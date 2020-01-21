Битва за золото: Алиев и Самарин открывают чемпионат Европы. LIVE

Гипнотизирующий взгляд и яростное хватание себя за волосы — это, конечно, хорошо, однако техники парню пока не хватает. Тройной риттбергер он приземлил на две ноги, а тройной аксель оказался сильно недокручен и тоже с плохим выездом. На этом Роман потеряет много баллов. Из положительного отметим каскад тройной лутц + тройной тулуп в самом начале программы — на него у фигуриста хватило сил.