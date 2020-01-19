«Лучший снайпер в истории»: Овечкин гонится за Гретцки

В компании легенд

Александр Овечкин набрал к паузе на Матч всех звезд отменную форму. Российский нападающий по ходу нынешнего сезона, который начал с 11 голов в 14 матчах, сменил клюшку на новую модель, предоставленную ему брендом ССМ, однако с ней дела были хуже.

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И вот, вернувшись к своей любимой клюшке, капитан «Вашингтон Кэпиталз» сначала оформил дубль в поединке с »Каролина Харрикейнз» Андрея Свечникова, причем больше вообще никто не забивал, затем положил три в ворота «Нью-Джерси Девилз» Никиты Гусева.

Ну вечером 18 января по московскому времени (в Нью-Йорке игра начиналась в 13.00) Овечкин сначала открыл счет, а затем стал идеологом впечатляющего камбэка своей команды в третьем периоде.

«Вашингтон» уступал со счетом 1:4, но забросил в ворота «Айлендерс» пять безответных шайб за 20 минут. Именно капитан броском в падении положил начало камбэку, а потом еще и поставил в матче точку, поразив уже оставленные Семеном Варламовым ворота.

Восемь голов за три матча и два хет-трика подряд — сами по себе феноменальны, однако Овечкин добился и куда более знаковых вещей во время этой серии.

Теперь на счету Александра Великого 692 гола в регулярных чемпионатах НХЛ, и он обошел легендарного канадца Марио Лемье, всю карьеру проведшего в «Питтсбург Пингвинз», а также догнал капитана знаменитого «Детройт Ред Уингз» с русской пятеркой Стива Айзермана, с которым теперь делит девятое место в списке снайперов сильнейшей лиги мира за всю историю.

«Для меня на данный момент он является лучшим снайпером в истории. У него потрясающий бросок, он умеет выбирать позицию, умеет открываться под передачу. И шайба доходит до ворот. Чаще всего вратари не видят ее, просто надеются, что она попадет в них», – это после матча сказал Барри Троц, под руководством которого Ови выиграл Кубок Стэнли в 2017 году. Сейчас он тренирует «Айлендерс».

Погоня за Гретцки

Овечкин — лучший бомбардир среди российских игроков в истории НХЛ, естественно, он среди них и лучший снайпер, а теперь он уже в топ-10 по голам во всей Национальной хоккейной лиги. Это уже просто невероятные результаты.

Впрочем, для самого Александра это не потолок. Он является единственным игроком, которого в Северной Америке считают по-настоящему серьезным претендентом на то, чтобы побить вечный рекорд самого Уэйна Гретцки.

Главный хоккеист в истории этого вида спорта забросил в НХЛ феноменальные 894 шайбы. Российский форвард сейчас отстает на 202 гола.

Это, конечно, кажется очень большой разницей, но только на первый взгляд. На самом деле, даже если несколько сдаст в ближайшие годы, Александр может превзойти это достижение за пять с небольшим лет!

Для этого ему достаточно в нынешнем сезоне забросить 45 шайб, через год отличиться 40 раз, а потом забросить еще 100 голов за три года. К концу этого периода ему будет 39 — возраст, в котором Горди Хоу забрасывал 39 шайб, а, например, Теему Селянне — 27.

Важно отметить, что стартовавший в лиге и поначалу забивавший меньше Гретцки Овечкин, сейчас демонстрирует куда более серьезную результативность, чем канадец в его возрасте.

Тот ни разу не выбил 50 шайб после 28 лет, а Овечкин сделал это уже пять раз, причем последний «полтинник» случился в прошлом году. После 33 лет Гретцки уже не добирался и до 40 голов.

Чтобы добраться до этой цифры в нынешнем сезоне, Александру за оставшиеся 22 игры (встречу с «Монреаль Канадиенс» после Матча всех звезд он пропустит из-за отказа участвовать во Всезвездном уикенде, таковы правила) нужно забросить 16.

Для игрока, забрасывающего восемь за три встречи и ведущего за собой команду-лидера регулярного чемпионата это вполне реально.

За девятым «Ришаром»

Овечкин — восьмикратный обладатель приза «Морис Ришар Трофи», который вручают лучшему снайперу сезона. Это лучший результат в истории лиги.

Еще совсем недавно казалось, что о девятом пока (или вообще) он может забыть. В нынешнем сезоне шикарный снайперский темп набрал молодой чех Давид Пастрняк из «Бостон Брюинз».

Только что он лидировал в гонке снайперов с солидным отрывом. Лидирует-то он и сейчас, однако от отрыва не осталось почти ничего.

У Пастрняка 36 шайб, а Овечкин, имеющий на счету уже 34 гола, отстает соответственно только на две. Вот цена одного гола лидера снайперского списка в четырех последних матчах.

Конечно, эта дуэль еще может развернуться как угодно, в нее может вмешаться и форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, забивающий не менее 30 голов уже четвертый сезон подряд и идущий в данный момент вровень с Ови.

Но кажется, что судьба борьбы за «Ришар» все равно находится в руках Овечкина, который либо не оставит молодым конкурентам шансов, как «Айлендерс» во время камбэка в третьем периоде, либо проявит не свойственное ему в таких вещах великодушие.

Ну а летом или раньше Александр наверняка подпишет новый контракт с «Вашингтон Кэпиталз» лет на пять, как его многолетний патнер Никлас Бэкстрем недавно, и продолжит погоню за рекордом Гретцки, который из-за подвигов нашего нападающего уже не кажется таким вечным.