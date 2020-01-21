Битва за золото: Алиев и Самарин открывают чемпионат Европы. LIVE

У Славика — лучший тройной аксель на данный момент, самый высокий и впечатляющий! На приземлении фигуриста чуть-чуть повело в сторону, но в целом прыжок действительно выглядел здорово, так что зрители зашлись в аплодисментах.
Закрывает выступления второй группы участников Славик Хайрапетян из Армении! Он катается под умиротворяющую композицию в восточном стиле «The Dance Of Peace» (Tigran Grigoryan) в исполнении Эдгара Хакобяна.
Оценки финна Галая:
Гипнотизирующий взгляд и яростное хватание себя за волосы — это, конечно, хорошо, однако техники парню пока не хватает. Тройной риттбергер он приземлил на две ноги, а тройной аксель оказался сильно недокручен и тоже с плохим выездом. На этом Роман потеряет много баллов. Из положительного отметим каскад тройной лутц + тройной тулуп в самом начале программы — на него у фигуриста хватило сил.
На льду — Роман Галай из Финляндии! Тренируется он, кстати, у российского специалиста Евгения Рукавицына, который также является наставником Дмитрия Алиева. Для выступления спортсмен выбрал композицию из «50 оттенков серого», и сам катается в серебристой рубашке — все логично.
Неторопливая музыка позволяла спортсмену красиво рассекать лед в солидном костюме и радовать публику вращениями, однако высокие баллы за такое получить, конечно, сложно. Оценки Брейна:
Самым сложным элементом в программе Дэвида был каскад тройной лутц + тройной тулуп. В концовке он также показал сольный тройной сальхов — все чисто и уверенно.
Монегаск не стал заморачиваться с тройным акселем и в самом начале программы сразу сделал двойной — зато без проблем.
На льду — Дэвид Брейн из Монако! Он катается под знаменитую «Smile» (Gregory Porter), наполненной каким-то рождественским настроением. Элегантный костюм фигуриста отлично подходит этой размеренной композиции.
Оценки швейцарца Брички:
На эмоциях от этого успеха швейцарец выдал вдохновенную дорожку шагов под гитарное соло с кучей замысловатых крюков и выкрюков, в концовке эстетично отклонившись спиной назад, сидя на коленях, — это был пик его рок-концерта.
Браво, Лукас! Он сумел сделать не обычный для себя тройной флип + тройной тулуп. После первого прыжка притормозил, но все же зашел на второй и не потерял каскад.
У нас проблемы: Лукас коснулся рукой льда на приземлении с тройного лутца и не смог прицепить к нему тройной тулуп, чтобы сделать каскад. Теперь придется пробовать присоединить тулуп к оставшемуся сольному прыжку — флипу.
Спокойное ритмичное начало композиции позволяет фигуристу подготовиться к тройному акселю, который он исполняет с небольшим недокрутом. В общем, как и все предыдущие участники. Идеально чистого трикселя пока никто не показал.
На льду — Лукас Брички из Швейцарии! Он катается под «Nothing Else Matters» легендарной группы Metallica в черном костюме с золоченой гитарой на футболке.
Но в целом Зандрон произвел хорошее впечатление. Руки в карманы и беззаботное катание в начале с отличными прыжками, задорные пляски в конце (с заваленным прыжком, но зато какой дорожкой!) — в этом выступлении было все. И главное — парень не оставляет равнодушным, внятно рассказывая историю обыкновенного паренька из 19 века. Но за падение оценки австрийцу, конечно, порезали:
Ох, какая неудача! Маурицио справился с гораздо более сложными элементами, а вот с сольного тройного риттбергера упал...
Каскад тройной лутц + тройной тулуп в исполнении австрийца — один из лучших на данный момент! Старается перед своими зрителями.
Зандрон идет на тройной аксель! Немного недокрутил, и пришлось спасать приземление через лишний поворот уже на льду, так что судьи снимут баллы, но падения не было.
