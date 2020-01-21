«Не знаю, вернусь ли еще»: Шарапова провалилась в Австралии

Падение в пропасть рейтинга

Мария Шарапова за полтора часа уступила 23-летней хорватке Донне Векич со счетом 3:6, 4:6 и вылетела с Australian Open уже в первом круге.

Реклама

Россиянка покинула «мэйджор» Зеленого континента на столь ранней стадии впервые за десять лет.

В последний раз ее выбивали так рано в 2010 году, когда она в трех сетах уступила Марии Кириленко — 6:7, 6:3, 4:6.

После этого Шарапова дважды доходила до финала (оба проиграла — Виктории Азаренко и Серене Уильямс), по разу — до 1/2 и 1/4, трижды — до четвертого круга, в 2018 году добралась лишь до третьего, а теперь, в 2020-м, показала самый слабый результат за долгое время.

Однако, если рассматривать не только Australian Open, то вылет в первом круге, к сожалению, уже не новость для бывшей первой ракетки мира: это произошло с ней на третьем турнире «Большого шлема» подряд.

До этого, летом 2019 года, Шарапова покинула после стартового раунда US Open, уступив Серене Уильямс (1:6, 1:6), а еще раньше так же быстро вылетела с «Уимблдона», где проигрывала малоизвестной француженке Полин Пармантье со счетом 6:4, 6:7, 0:5, пока не снялась в третьем сете из-за травмы.

В последние годы россиянка только и делает, что борется с давним повреждением плеча, снимаясь с множества турниров и едва получая игровую практику, что мешает ее и без того затяжному возвращению в приемлемую форму.

О том, как плохи дела, говорит хотя бы тот факт, что до начала Australian Open Шарапова занимала 145-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и получила право выступить в основной сетке без отбора только благодаря специальному приглашению от организаторов — wild card.

После поражения от Векич экс-первая ракетка мира и вовсе опустилась на 366-е место, поскольку не смогла защитить очки, завоеванные на Australian Open в прошлом сезоне, когда она добралась до четвертого круга.

#366. Been quite a tumble for Sharapova#liveranking pic.twitter.com/y9piAlsy1v — Christopher Clarey (@christophclarey) January 21, 2020

Что случилось на корте

Занимающая 20-е место в рейтинге WTA Векич начала матч гораздо бодрее Шараповой и быстро довела счет в первом сете до 5:1.

Способствовала этому прорыву соперницы и сама россиянка, которая часто отправляла мяч в аут — либо в ходе собственной атаки, либо ошибаясь на приеме.

Спустя какое-то время Мария сумела немного выправить свою игру — принимала осторожнее, чтобы не вынести снаряд сразу за пределы корта, действовала хитрее, иногда подходя в сетке и удивляя укороченным.

Временами были видны и проблески той самой Шараповой, которая выиграла все турниры «Большого шлема» в карьере. Вот, например, сумасшедший прием:

Однако показывать такую игру стабильно россиянка оказалась не готова, и все, чего она смогла добиться, — это лишь не разгромное поражение в первом сете (3:6).

Во втором Мария стартовала с места в карьер, всухую забрала две своих подачи, сделала брейк и повела 4:1. Но и эта сказка быстро закончилась, после чего нестабильность теннисистки проявила себя во всей красе: череда двойных ошибок и промахи по корту в ситуациях, когда соперница уже отыграна, привели к тому, что Векич сравняла счет и вышла вперед.

К тому же более молодая соперница начала гонять 32-летнюю Шарапову по корту, направляя удар то в одну, то в другую сторону, и точность ответов россиянки при ударах в движении становилась все хуже. Всего она допустила 31 (!) невынужденную ошибку — просто катастрофа.

В итоге со счета 4:1 в свою пользу Мария проиграла пять геймов подряд и позволила Векич оформить уверенную победу.

Во втором круге хорватка встретится с победительницей пары Ализе Корне (Франция) — Моника Никулеску (Румыния).

