит слова Медведева ТАСС.

Любопытно, что в это же время появилась информация о нахождении Кокорина на утренней тренировке «Зенита».

Что касается мнения Кокорина, то за игрока высказался его отчим и агент. Он настоятельно заявил, что его пасынок не имеет планов менять клубную прописку зимой. «Находится ли Кокорин в подвешенном состоянии? По-моему, в подвешенном состоянии находятся те, кто отправляет его в «Сочи». Все потому, что телега редко едет впереди лошади. Он не просто «пока» не собирается в «Сочи», а вообще не едет. Летом поедет на отдых.

Медведев подтвердил информацию о переходе? Это ничего не меняет. Саша не собирается переходить в «Сочи». Думаю, что не просто «пока», а вообще. Летом поедет на отдых» , — сказал Кирилл Логинов в интервью «Фонтанке».

Помешать трансферу Кокорина в южную команду может не только отсутствие желания футболиста. В этом стремлении его права готовы отстаивать в Общероссийском профессиональном союзе футболистов (ОПСФ). По словам главы организации Александра Кокорина, форварда «никто не может заставить перейти в другой клуб без желания».

«Переход в аренду требует определенного количества документов, которые Александр также будет подписывать. Ставить эти подписи или нет — решать футболисту. Профсоюз, конечно, следит за ситуацией, и как только там будет что-то происходить неправомерное — сразу же вмешаемся», — заявил он.

В текущем сезоне за «Сочи» выступают восемь футболистов, права на которых принадлежат «Зениту». Нападающий Дмитрий Полоз сказал, что в команде с нетерпением ждут и Кокорина. «Не знаю, насколько вся информация правдива и сможет ли он к нам перейти, но мы очень хотим видеть его у нас. Уверен, что в «Сочи» у него будет много игровой практики. Не сомневаюсь, что Саша сможет выйти на свой прежний уровень», — приводит слова Полоза Sport24.

«Я безумно рад, что Саша будет играть с нами. Он же просто топовый футболист! Если он приедет, он точно нам поможет с турнирным положением», — согласился с Полозом полузащитник Кристиан Нобоа.

Однако радоваться игрокам «Сочи» пока рано. РИА «Новости» сообщает, что 22 января Медведев и Семак провели внеочередную встречу из-за ситуации с Кокориным. Легко догадаться, что между главным тренером и руководством клуба есть определенные противоречия.

Напомним, что 28-летний Кокорин в последний раз появлялся на поле в официальном матче в октябре 2018 года. После этого нападающий был задержан по громкому делу о двух драках в центре Москвы и на протяжении полугода находился в СИЗО. 8 мая 2019 года Пресненский районный суд города Москвы приговорил его к одному году и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, 6 сентября он был освобожден условно-досрочно. «Зенит» выразил поддержку своему футболисту и продлил с ним контракт до лета 2020 года.