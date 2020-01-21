Без конкурентов: российские пары бьются за лидерство на ЧЕ. LIVE

Начали с чистой подкрутки, но сразу же сорвали тройной тулуп — «бабочка». Тройной риттбергер на выбросе также не получился от слова совсем. Вообще сложилось впечатление, что на катке не пара, а два фигуриста по отдельности. Судьи обычно на это обращают особое внимание.