Риск пропустить Олимпиаду: Ласицкене готовит иск на миллионы

В отношениях лучшей российской прыгуньи в высоту последних лет и трехкратной чемпионки мира Марии Ласицкене с представителями руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) все сильнее увеличивается разрыв и назревает новый конфликт. С ноября 2015-го российское ведомство было лишено статуса соответствия и членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), из-за чего отечественные легкоатлеты пропустили Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро, а до декабря 2019-го выступали на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

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На протяжении всего этого времени ВФЛА рассчитывала на реабилитацию, однако все попытки вернуть свой статус оказались безуспешными, а нынешнее положение организации и вовсе является катастрофическим. Причем дело касается не столько исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о тотальном бане всего российского спорта, сколько действий руководства ВФЛА, а именно — Дмитрия Шляхтина, теперь уже бывшего президента ведомства.

В ноябре Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) после совместного с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) расследования временно отстранил чиновника от его должности, а вместе с ним и исполнительного директора ВФЛА Александра Паркина, члена правления организации, главу Федерации легкой атлетики Московской области Артура Карамяна, начальника отдела спортивных программ ВФЛА Елену Орлову и антидопингового координатора ВФЛА Елену Иконникову.

Причина — подозрение в намеренной подделке медицинских документов российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Он, к слову, тоже отбывает дисквалификацию вместе со своим тренером Евгением Загорулько.

В частности, Лысенко был временно отстранен за пропуск трех допинг-тестов за один соревновательный год, однако спортсмен сообщил, что не смог сдать анализы по причине болезни. Впоследствии выяснилось, что медицинские справки, в которых «подтверждались» проблемы со здоровьем у атлета, оказались поддельными. В этом признался и сам Лысенко, подчеркнув, что на такой шаг он пошел по требованию как раз руководства ВФЛА, а именно — Дмитрия Шляхтина. Сам экс-президент российской легкоатлетической федерации намерен обжаловать свое отстранение и обвинения в свой адрес, однако сама эта ситуация спровоцировала одну большую проблему для всей отечественной легкой атлетики:

из-за новых разбирательств World Athletics приостановила процесс восстановления статуса Всероссийской федерации легкой атлетики. А это значит, что отечественные легкоатлеты теперь не могут рассчитывать на получение нейтрального статуса.

Из-за этого Мария Ласицкене уже пропустила ряд турниров, а теперь намерена не просто в очередной раз выразить свое недовольство действиями руководства федерации, но и подать на него в суд. По словам прыгуньи, в случае пропуска всего зимнего сезона она подаст многомиллионный иск — в соответствии с материальными потерями, которые она понесет из-за своего отсутствия на соревнованиях.

«Я рассматриваю вариант подачи в суд на ВФЛА. Если суд откажется принять мое заявление на ВФЛА как общественную организацию, то буду подавать в суд на конкретных людей. На тех, кто будет официально признан виновным в деле с липовой справкой Лысенко, и на нынешнее руководство федерации. Их действия привели и приводят к моим потерям — моральным, имиджевым и материальным. По предварительным подсчетам, в случае полного пропуска зимнего сезона это будет многомиллионный иск», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Важно и то, что трехкратная чемпионка мира рискует пропустить главные старты года — летние Олимпийские игры в Токио.

Сама спортсменка уже заявила, что в нынешней ситуации она и остальные легкоатлеты имеют крайне мало шансов на попадание на Игры. Это зависит как от нейтрального статуса, который атлеты не могут получить из-за настоящего положения ВФЛА, так и от выступлений спортсменов, ведь из-за отсутствия нейтрального статуса они не могут участвовать в соревнованиях. В том числе тех, которые могут стать отборочными на Игры.

«Думаю, что шансов очень мало. Руководство ВФЛА ничего не делает в этом вопросе для атлетов. Они просто пытаются остаться у власти и абсолютно не стесняются этого. С учетом нынешней ситуации, не исключаю, что меня не пустят на вторую Олимпиаду подряд. Но я буду бороться до конца. Хотя надежды на успех мало», — цитирует Ласицкене РИА «Новости».

Сама спортсменка крайне негативно настроена ко всему президиуму федерации. Даже временному. 21 ноября Шляхтин был отстранен с поста главы ВФЛА, а затем уже и объявил о своей отставке. Выборы же нового президента ведомства пройдут только 28 февраля. До этого момента исполняет обязанности руководителя организации Юлия Тарасенко. Ее Ласицкене, к слову, тоже не жалует. По ее словам, если Тарасенко выиграет грядущие выборы, то начнет процесс по выходу из-под юрисдикции ВФЛА, хотя сама спортсменка неоднократно заявляла, что менять спортивное гражданство при этом не намерена.

«Если предстоящие выборы выиграет Тарасенко или кто-то еще из команды Шляхтина, я буду искать варианты выхода из-под юрисдикции ВФЛА. Речь не идет о смене гражданства. Но моя позиция не изменится, я продолжу отказываться от любых контактов с этим руководством даже после выборов. Работать с этими людьми я точно не буду»,

— заявила прыгунья.

Интересно, что ВФЛА при этом предпринимает некоторые попытки наладить отношения с Ласицкене и другими ведущими легкоатлетами. А именно — с бегуном Сергеем Шубенковым и прыгуньей с шестом Анжеликой Сидоровой. В конце декабря Ласицкене в своем Instagram опубликовала публичное письмо, подписанное также Шубенковым и Сидоровой и адресованное руководству федерации. В нем ожидаемо было выражено сильное недовольство работой всей организации, особенно тем, что относится к восстановлению статуса ведомства. В письме указывалось и отстранения Шляхтина по обвинению в махинациях и подделке документов, ведь именно после этого дела World Athletics приостановила процесс по «российскому делу».

«До 11 декабря вы должны были подготовить ответ AIU, связанный с обвинениями ВФЛА касательно «дела Лысенко». Федерация отчиталась российским СМИ, что направила ответ в срок. Но чуть позже AIU сообщил, что вместо ответа вы попросили отсрочку до 2 января. Почему ответ не был предоставлен в срок?

Зачем вы обманули прессу и всех нас, сообщив, что уже отправили ответ? Когда теперь вы планируете его отправить? С нетерпением ждем ответов», — написано в сообщении, опубликованном в Instagram Ласицкене.

В ВФЛА тогда пообещали оперативно дать ответ на все вопросы, но ответов не последовало. В своем письме руководство федерации заявило о том, что недовольство спортсменов заслуживает внимания, а вся возникшая ситуация — обсуждения.

И именно поэтому президиум федерации предложил Ласицкене и другим атлетам корпоративную встречу, запланировав ее на 10 января. Мария Ласицкене от этого предложения отказалась.

Очевидно, что отношения между ведущими спортсменами страны с нынешним руководством ВФЛА опустились в слишком глубокую яму. Совершенно очевидно, что в нынешней ситуации в проигрышной позиции находятся все: федерация, во-первых, в случае поступления исков рискует приобрести новые финансовые трудности, а во-вторых, потерять последнее доверие к себе; у спортсменов же вся их карьера стоит под угрозой. Ведь та же Ласицкене за все время дисквалификации ВФЛА в нейтральном статусе дважды выигрывала чемпионаты мира и столько же — первенства Европы, но теперь из-за отсутствия возможности получить данный статус может позабыть о дальнейших соревнованиях. В том числе и об Олимпийских играх, на которых спортсменка так ни разу и не выступила.