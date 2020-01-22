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Риск пропустить Олимпиаду: Ласицкене готовит иск на миллионы

Ласицкене намерена судиться с руководством ВФЛА из-за Олимпиады

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене рискует пропустить весь зимний сезон, а также — летние Олимпийские игры в Токио. В связи с этим спортсменка рассматривает возможность подачи многомиллионного иска на руководство Всероссийской федерации легкой атлетики.

В отношениях лучшей российской прыгуньи в высоту последних лет и трехкратной чемпионки мира Марии Ласицкене с представителями руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) все сильнее увеличивается разрыв и назревает новый конфликт. С ноября 2015-го российское ведомство было лишено статуса соответствия и членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), из-за чего отечественные легкоатлеты пропустили Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро, а до декабря 2019-го выступали на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

На протяжении всего этого времени ВФЛА рассчитывала на реабилитацию, однако все попытки вернуть свой статус оказались безуспешными, а нынешнее положение организации и вовсе является катастрофическим. Причем дело касается не столько исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о тотальном бане всего российского спорта, сколько действий руководства ВФЛА, а именно — Дмитрия Шляхтина, теперь уже бывшего президента ведомства.

В ноябре Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) после совместного с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) расследования временно отстранил чиновника от его должности, а вместе с ним и исполнительного директора ВФЛА Александра Паркина, члена правления организации, главу Федерации легкой атлетики Московской области Артура Карамяна, начальника отдела спортивных программ ВФЛА Елену Орлову и антидопингового координатора ВФЛА Елену Иконникову.

Причина — подозрение в намеренной подделке медицинских документов российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Он, к слову, тоже отбывает дисквалификацию вместе со своим тренером Евгением Загорулько.

В частности, Лысенко был временно отстранен за пропуск трех допинг-тестов за один соревновательный год, однако спортсмен сообщил, что не смог сдать анализы по причине болезни. Впоследствии выяснилось, что медицинские справки, в которых «подтверждались» проблемы со здоровьем у атлета, оказались поддельными. В этом признался и сам Лысенко, подчеркнув, что на такой шаг он пошел по требованию как раз руководства ВФЛА, а именно — Дмитрия Шляхтина. Сам экс-президент российской легкоатлетической федерации намерен обжаловать свое отстранение и обвинения в свой адрес, однако сама эта ситуация спровоцировала одну большую проблему для всей отечественной легкой атлетики:

из-за новых разбирательств World Athletics приостановила процесс восстановления статуса Всероссийской федерации легкой атлетики. А это значит, что отечественные легкоатлеты теперь не могут рассчитывать на получение нейтрального статуса.

Из-за этого Мария Ласицкене уже пропустила ряд турниров, а теперь намерена не просто в очередной раз выразить свое недовольство действиями руководства федерации, но и подать на него в суд. По словам прыгуньи, в случае пропуска всего зимнего сезона она подаст многомиллионный иск — в соответствии с материальными потерями, которые она понесет из-за своего отсутствия на соревнованиях.

«Я рассматриваю вариант подачи в суд на ВФЛА. Если суд откажется принять мое заявление на ВФЛА как общественную организацию, то буду подавать в суд на конкретных людей. На тех, кто будет официально признан виновным в деле с липовой справкой Лысенко, и на нынешнее руководство федерации. Их действия привели и приводят к моим потерям — моральным, имиджевым и материальным. По предварительным подсчетам, в случае полного пропуска зимнего сезона это будет многомиллионный иск», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Важно и то, что трехкратная чемпионка мира рискует пропустить главные старты года — летние Олимпийские игры в Токио.

Сама спортсменка уже заявила, что в нынешней ситуации она и остальные легкоатлеты имеют крайне мало шансов на попадание на Игры. Это зависит как от нейтрального статуса, который атлеты не могут получить из-за настоящего положения ВФЛА, так и от выступлений спортсменов, ведь из-за отсутствия нейтрального статуса они не могут участвовать в соревнованиях. В том числе тех, которые могут стать отборочными на Игры.

«Думаю, что шансов очень мало. Руководство ВФЛА ничего не делает в этом вопросе для атлетов. Они просто пытаются остаться у власти и абсолютно не стесняются этого. С учетом нынешней ситуации, не исключаю, что меня не пустят на вторую Олимпиаду подряд. Но я буду бороться до конца. Хотя надежды на успех мало», — цитирует Ласицкене РИА «Новости».

Сама спортсменка крайне негативно настроена ко всему президиуму федерации. Даже временному. 21 ноября Шляхтин был отстранен с поста главы ВФЛА, а затем уже и объявил о своей отставке. Выборы же нового президента ведомства пройдут только 28 февраля. До этого момента исполняет обязанности руководителя организации Юлия Тарасенко. Ее Ласицкене, к слову, тоже не жалует. По ее словам, если Тарасенко выиграет грядущие выборы, то начнет процесс по выходу из-под юрисдикции ВФЛА, хотя сама спортсменка неоднократно заявляла, что менять спортивное гражданство при этом не намерена.

