«Это фейк»: бой Макгрегора считают договорным

Что произошло

Чуть больше года и трех месяцев прошло с момента последнего выхода Конора Макгрегора в октагон. После поражения российскому чемпиону легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабибу Нурмагомедову ирландец если и напоминал о себе, то только в различных скандальных историях. И 18 января 2020-го на знаменитой арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе Ноториус наконец провел свой первый бой после длительного простоя. И сделал это эффектно.

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Макгрегор отказался от уже своей визитной карточки в виде пафосной «походки миллиардера», поприветствовал соперника и сразу же пошел в атаку. Дональд Серроне, не ожидая активного начала от Конора, был взят в клинч и мгновенно пропустил серию ударов по носу плечом от ирландца. Тот, кстати, многих поклонником смешанных единоборств данным приемом несколько удивил — от ударов у американца даже пошла кровь из носа. Давление на соперника Макгрегор не сбавил и, прижимая Ковбоя к клетке, нанес ему мощный удар левой ногой по челюсти. Серроне сразу же был отправлен в нокдаун. Воспользовавшись моментом, Конор добавил американцу удар коленом и повалил соперника.

Проведя еще серию акцентированных панчей левой, Макгрегор добился остановки боя. Технический нокаут уже на 40-й секунде поединка. Грандиозное возвращение эпатажного ирландца.

Однако далеко не все оценили победу Ноториуса и сам ход его боя с Ковбоем по достоинству.

Серроне намеренно сдался Макгрегору?

Еще в середине декабря 2019-го, когда UFC официально анонсировал бой Конора с Дональдом, многие выразили скептицизм в отношении данного поединка. Во-первых, внимание было обращено на весовую категорию, в которой проходил бой. Ирландец опыт выступления в полусреднем дивизионе уже имел, хотя провел в нем только два боя. Серроне же в этой категории дрался в разы больше, но похвастать отличными результатами не мог: 4 поражения в 10 встречах. Но главное — Конору не нужно было морочить себе голову сгонкой веса. Скорее тем, как его набрать, но проблем с этим не возникло: оба бойца на весах показали 77,1 кг.

Во-вторых, сам соперник Макгрегора. Помимо того, что американец имеет не самую лучшую статистику, против него говорил и возраст. Серроне в свои 36 лет является настоящим ветераном не только UFC, но и во всем мире ММА. Очевидно, что пик его славы уже прошел.

Многие болельщики посчитали, что Ковбой, проведший за 2019 год три поединка и выигравший из них только один, в своем нынешнем состоянии не является оптимальным соперником для Макгрегора.

В связи с этим и было сформулировано мнение о том, что UFC якобы помог Конору не просто вернуться в октагон, но и сделать это триумфально. Впрочем, у сторонников данной теории были и противниками: мол, от ирландца тоже осталось только имя, и победа над Серроне ему нисколько не гарантирована. На деле-то оказалось все прозаичнее.

Да, большинство поклонников и смешанных единоборств, и Макгрегора в частности выразили восторг его молниеносной победе над Ковбоем.

Однако не обошлось и без тех, кто увидел этом поединке договорной характер. Часть болельщиков даже выразила свое негодование в адрес руководства UFC, потребовав вернуть деньги, потраченные фанатами на билеты. От их реализации UFC, к слову, «наварил» $11,1 млн.

Среди недовольных выступили и зрители прямой трансляции боя из многих точек Земли. В том числе и в России. Но если на слова болельщиков еще можно было бы закрыть глаза, то высказывание непосредственно бойцов, имеющих контракт с UFC, пропустить уже было нельзя.

Нейт Диаз стал одним из тех, кто публично обвинил организаторов боя в отсутствии спортивного характера поединка. Хотя американец с Макгрегором знаком как никто другой, дважды встретившись с ним в одной клетке.

«Серроне слабый, как сучка. И какого хрена он вышел в халате? Это дерьмо — полный фейк»,

— написал Диаз в своем Twitter.

