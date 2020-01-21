Без конкурентов: российские пары бьются за лидерство на ЧЕ. LIVE

Сделали двойную подкрутку, тройной тулуп получился с помарками, не синхронный. Тройной риттбергер с выброса на плюсы. Поддержка чистая, но ничем не примечательная, правда.
Колин Керивен и Ноел-Антуан Пьер из Франции открывают третью разминку.
На лед вышли фигуристы из третьей группы: Колин Керивен / Ноел-Антуан Пьер (Франция); Александра Хербрикова / Николя Руле (Швейцария); София Нестерова / Артем Даренский (Украина); Лана Петранович / Антонио Соуза Кордейру (Хорватия).
Турнирное положение после второй разминки:
51.03 балла получают фигуристы.
Подкрутка тройного уровня в начале программы вышла отличной, а вот синхронный тройной тулуп завалили. Могли исправиться тройным флипом с выброса, но Щетинина неудачно приземлилась после прыжка, хоть и не упала. Тодес зато сделан отлично.
Венгры Юлия Щетинина и Марк Магияр закрывают вторую разминку.
46.79 балла получают испанцы.
Шпагат на подкрутке чистый, но слабый. Тройной сальхов сделан, хотя и не параллельно, потому и большие минусы. Тройной флип на выезде Лаура сделала, коснувшись рукой льда. Тоже минусы.
Испанцы Лаура Баркеро и Тон Консул вышли на лед.
Всего лишь 49.34 балла получают фигуристы.
Сразу видно, что для Анны этот дебют в парном катании дается крайне тяжело. Подкрутка завалена, с тройного тулупа упала, хотя тройной риттбергер на выбросе сделала.
Анна Верников и Евгений Краснопольский из Израиля на льду.
58.43 балла получает немецкий дуэт.
Хорошая подкрутка получилась, тройной флип на выбросе тоже чисто. А вот двойной аксель с небольшими помарками, но все-таки в плюсы. Вращение же синхронное вообще не получилось. Тодес вышел с каким-то странным заходом, а в самом конце партнерша спиной проехалась по льду.
Анника Хоке и Роберт Кункель из Германии продолжают соревнования.
Вышли фигуристы на разминку.
Напомним, что до соревнования пар короткую программу откатали мужчины-одиночники. Лидерство захватил чех Михал Бржезина, в 1,5 баллах от него отстает россиянин Дмитрий Алиев. Тройку лидеров замыкает еще один фигурист из России Артур Даниелян. А вот Александр Самарин откровенно провалился Александр Самарин, занявший 13-ю строчку. Его отставание от Бржезины составляет почти 15 баллов.
Пока что наступил продолжительный перерыв, связанной с подготовкой льда.
Во второй группе выступят: Анника Хоке / Роберт Кункель (Германия); Анна Верников / Евгений Краснопольский (Израиль); Лаура Баркеро / Тон Консул (Испания); Юлия Щетинина / Марк Магияр (Венгрия).
Турнирное положение после первой разминки:
При этом промежуточное первое место занимает пара — 50.24 балла.
Недовольны своим выступлением фигуристы. Особенно Хамон. Неудивительно. Приземлиться с прыжка после выброса на две ноги — непозволительная роскошь.
Начали с чистой подкрутки, но сразу же сорвали тройной тулуп — «бабочка». Тройной риттбергер на выбросе также не получился от слова совсем. Вообще сложилось впечатление, что на катке не пара, а два фигуриста по отдельности. Судьи обычно на это обращают особое внимание.
Закрывают первую разминку Клео Хамон и Денис Стрекалин из Франции.
46.10 балла получают фигуристы.
С трудом, но все-таки двойной аксель сделали. Тройное вращение при подбросе было завалено, зато двойной тулуп при выбросе чисто. Хоть и скромно по технике. Поддержка оказалась ничем не примечательно, плюс еще по времени не уложились. Еще и дорожка шагов была завалена.
Следующими на лед вышли Дарья Данилова и Мишель Циба из Нидерландов.
45.54 балла получают испанцы. Чуть хуже их лучшего результата в этом сезоне.
Упал партнер после двойного акселя в самом начале программы, а вот Дорота после тройного тулупа с выброса на ногах устояла. Но прыжок все равно получился недокрученным, потому минусы. Дорожка шагов была засчитана, а вот параллельное вращение получилось совсем не параллельным.
Испанский дуэт Дорота Брода / Педро Бетегон Мартин открывает короткую программу.
Первая группа фигуристов вышла на лед.
В первой разминке выступают: Дорота Брода / Педро Бетегон Мартин (Испания); Дарья Данилова / Мишель Циба (Нидерланды); Клео Хамон / Денис Стрекалин (Франция).
Всего же участие в соревнованиях принимают 19 пар.
От России в парных прокатах выступают сразу три дуэта — Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин и Александра Бойкова / Дмитрий Козловский.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы спортивных пар на чемпионате Европы.