«Если предстоящие выборы выиграет Тарасенко или кто-то еще из команды Шляхтина, я буду искать варианты выхода из-под юрисдикции ВФЛА. Речь не идет о смене гражданства. Но моя позиция не изменится, я продолжу отказываться от любых контактов с этим руководством даже после выборов. Работать с этими людьми я точно не буду»,

— заявила прыгунья.

Интересно, что ВФЛА при этом предпринимает некоторые попытки наладить отношения с Ласицкене и другими ведущими легкоатлетами. А именно — с бегуном Сергеем Шубенковым и прыгуньей с шестом Анжеликой Сидоровой. В конце декабря Ласицкене в своем Instagram опубликовала публичное письмо, подписанное также Шубенковым и Сидоровой и адресованное руководству федерации. В нем ожидаемо было выражено сильное недовольство работой всей организации, особенно тем, что относится к восстановлению статуса ведомства. В письме указывалось и отстранения Шляхтина по обвинению в махинациях и подделке документов, ведь именно после этого дела World Athletics приостановила процесс по «российскому делу».

«До 11 декабря вы должны были подготовить ответ AIU, связанный с обвинениями ВФЛА касательно «дела Лысенко». Федерация отчиталась российским СМИ, что направила ответ в срок. Но чуть позже AIU сообщил, что вместо ответа вы попросили отсрочку до 2 января. Почему ответ не был предоставлен в срок?

Зачем вы обманули прессу и всех нас, сообщив, что уже отправили ответ? Когда теперь вы планируете его отправить? С нетерпением ждем ответов», — написано в сообщении, опубликованном в Instagram Ласицкене.

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Руководству ВФЛА Перед Новым годом члены комиссии спортсменов ВФЛА (многие из них только недавно узнали о том, что они уже много лет являются членами данной комиссии) хотели провести заседание. Но на днях в СМИ появилось сообщение о снятии с Марины Купцовой обязанностей председателя Комиссии спортсменов (при этом фамилии нового председателя названо не было). А в субботу (28 декабря) состав Комиссии спортсменов с сайта ВФЛА попросту исчез. Дабы наша инициатива не была объявлена ВФЛА нелегитимной, мы решили изложить свои мысли и вопросы к руководству федерации в этом открытом письме (копия письма направлена и в ВФЛА). 1. Президиум ВФЛА мог еще на заседании от 23 ноября назначить дату внеочередных выборов нового руководства, ориентировочно на конец января. И тогда у нас (атлетов) сохранялись бы шансы на международный зимний сезон. Почему это не было сделано? С выборами, назначенными на 28 февраля про зимний сезон нам всем, скорее всего, можно забыть. Всем (похоже, кроме руководства ВФЛА) понятно, что World Athletics не будет делать никаких движений пока не произойдет смена нынешнего руководства. Прозвучавший ответ - так удобней членам конференции, которые в конце февраля приедут на чемпионат России, не выдерживает никакой критики! 2. Что конкретно было сделано ВФЛА за последние полтора месяца для того чтобы процесс выдачи нейтральных статусов был возобновлён? Кому вы писали? Кто вёл переписку? Какие письма были направлены и на какие адреса? Какие получили ответы? Какие шаги еще были предприняты? Что ещё собираетесь делать (с учетом разных вариантов развития событий)? И когда? 3. Минспорт РФ поставил перед ВФЛА задачу до 3 декабря во взаимодействии с РУСАДА разработать и утвердить «дорожную карту» по устранению федерацией нарушений антидопинговых правил. Но она до сих пор не утверждена, хотя с момента дедлайна прошел почти месяц. «Карту» предложенную РУСАДА мы давно уже видели. Где «карта» ВФЛА и что в ней? Где итоговый вариант? Где мы можем с ним ознакомиться? С кем этот план обсуждался и кем конкретно принимался? Кто и за какой пункт при реализации «дорожной карты» несет ответственность? Продолжение в первом комментарии или в карусели

Публикация от Мария Ласицкене (@lasitskene.maria)

В ВФЛА тогда пообещали оперативно дать ответ на все вопросы, но ответов не последовало. В своем письме руководство федерации заявило о том, что недовольство спортсменов заслуживает внимания, а вся возникшая ситуация — обсуждения.

И именно поэтому президиум федерации предложил Ласицкене и другим атлетам корпоративную встречу, запланировав ее на 10 января. Мария Ласицкене от этого предложения отказалась.

Очевидно, что отношения между ведущими спортсменами страны с нынешним руководством ВФЛА опустились в слишком глубокую яму. Совершенно очевидно, что в нынешней ситуации в проигрышной позиции находятся все: федерация, во-первых, в случае поступления исков рискует приобрести новые финансовые трудности, а во-вторых, потерять последнее доверие к себе; у спортсменов же вся их карьера стоит под угрозой. Ведь та же Ласицкене за все время дисквалификации ВФЛА в нейтральном статусе дважды выигрывала чемпионаты мира и столько же — первенства Европы, но теперь из-за отсутствия возможности получить данный статус может позабыть о дальнейших соревнованиях. В том числе и об Олимпийских играх, на которых спортсменка так ни разу и не выступила.