Следующим катается Маурицио Зандрон из Австрии! Он выбрал для выступления «That's Life» (Shawn James) и «In the Swing» (Imperial Swing Orchestra). Публика приветствует своего фигуриста продолжительными аплодисментами и ободрительными криками.
Чех Белоградский получает свои лучшие оценки за короткую программу в этом сезоне:
Вторая половина программы неожиданно началась с дискотечной версии «Seven Nation Army», и Белоградский окончательно свел болельщиц с ума зажигательным танцем. Правда, его быструю дорожку судьи оценили только на второй уровень сложности, но визуально все было неплохо. Да и в образ уверенного красавчика Матиаш вложился по полной — думается, ему это не составило труда.
В целом Матиаша обожают не зря: он без проблем исполнил каскад тройной лутц + тройной тулуп, тройной риттбергер и двойной аксель. Никаких элементов ультра-си нет, зато все красиво и уверенно.
Открывает выступления этой разминки Матиаш Белоградский из Чехии! Судя по всему, в Австрию приехало много чехов, потому что симпатичного блондина встречают просто дикими овациями. Он еще и катается под вкрадчивый блюз, что сводит с ума болельщиц.
Уже идет разминка второй группы участников:
Вот так выглядит таблица после выступления первой разминки:
Оценки голландца Кеннеса явно указывают на его недочеты:
Жаль, что после первого элемента спортсмен развалился и исполнил лишь одинарный лутц вместо тройного («бабочка»). Также наблюдались проблемы с вращениями — Томас не мог долго держать нужную позу. Лишь двойной аксель ему удался без проблем.
Томас показал вначале необычный каскад тройной сальхов + тройной риттбергер! Жаль, что с недокрутом, а то можно было бы получить неплохие баллы.
Время выступать голландцу Томасу Кеннесу! Он катается под очень нежную композицию «The Prayer» в бирюзовой рубашке.
Несмотря на отсутствие трикселя, швед Соломин получает довольно высокие оценки для первой разминки:
Зато каскад тройной лутц + тройной тулуп и сольный тройной риттбергер Соломин исполнил на ура. Выступление прошло в довольно высоком ритме, и фигурист сумел за ним угнаться, показав заковыристую дорожку шагов в концовке. Однако переключения композиции из пафосной лирики в пафосную боевую песнь были такими резкими, что невольно сбивали с толку. А уж костюм Соломина вообще непонятно, как относился к этой истории.
Ох, не удается Соломину тройной аксель, в отличие от британца и украинца. Он делает только двойной вместо тройного.
На льду — выступающий за Швецию Илья Соломин! Он катается под проникновенный боевой инструментал «Spellborn» и «Strength of a Thousand Men». Только костюм почему-то с блестками и прическа, как у Элвиса Пресли. Ну ладно.
Британец получает намного больше предыдущих участников, и это действительно заслуженно. Завел зал и показал отличное катание!
Что касается прыжков, то фигуристу в полной мере удался сольный тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп, а вот тройной аксель подвел — спортсмен присел до самого льда на приземлении и только чудом сохранил равновесие, за что судьи тут же отминусовали элемент примерно на 1,5 балла.
В программе очень много разнообразных шагов, поворотов и связок, а временами Джеймс просто пританцовывает на льду, словно леприкон. Выглядит это довольно забавно, но вместе с тем очень органично с его насмешливой физиономией с рыжеватыми волосами.
Следующим выступает украинец Андрей Кокура! Он выбрал харизматичную «I Put a Spell On You» в исполнении Skreamin Jay Hawkins.
На лед выходит Питер Джеймс Халлам из Великобритании! Он катается под очень зажигательную «Foot Loose» и с ходу начинает невероятно быстро и с задором рассекать каток, даже подпрыгивая в горизонтальный шпагат. Это невероятно заводит публику.
