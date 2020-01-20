«Хотите грязь вылить?» Хоккеист устроил аварию и скрылся

Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» Степан Захарчук стал виновником аварии в Нижнекамске. В группе «Дорожный контроль Нижнекамск» социальной сети «ВКонтакте» появились кадры ДТП, на которых видно, как автомобиль марки Toyota Land Cruiser 200 выехал на разделительную полосу на развороте и протаранил машину Hyundai Solaris, врезался в светофор и дорожный знак, после чего прокатился по бордюру и вновь вернулся на проезжую часть. В конечном итоге водитель скрылся по проспекту Сююмбике.

Эпизод попал в объектив видеорегистратора одной из машин, находившихся неподалеку.

Видео с места событий pic.twitter.com/e7xcYkLgJg — Спорт БО (@Sport_BO) 20 января 2020 г.

В комментариях под постом анонимный очевидец аварии сообщил, что сотрудники ДПС пытались догнать внедорожник, а когда обнаружили машину, то водителя в ней не было. Автомобиль впоследствии отправили на штрафстоянку, поиском виновника ДТП занялись соответствующие органы.

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По информации «БИЗНЕС Online», авария произошла вечером 19 января, а иномарка принадлежит Захарчуку. На просьбу о комментарии относительно своей причастности к инциденту хоккеист ничего конкретного не ответил, однако подтвердил, что действительно владеет правами на машину.

«Можно с вами начистоту? Вы хотите опять всю грязь вылить, как обычно? Сейчас я вам все расскажу — и начнется. Есть ли мне что сказать? Да, но не хотелось бы», — сказал спортсмен, уточнив, что не скрывается от инспекторов и находится у себя дома.

Согласно источникам издания, в вечер, когда произошла авария, 33-летнего Захарчука видели выходящим из ресторана на проспекте Мира.

При этом в «Нефтехимике» ситуацию пока тоже не спешат комментировать. Директор клуба Игорь Ларионов изначально отказался от общения с журналистами, однако спустя некоторое время в Twitter-аккаунте команды появилось официальное заявление.

«Хоккейный клуб «Нефтехимик» изучает вопрос о возможном ДТП с участием игрока нашей команды. После получения уточняющей информации она будет сообщена дополнительно», — говорится в тексте.

Захарчук начал профессиональную карьеру в 2004 году в составе самарского клуба Высшей лиги ЦСК ВВС. Любопытно, что машина, устроившая аварию, была из 63-го региона — Самары, то есть родного города хоккеиста. С 2009-го по 2017-й защитник защищал цвета «Ак Барса», став с ним обладателем Кубка Гагарина в 2010-м. После «Ак Барса» Захарчук перебрался в нижегородское «Торпедо», а позднее на протяжении года выступал за ЦСК ВВС и «Адмирал». С «Нефтехимиком» он подписал контракт в 2019-м, сейчас он является капитаном команды.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Захарчук провел 41 матч, отметившись четырьмя заброшенными шайбами и восемью результативными передачами. В сентябре прошлого года он на некоторое время стал лучшим бомбардиром лиги, а благодаря в том числе и его успехам «Нефтехимик» борется за попадание в плей-офф.

Напомним, что не так давно в «Нефтехимике» произошел еще один громкий эпизод с участием хоккеиста. В январе 2019 года в прессе появилась информация, что нападающий Ярослав Косов вечером 30 декабря устроил пьяный дебош в одной из гостиниц столицы Татарстана, где команда расселилась перед гостевым матчем против «Ак Барса». Удалось установить, что сотрудники отеля вызвали полицию после жалоб клиентов на то, что один из постояльцев ходил по коридорам в нетрезвом виде и громко разговаривал, используя нецензурные выражения.

Сотрудники правоохранительных органов доставили Косова в отделение, составив на него протокол по статье о «мелком хулиганстве». Хоккеиста в конечном итоге оштрафовали на 500 рублей и отпустили. Полицейским хоккеист не перечил и не препятствовал. В клубе подтвердили, что игрок был пьян. В тот же день «Нефтехимик» исключил Косова из состава и расторг с ним трудовое соглашение. С 2019 года 26-летний форвард выступает за челябинский «Трактор».

Тот инцидент с участием Косова стал уже вторым в его карьере. В мае 2018-го спортсмен был задержан инспекторами ДПС за вождение в нетрезвом виде после того, как он в составе «Ак Барса» стал обладателем Кубка Гагарина. Уточнялось, что за аналогичное нарушение хоккеиста ранее уже штрафовали.