Weak as fuck — Nathan Diaz (@NateDiaz209) January 19, 2020

And why the fuck u in a robe

Smh — Nathan Diaz (@NateDiaz209) January 19, 2020

This shits alll fake — Nathan Diaz (@NateDiaz209) January 19, 2020

О том, что Серроне в статусе соперника Макгрегора был явным аутсайдером и, как говорится, мальчиком для битья, заявил и отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап. Нурмагомедов-старший хоть назвал прошедший поединок хорошим, но выразил недоумение в связи с тем фактом, какого уровня бойца поставили против ирландца.

«Разве Серроне — соперник серьезным бойцам? Его избивали все за претендентские бои. Кто его не избивал?

Что тут нового? Я же говорил, что он его побьет на первой минуте», — приводит слова Нурмагомедова-старшего «Рен-ТВ».

А для чего вообще Макгрегору нужен «договорняк»?

Стоит сразу отметить, что имя Конора Макгрегора в UFC уже давно вызывает сильные противоречия со стороны поклонников единоборств, тогда как другие бойцы промоушена о такой популярности могут только мечтать (ну, разве что Хабиб и Джон Джонс могут с этим поспорить). И в данном случае неординарное поведение ирландца на публике с его трэштоком можно отставить в сторону.

О том, что Макгрегора «тянут за уши» начали говорить чуть больше чем через год подписания им контракта с UFC, а именно — в 2014-м, когда ирландец нокаутировал Дастина Порье. На это Конору потребовалась минута и еще 46 секунд. После этого Ноториус нокаутировал немца Денниса Зифера, и многие тогда также выразили мнение, что соперник Макгрегора по сути и не сопротивлялся. После победы Конора над Чедом Мендесом — тоже нокаутом — и последующим завоеванием временного чемпионского пояса в полулегком дивизионе ирландца стали обвинять в нечестной борьбе уже публично. Одним из аргументов стало приглашение американца на смену Жозе Алду, который за две недели до поединка с Ноториусом из-за травмы снялся с турнира. Считалось, что UFC якобы намеренно вызвал на поединок с ирландцем совсем не готового соперника. Наконец, в декабре 2015-го состоялся бой и с самим Алду — Макгрегору понадобилось лишь 13 секунд, чтобы отправить бразильца, имевшего на тот момент 18 матчей без поражений и семь защит чемпионского титула UFC в полулегком весе, спать.

Напряжение относительно того, что промоушен якобы намеренно организует Конору «заведомо победные» матчи, спало после поражения Ноториуса… Нейту Диазу. Ирландец как раз тогда дебютировал в полусреднем весе, но был пойман на удушающий прием сзади во втором раунде. Но буквально через пять месяцев после этого возмущения возобновились: Макгрегор взял у Диаза реванш, одержав победу раздельным решением судей. «UFC специально подстроил все так, чтобы Конор выиграл, это все ради денег, ради третьего боя», — примерно такое мнение было сформировано вокруг противостояния Конора и Нейта.

Ну, а когда ирландец сразу же получил титульный бой в легком дивизионе и во втором раунде поединка отправил Эдди Альвареса в нокаут, то буря возмущений в адрес Макгрегора и UFC возросла до предела. Ведь якобы очевидно: Ноториус стал первым в истории одновременным чемпионом сразу в двух весовых категориях — слишком красивая история.

Тогда даже Хабиб Нурмагомедов выступил с заявлением, в котором косвенно обвинил промоушен в организации договорных боев, сказав, что ему «стыдно за все произошедшее».

Но даже если предположить, что сомнения в профессионализме и таланте Макгрегора действительно обоснованны, что UFC действительно продвигает Конора в очередной раз, то зачем? В чем смысл?

Во-первых, Конор Макгрегор — по сути лицо промоушена. Очевидно, что тот же Хабиб уже не будет так интересен, если его беспроигрышная серия падет. Ведь именно заветный ноль в графе «поражения» вместе с титулом чемпиона легкого дивизиона позволяет Орлу держать свое имя на вершине популярности и заставлять UFC считаться с ним. Макгрегор же даже в своей далеко не лучшей форме и последней — до нокаута Серроне — победы аж в ноябре 2016 года все равно оставался на виду. Конор является для промоушена PR-машиной, которая позволяет зарабатывать большие деньги. И поражение ирландца могло окончательно отправить его на пенсию, соответственно лишив UFC высоких рейтингов.

