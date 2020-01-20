«Ливерпуль» почти чемпион: в Англии провалились все фавориты

Титул близко

Единственным клубом, отобравшим очки у «Ливерпуля» в нынешнем сезоне в Английской премьер-лиге (АПЛ), остается «Манчестер Юнайтед». В матче первого круга команды сыграли со счетом 1:1, и с тех пор скаузеры не знают ни поражений, ни ничьих. К встрече 23-го тура на «Энфилде» между «МЮ» и «Ливерпулем» в турнирной таблице вырисовалась разницы в 31 очко, поэтому, как и во всех других своих матчах, хозяева были фаворитами. А конкурентам мерсисайдцам, хоть и номинальным, оставалось надеяться на повторение «красными дьяволами» как минимум прошлогоднего результата.

Но ничего оптимистичного в стане «МЮ» не происходило. Более того, за несколько часов до матча стало известно, что лучший бомбардир команды Маркус Рашфорд не сыграет из-за травмы спины.

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Главный тренер гостей Уле Гуннар Сульшер сделал ставку на активное начало, но уже на 14-й минуте хозяева ответили голом Вирджила ван Дейка после стандарта. Успокоив стартовый натиск манкунианцев, уже к середине первого тайма «Ливерпуль» мог увеличить счет, однако арбитр после использования системы видеопомощи (VAR) отменил гол Роберто Фирмино. Во второй половине встречи гости буквально поникли и лишь чудом не пропустили несколько мячей, однако в концовке матча голкипер «Ливерпуля» Алисон после неудачного розыгрыша игроками «МЮ» углового длинной передачей вывел практически один на один Мохамеда Салаха, который без проблем переиграл Давида Де Хеа.

Как итог, 2:0 в пользу скаузеров, чья серия без поражений на «Энфилде» составляет уже 1001 день. А Алисон стал первым вратарем «Ливерпуля» за десять лет, отдавшим результативный пас в АПЛ.

Подопечные Юргена Клоппа продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице с 64 набранными очками, опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Сити» — на 16 баллов. При этом у «Ливерпуля» остается одна игра в запасе. «МЮ» же остался на пятом месте с 34 очками, уже в следующем туре команда рискует выбыть из «большой пятерки».

Агуэро бессилен

А вот действующие чемпионы Англии, судя по всему, окончательно задвинули планы по защите титула. «Ливерпуль» уже слишком далеко, исходя из чего для «Ман Сити» предпочтительнее борьба в Лиге чемпионов. В предыдущем туре на первый план вышел нападающий «Сити» Серхио Агуэро, ставший рекордсменом АПЛ по количеству хет-триков. В прошедшем матче против «Кристал Пэлас» аргентинец продолжил свои бомбардирские подвиги.

Несмотря на то что лондонцы еле держатся в первой десятке, именно «Пэлас» открыл счет в игре 23-го тура на «Этихаде». Автором гола стал Дженк Тосун, пополнивший команду этой зимой. И до последних десяти минут встречи гости минимально вели, однако за пять минут Агуэро дважды сумел забить.

Так или иначе, гости все же получили вознаграждение за долгое терпение. На 90-й минуте Фернандиньо срезал мяч в свои ворота.

Трехматчевая победная серия «горожан» прервалась, а «Ливерпуль» отдалился еще на два очка. У «Кристал Пэлас» дела не лучше: четыре ничьи подряд и девятое место в АПЛ.

Кошмары Лэмпарда

Амбициозное назначение Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера «Челси» в начале сезона пока если и оправдывает себя, то локально. Главные успехи молодого британского специалиста пока связаны исключительно с прогрессом молодых футболистов из своей академии, однако результаты по-прежнему оставляют желать лучшего. «Синие» уже приучили, что, если и побеждают, то трудно и нервно, а проигрывают — драматично.

Это вновь произошло с командой в выездном матче с «Ньюкасл Юнайтед». На протяжении всей игры гости много били, создавали свои моменты и с такой же регулярностью их не реализовывали. А на 94-й минуте и вовсе умудрились пропустить от Айзака Хэйдена, в конечном итоге уступив со счетом 0:1.

В последних пяти встречах «Челси» выиграл лишь дважды, однако, что удивительно, даже при таких показателях до сих пор находится на четвертом месте, позволяющем сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Будь конкуренция в АПЛ в этом сезоне такой, какой она бывает обычно, вряд ли лондонцы могли бырассчитывать на место в первой пятерке. Но реальность такова, что ниже четвертого места у команд все еще хуже.

«Сороки» в свою очередь практически обезопасили себя от вылета, но продолжают барахтаться во второй десятке, занимая 12-е место.

Чудо закончилось

Пока практически все лидеры, не считая «Ливерпуль», продолжают переживать кризис, «Лестер Сити» удивил тем, что вновь оказался в претендентах на чемпионство. Удачная игра Джейми Варди и тренерская работа Брендана Роджерса временно вывели «лис» на второе место, напомнив о своем чемпионстве четырехлетней давности. Однако в последних матчах дела у «Лестера» не ладятся от слова совсем.

В предыдущем туре команда проиграла «Саутгемптону», за два матча до этого уступила подряд «Ливерпулю» и «Ман Сити», а теперь еще и уступила скромному «Бернли» — 1:2.

«Лисы» открыли счет еще в первом тайме, но в начале второго отрезка игры сначала пропустили от Криса Вуда, затем Варди не сумел реализовать пенальти, а в конце концов Эшли Вествуд в концовке принес победу «бордовым», позволив своей команде оторваться от зоны вылета на пять очков.

«Лестер» же продолжает занимать третье место с 45-ю баллами, располагаясь в трех пунктах от «горожан».

Ниже и ниже

С таким же успехом, как и Лэмпард в «Челси», Микель Артета продолжает бороться с кризисом в «Арсенале». В 23-м туре «канониры» на своем поле принимали «Шеффилд Юнайтед» — открытие этого сезона, команда находится в одном шаге от первой пятерки. Счет был открыт на 45-й минуте благодаря усилиям Габриэла Мартинелли, а в концовке победа была упущена после пропущенного гола от Джона Флека.

За последние пять матчей лондонцы выиграли лишь однажды, трижды сыграв вничью и потерпев одно поражение. Что интересно, разница забитых/пропущенных мячей у «канониров» уже составляет -2. «Арсенал» располагается на десятом месте и уже вряд ли рассчитывает на еврокубки по итогам сезона.

То же самое можно сказать и про скитания Жозе Моуринью в «Тоттенхэме». В очередном матче «шпоры» сыграли вничью с «Уотфордом» и с 31 баллами находятся на восьмом месте. А последняя победа была одержана лондонцами еще в прошлом году.

Все результаты матчей 23-го тура АПЛ:

«Уотфорд» — «Тоттенхэм Хотспур» — 0:0

«Вест Хэм Юнайтед» — «Эвертон» — 1:1

«Саутгемптон» — «Вулверхэмптон» — 2:3

«Норвич Сити» — «Борнмут» — 1:0

«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» — 2:2

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Астон Вилла» — 1:1

«Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:1

«Ньюкасл Юнайтед» — «Челси» — 1:0

«Бернли» — «Лестер Сити» — 2:1

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» — 2:0