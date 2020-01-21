Извиниться перед Гвардиолой: «Сити» гонится за «Ливерпулем»

«Челси» — «Арсенал»

Лондонские команды совсем недавно встречались между в рамках Премьер-лиги — 1 января на «Эмирейтс» волевую победу со счетом 2:1 одержал коллектив Фрэнка Лэмпарда. На этот раз и «Арсенал», и «Челси» подходят к поединку не в лучшей форме. И если кризис «канониров» можно назвать системным и глубоким, то представители западного Лондона чередуют яркие и успешные матчи с неудачными. Как раз такой вышла последняя игра «синих» против «Ньюкасла».

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Весь матч на «Сент-Джеймс Парке» прошел с преимуществом гостей, но из 19 ударов в сторону ворот оппонентов ни одного точного не оказалось. А Айзак Хейден на четвертой компенсированной минуте к основному времени второго тайма замкнул точным ударом головой подачу с левого полуфланга и принес «сорокам» важные три очка.

Подопечные Микела Артеты в матче 23-го тура сыграли бодрую домашнюю ничью с «Шеффилд Юнайтед». Игра выдалась примерно по всем параметрам равной – это заставляет грустить преданных фанатов столичного клуба, давно потерявших мечту на получение путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон по итогам чемпионата Англии.

Из-за повреждений не примут участие в центральном матче тура Кристиан Пулишич, Сеяд Колашинац, Калум Чемберс, Киран Тирни, а Пьер-Эмерик Обамеянг будет наблюдать за лондонским дерби с трибуны по причине дисквалификации.

«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»

Для Пепа Гвардиолы день рождения — по-настоящему грустный праздник. «Горожане» в игре с «Кристал Пэлас» продолжили неприятную традицию своего тренера, который из года в год не может одержать победу 18 января. Отставание от «Ливерпуля» теперь выросло до 16 очков. При том, что у «красных» еще имеется один матч в запасе.

Перед противостоянием с «клинками» каталонский босс раздал кучу комплиментам дебютантам Премьер-лиги и заявил о том, что восхищается их игрой. Смогут ли зрители на трибунах «Брэмолл Лейн» лицезреть очередной успех своих любимцев? Или же футболисты «Сити» преподнесут запоздалый подарок своему тренеру? Ответ мы узнаем 21 января в 22:30 по московскому времени.

«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»

Последняя игра 24-го тура практически ни у кого не вызывает вопросов относительно победителя, но уповать только на свой класс и лидерство в Английской премьер-лиге мерсисайдцам не стоит. «Волки» перед стартом сезона воспринимались экспертами как первая команда после топ-6, и пока эти авансы Нуну Эшпириту Санту удается оправдывать.

Гостевой успех в игре с набравшим неплохой темп «Саутгемптоном» позволил его команде подняться на шестую строчку и сравняться по набранным очкам с «Манчестер Юнайтед», который в свою очередь уступил «Ливерпулю» в северо-западном дерби. Мечтать о победе над сильнейшей командой мира не вредно – «Уондерерс» способны удивить и доставить массу неудобств абсолютно каждому.

«Тоттенхэм Хотспур» — «Норвич Сити»

В Лондоне финалист Лиги чемпионов прошлого сезона примет аутсайдера Премьер-лиги, который, несмотря на свой статус, старается активно бороться за сохранение прописки в элите английского футбола. 23-й тур порадовал болельщиков «канареек» долгожданной победой над «Борнмутом», правда, этот успех не помог команде Даниэля Фарке покинуть последнюю строчку в турнирной таблице.

«Шпоры» были предельно близки к победе над «Уотфордом» — Эрик Ламела переправлял в пустой угол ворот, но защитник «шершней» Игнасио Пуссетто вынес мяч с линии и принес свой команде важнейшую ничью.

Команда Жозе Моуринью после мощного старта под руководством португальского специалиста в последних шести встречах в АПЛ сумела добить всего одну победу. Игра с «Норвичем» — отличный шанс начать новую успешную серию и подняться поближе к лидерам чемпионата.

«Манчестер Юнайтед» — «Бернли»

Игроки норвежского наставника «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера провели тяжелейший матч с «Ливерпулем» и уступили со счетом 0:2. Стоит отметить, что манкунианцы старались соблюдать тренерские установки и смотрелись довольно-таки неплохо на фоне доминирующего футбола в исполнении подопечных Юргена Клоппа.

«Бернли» на «Олд Траффорд» точно не должен рассчитывать на усталость и негативное психологическое состояние футболистов соперника. Те сами понимали и осознавали лишь теоретическую возможность набора очков на «Энфилде», поэтому предстоящая игра в Манчестере точно пройдет в другом настроении.

Также в 24-ом туре Англйиской премьер-лиги пройдут матчи:

«Астон Вилла» — «Уотфорд»

«Эвертон» — «Ньюкасл Юнайтед»

«Борнмут» — «Брайтон Энд Хоув Альбион»

«Кристал Пэлас» — «Саутгемптон»

«Лестер» — «Вест Хэм Юнайтед»