Во-вторых, все дороги сводятся к Хабибу. Макгрегор еще с октября 2018-го твердит о желании провести реванш с Орлом, но Нурмагомедову ирландец уже неинтересен. Нурмагомедов свои вопросы решил и идет к новым вершинам, где Ноториуса он уже не видит. Но тот пластинку не меняет, постоянно выпрашивая у Даны Уайта новый бой с российским непобежденным чемпионом.

А президент UFC, собственно, только «за».

«Конор хочет боя с Хабибом. В этом много личного. Макгрегор одержим реваншем. Он знает, что в октябре 2018-го он не был готов на 100%. Хабиб ни разу не проиграл. Можно говорить о его наследии. Он является чемпионом, и после победы в первом бою он стал более известным. Но реванш Конора с Хабибом будет крупнейшим в мире.

Этот бой имеет смысл, поединок за титул в легком весе. Нужно делать бой с Хабибом. Он также важен и для наследия Нурмагомедова. Если он победит Тони Фергюсона, а потом победит Макгрегора, получится, что он побеждал лучших в истории», — сказал Уайт на пресс-конференции после прошедшего турнира UFC 246.

Действительно, новый бой Хабиба с Конором привлечет куда большее внимание, чем первый поединок. И куда больше — денег. Но это заботы UFC, а не Нурмагомедова. Перед Орлом сейчас стоит задача одолеть Фергюсона, вновь защитив титул, а затем найти нового, достойного, по мнению Хабиба, соперника, после чего задуматься о завершении карьеры. Сам же Нурмагомедов неоднократно утверждал, что готов выйти против Макгрегора вновь, но только если тот одержит десять побед. Такой расклад в ближайшие годы маловероятен.

Это понимают и в UFC. Макгрегор и Уайт наверняка продолжат гнуть свою линию и склонять Хабиба к реваншу с ирландцем. Правда, со стороны российского чемпиона тоже есть свой ультиматум помимо выше написанного — много денег. Очень много денег.

«Реванш с Конором? Он нам не нужен. Пусть Конор сначала подерется с Исламом Махачевым, но он ведь его боится. Но если UFC даст нам $100 млн сразу после боя Хабиба с Фергюсоном, то почему бы и не провести реванш. Раз Уайт так хочет его организовать, то пусть платит»,

— приводит РИА «Новости» слова Абдулманапа Нурмагомедова.

Кто, если не Хабиб

Уайт накануне боя Макгрегора против Серроне заявил, что, победив Ковбоя, ирландец получит право на встречу с Хабибом. Однако очевидно, что так быстро Орла UFC не уговорит. Да и чтобы придать новому бою Макгрегора с Нурмагомедовым хоть какую-то логику, ирландцу необходимо пройти еще одно испытание.

Во-первых, сразу стоит отсечь боксерские увлечения Ноториуса, сколько бы Флойд Мейвезер не «анонсировал» свой реванш. Ирландцу для боя с Хабибом нужно будет вернуться в легкий вес. Но сразу выйти готовым против непобедимого Орла практически невозможно, потому нужен так называемая проверка, и в данной ситуации чаще всего фигурирует имя Джастина Гэтжи. Американец, к слову, уже несколько раз говорил о готовности сразиться с Макгрегором.

That man is good. Bitch move to take that fight. Say my name @TheNotoriousMMA — Justin Gaethje (@Justin_Gaethje) January 19, 2020

Во-вторых, сам Макгрегор после победы над Серроне о Хабибе практически не говорил. При этом он отметил, что в полусреднем дивизионе чувствует себя прекрасно. И очень символично, что минувший уикенд на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе время провел Хорхе Масвидаль. И поединок Конора с американцем может стать весьма прибыльным для UFC, равно как и против того же Нейта Диаза, о необходимости «продолжить трилогию» с которым ирландец тоже говорил неоднократно.

В конце концов, для UFC самих выгодно растянуть противостояние Макгрегора с Нурмагомедовым как можно сильнее. Провести реванш в этом или следующем году — значит завершить крайне прибыльную историю. А вот дав ей дозреть, Уайт приведет свой промоушен к рекордным показателям.