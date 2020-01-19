Запад оказался сильнее: как прошел Матч звезд КХЛ

В воскресенье прошел заключительный день недели звезд хоккея Континентальной хоккейной лиги. Сегодня зрителей ждал мини-турнир, в котором приняли участие команды четырех дивизионов КХЛ. Состав полуфинальных пар единолично определил капитан команды дивизиона Харламова Данис Зарипов, ставшей победителем субботнего мастер-шоу. Самый опытный представитель звездных уик-эндов во всей лиге (после нападающего магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, отсутствовавшего в Москве из-за повреждения) решил дать отдохнуть своим одноклубникам и выйти на лед по втором полуфинале, уступив право начать соревновательную часть командам дивизиона Боброва и Чернышева.

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Формат игр на матче звезд за четыре сезона не претерпел никаких изменений — матч разделен на два периода продолжительностью по 10 минут чистого времени; на льду одновременно находятся по три полевых игрока от каждой команды.

После красочной церемонии открытия с использованием световых индикаторов, расположенных по всему периметру «ВТБ Арены», битва за медали All Star Game началась.

Команда дивизиона Боброва, выступавшая в красных цветах, сразу прибрала инициативу в свои руки. Причем это касается не только игры на льду, но и активности вне игровой площадки. Вратарь столичного «Спартака» Юлиус Гудачек отправился к трибунам раздавать автографы и фотографироваться:

Буквально в тот же момент с передачи Егора Морозова шайбу в ворота Игоря Бобкова отправил Герман Шапорев. Cпартаковские болельщики с большим удивлением услышали звук сирены, оповещающий о взятии ворот соперника на домашних матчах красно-белых:

Второй гол за команду, представляющую Западную конференцию оформил на свой счет Владимир Ткачев. Над ледовой площадкой ощущался нерв, не соответствующий расслабленной и веселой атмосфере. Наставники обоих клубов провели разъяснительную беседу, и второй период кардинально поменял настроение фанатов. Вместо двух шайб в первой десятиминутке команды настреляли девять шайб — в этой сумасшедшей перестрелке точнее оказалась команда Боброва. Итоговый счет — 7:4, а вездесущий Гудачек умудрился дважды ассистировать полевым игрокам.

Второй полуфинал прошел более ярко и интересно: команды дивизиона Тарасова и Харламова забросили в общей сложности 14 шайб, восемь из которых оказались на счету коллектива из Западной конференции. Самым запоминающимся моментом игры стал буллит, исполненный голкипером нижегородского «Торпедо» Андреем Тихомировым, после задержки времени капитана соперников Даниса Зарипова.

Зарипов привез буллит, который поехал исполнять вратарь Тихомиров pic.twitter.com/8LsvuTw8Ur — Мaxim Guzhevsky (@guzhevsky) January 19, 2020

К огорчению зрителей, вратарская буллитная дуэль завершилась не в пользу Тихомирова.

Таким образом, в решающих матчах между собой сошлись представители одних конференций.

В матче за третье место выясняли лучшего представители Восточной конференции КХЛ. Убойная перестрелка после двух периодов закончилась с сумасшедшим счетом 8:8. Согласно регламенту турнира, бронза должна была достаться победителю серии буллитов. Точный бросок хоккеиста «Омских ястребов» Егора Чинахова принес победу команде дивизиона Чернышева, главным тренером которой является наставник «Авангарда» Боб Хартли.

дивизион Чернышева -

дивизион Харламова - :( pic.twitter.com/JkpQqrEMjG — Мaxim Guzhevsky (@guzhevsky) January 19, 2020

Кто знает, может быть именно этот матч звезд станет первым шагом к его успешной карьере.

Финальное противостояние между коллективами, представляющими Западную конференцию выдалось жарким и принципиальным, и оно также не смогло завершиться по истечении 20 минут.

Двенадцать шайб были поделены пополам, и зрители «ВТБ Арены» стали свидетелями второй серии послематчевых бросков, в которой сильнее оказалась команда дивизиона Боброва. Завершилось противостояние со счетом 7:6. Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов вместе со своим коллегой Дмитрием Федоровым выиграли пусть и немного шуточный, но от этого не менее ценный первый трофей в своей тренерской карьере.

Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко уже высказался о желании изменить формат матча звезд. Функционер хочет увеличить динамику состязания, чтобы зрители и игроки тратили меньшее количество времени в паузах между играми. Какие изменения последуют — мы узнаем уже в следующем году, на матче всех звезд в Риге.