«Мария хочет в 33 года выиграть турнир «Большого шлема»

Шараповой стоит признать, что она пока не находится на уровне даже топ-20 турниров «Большого шлема» — отсюда и частые вылеты на ранних стадиях в последнее время.

Возможно, стоит почаще играть на менее статусных соревнованиях, чтобы набрать форму, однако с таких мероприятий теннисистка обычно снимается, предпочитая восстанавливать плечо и готовиться к более ответственным стартам. Посмотрим, сможет ли новый тренер россиянки Риккардо Пьятти убедить ее сменить тактику.

Напомним, специалист утверждал в интервью, что мотивация у Шараповой зашкаливает.

«Мария просила меня помочь ей в 33 года выиграть еще один турнир «Большого шлема», несмотря на большие сложности с плечом.

Она работоспособнее всех, кого я когда-либо тренировал, — даже мужчин. И в уставшем состоянии Мария способна показывать качественный теннис. Кроме того, она просто обожает соревноваться и очень требовательна к себе: спорт для нее в приоритете», — цитировал итальянца портал Corriere Della Serra.

Судя по всему, Шараповой хочется выиграть последний «мэйджор» в карьере и уйти на высокой ноте. В таком случае можно понять, почему она до сих пор не прекращает спортивный путь и продолжает бороться с травмами на корте.

Однако после поражения от Векич россиянка, кажется, засомневалась в своем плане, — ее пресс-конференция была наполнена неопределенностью.

«Последний ли это Australian Open в моей карьере? Я не знаю, не знаю…

Хорошо, что в этом году у меня получилось подготовиться к этому «мэйджору», а организаторы дали wild card. Но мне тяжело ответить, что будет через 12 месяцев. Хочу ли я в дальнейшем принимать участие в турнирах попроще? Я бы сказала, но пока сама не знаю. Еще не размышляла о своих следующих соревнованиях. Насколько тяжело было добраться до Australian Open? Я могу рассказывать про трудности, про все, что происходило с плечом, но это не в моем характере. Я приняла участие в матче и, как бы ни было сложно, закончила его. Хотя и не так, как бы мне хотелось.

Что думаю о своем падении в рейтинге? В прошлом году я сыграла только на семи-восьми турнирах, долгое время была травмирована, так что не знаю, надо ли обращать пристальное внимание на мою позицию.

В работе на тренировках я делала все правильно, но это не может гарантировать победу в первом круге, третьем или финале. В этом суть игры. Поэтому так здорово стать чемпионкой — хотя бы раз. Смогу ли я набрать форму, чтобы участвовать во всех турнирах, в которых планирую? Мне хотелось бы, но я не знаю — у меня нет хрустального шара.

Нахожусь ли я на правильном пути? Трудно сказать через 45 минут после матча. Но нельзя выбраться из ситуации, если не верить в себя.

Даже если ты все делаешь правильно, но не веришь в себя, вряд ли что-то получится», — подытожила Шарапова.

«На тренировке Шарапова вынесла меня 6:1»

В быстром интервью на корте Донну Векич сразу спросили, каково это — одолеть бывшую первую ракетку мира. Хорватка отреагировала эмоционально:

«Я очень счастлива победить сегодня и так сыграть перед публикой в Австралии. Ребята, вы чудесны!»

Under the watchful eye of mum and dad, @DonnaVekic gets the W.



"It's really great to have them around and my whole team is the best" #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/GqZ6NbuNfM — #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2020

На пресс-конференции Векич ответила более пространно.

«Сегодня у меня определенно не было ощущения, что я играю с теннисисткой, попавшей в основную сетку благодаря wild card. Мария — отличная спортсменка, чемпионка.

Помню, в межсезонье мы сыграли с ней тренировочный сет. Я только начинала тренироваться, а Шарапова какое-то время уже занималась и вынесла меня со счетом 6:1.

Мария — изумительная теннисистка, которая добивалась высоких результатов, и к тому же она невероятно трудолюбивая. Я видела, как упорно она работает в межсезонье, и думаю, что со временем результаты придут. В последние годы у Шараповой проблемы с плечом? На мой взгляд, она била так же сильно, как всегда», — призналась Донна.