Все-таки изрядно порезали оценки Кокуры, несмотря на ультра-си — видимо, нашли недокруты:
Если за предыдущие два элемента судьи немного снижали баллы за не самые уверенные приземления, то финальный тройной риттбергер сомнений уже не вызвал. В целом украинец произвел очень приятное впечатление — и техническую сложность показал, и постарался показать аудитории харизму, к чему располагала песня и раскатистый бас исполнителя.
Украинец продемонстрировал каскад тройной лутц + тройной тулуп! Несмотря на попадание в первую разминку, он явно готов лучше, чем предыдущий участник, и зрители заходятся в восторженных аплодисментах.
Оценки венгра ниже, чем у многих девушек-одиночниц:
В первых разминках всегда выступают фигуристы с наиболее низким рейтингом (недаром россияне идут почти в самом конце), так что удивляться таком прокату не стоит. На трибунах кто-то даже размахивает флагом Венгрии, желая поддержать Андраша. Он сам, кажется, не очень расстроен.
О-о-очень долго готовился фигурист к тройному акселю в начале программы и таки сделал его! Браво! После предыдущего выступления венгра с каскадом 3+2 и одиночным двойным риттбергером видеть элемент ультра-си кажется необычным. От усердия Кокура даже порвал один рукав пиджака.
Даже с тройным риттбергером у Андраша возникли проблемы — он скрутил только два оборота. Ну, хотя бы финальный двойной аксель удался венгру нормально.
Эх, первый каскад не удался спортсмену в полной мере — он сделал лишь тройной лутц + двойной тулуп (второй прыжок должен был быть тройным) и некрасиво приземлился на две ноги после заключительного прыжка.
Открывает соревнования фигурист из Венгрии — Андраш Чернох! Он катается под лиричную и при этом довольно пафосную «Sarabande Suite» в исполнении хора Globus.
Совсем скоро мы увидим прокаты следующих парней:
Первая группа фигуристов выходит разминаться!
Кстати, чемпионат Европы проходит на необычном катке под огромным шатром, установленным посреди поля где-то на окраине австрийского города Грац. Фанаты иронично называют его «палаткой» или «ангаром».
Изначально предполагалось, что турнир пройдет на современной арене Eisstadion Liebenau, однако этот вариант сорвался. Возможно, по причине того, что главный арендатор этого катка — хоккейный клуб «Грац Найнти Найнерс» («Graz 99ers») — забронировал лед для своих игр. Учитывая, что чемпионат Европы по фигурному катанию длится целых пять дней — с 22 по 26 января, — хоккеистам в разгар сезона было бы довольно проблематично разделить арену с фигуристами.
Фаворитом чемпионата Европы является Кевин Аймоз, занявший в декабре третье место в финале Гран-при после недосягаемых Нэйтана Чена и Юдзуру Ханю.
Француз владеет только одним видом четверного — тулупом — и исполняет его три раза в двух программах (для сравнения — у Самарина пять четверных, и лишь один из них — сравнительно дешевый тулуп).
Однако Кевин очень стабилен, что дает ему ощутимое преимущество над теми же россиянами, которые могут как откататься безупречно, так и завалить почти все прыжки. Кроме того, француз сильно превосходит Самарина и Алиева по оценке за компоненты (артистизм, скольжение, чувство музыки, оригинальные переходы между элементами), что тоже делает разницу.
Россию на данном турнире представят три одиночника — Дмитрий Алиев, Александр Самарин и Артур Даниелян. И если два первых фигуриста являются привычными лицами в сборной России, то последний — это 16-летний юниор, который неожиданно занял третье место на чемпионате страны, обойдя более опытных Макара Игнатова и Андрея Лазукина.
Всего в турнире принимают участие 35 одиночников из 26 стран. Они будут разделены на шесть разминко, и одна только короткая программа будет длиться пять (!) часов — настоящий марафон для зрителей. Изображение расписания увеличится по клику:
Прокаты запланированы на 13.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция короткой программы мужчин-одиночников на чемпионате Европы.