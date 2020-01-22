«Было неприятно»: «Зенит» не хочет отпускать Кокорина в «Сочи»

Жизнь Александра Кокорина в последние годы все больше напоминает американские горки.

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Выход на топ-уровень и обретение статуса одного из лучших форвардов страны — травма и пропуск домашнего чемпионата мира — 2018, восстановление и постепенное возвращение в форму — две драки в центре Москвы и последующее заключение длиной в 11,5 месяцев, выход на свободу и возвращение в сильнейший клуб страны «Зенит» — объявление об аренде в последнюю команду чемпионата России «Сочи».

Карьера нападающего никак не желает устаканиваться, и ситуация со временным уходом в черноморскую команду грозит превратиться в очередную драму.

Напомним, об аренде форварда объявил пока только «Сочи», причем изначально сделал это странным образом — только в Twitter и парой сухих слов, хотя такое событие явно заслуживало большего внимания и активного пиара.

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Только когда СМИ растиражировали эту информацию, пресс-служба дала объявление и на официальном сайте команды.

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При этом «Зенит» о расставании с нападающим упорно молчит на всех своих ресурсах. Поначалу казалось, что официальное сообщение — это лишь дело времени (не может же «Сочи» объявлять о таком громком переходе без согласования с питерцами), однако сине-бело-голубые до сих пор не заговорили, и это уже выглядит странно.

Вместо новостей об аренде пресс-служба активно ставит фотографии Кокорина на множество материалов с сайта — и на фотоотчет о товарищеском матче, и на видеообзор, и на стартовый состав.

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Главный тренер клуба Сергей Семак вообще в комментариях своего Instagram заявил, что его планы на Кокорина «не менялись» и нападающий «нужен команде». Значит, если кто-то и принимал решение об аренде игрока, то это шло вразрез с мнением наставника.

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Несмотря на заявления «Сочи», Семак выпустил Кокорина с первых минут на контрольную встречу с катарским «Аль-Увайнахом», вручив ему капитанскую повязку. Форвард ответил тем, что на шестой минуте открыл счет, приняв мяч на краю штрафной площади и спокойно уложив его в дальний угол.

Спустя всего три минуты футболист оформил дубль, замкнув прострел Артема Дзюбы, причем сделал это красиво — пяткой.

События продолжили стремительно развиваться, и вскоре форвард оказал Дзюбе ответную любезность, скинув грудью мяч ему под удар. Артем не промахнулся и довел дело до разгрома — 3:0.

После этого Кокорин продолжил собственную голевую феерию, оформив хет-трик на 35-й минуте, — на этот раз он отличился головой.

Конечно, не стоит забывать, что «Аль-Увайнах» — лишь клуб из третьего дивизиона Катара, но для первых сборов после длинной паузы Кокорин выглядел неплохо — вполне на уровне остальных игроков основной команды «Зенита». Кроме него, хет-трик в этом матче сумел оформить только Сердар Азмун.

Стоит отметить, что еще один нападающий сине-бело-голубых Малком, восстанавливающийся от серьезной травмы, и вовсе не принял участия в игре — видимо, его кондиции тренерский штаб считает пока не самыми оптимальными.

Таким образом, Кокорин действительно может пригодиться «Зениту», что всем видом показывает явно не желающий отпускать его Семак.

«Саша, конечно, был расстроен новостями об аренде — я с ним обсуждал. Получить эту информацию ему было неприятно — и не только ему, но мы все должны заниматься своим делом.

Его участие в товарищеском матче — это доверие тренера, а капитанская повязка — доверие команды, которая захотела оказать ему поддержку.

Мое мнение насчет Кокорина не поменялось — он может усилить нашу команду, и он нам нужен. Мы все вместе с Сашей. А дальше — будем делать то, что должны делать. Не я принимаю решения об его будущем, к большому сожалению», — заявил тренер после матча.

Такие слова поддержки («Мы вместе с Сашей», «Он был расстроен») не оставляют сомнений в том, что нападающего пытаются отдать в аренду едва ли не силком, а сам он горит желанием остаться в составе чемпионов России.

Отчим Кокорина Кирилл Логинов также высказался о возможном переходе резко негативно.

«Пойдет ли эта аренда Саше на пользу? Нет», — цитировал его «РБ-Спорт». Также Логинов предположил, что решение было принято без обсуждения с самим игроком.

«Я думаю, что Сашино мнение не учитывалось. Знал ли тренерский штаб? Это у них надо спрашивать. С чего вообще взяли, что Саша переходит в «Сочи»? Если этот клуб подтвердил, то все вопросы к ним», — говорил Логинов Sport24.

Вопрос только в том, кто и зачем желает отправить нападающего в «Сочи», если тренерский штаб тоже активно этому сопротивляется.

Возможно, это было решением руководства сине-бело-голубых, однако президент клуба Александр Медведев недавно отказывался отдавать Кокорина в аренду даже в голландский «Фейеноорд» к Дику Адвокату, что могло быть воспринято фанатами гораздо более спокойно, чем внезапный отъезд в «Сочи».

«Интересоваться нашими футболистами не вредно, но мы ведущих игроков не продаем и в аренду не отдаем», — говорил функционер. В общем американские горки Кокорина становятся все более изощренными, и состоится ли эта аренда в итоге — еще большой вопрос.