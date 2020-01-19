Проблемы с визой: трансфер россиянина в Англию срывается

Зимой в Английскую премьер-лигу (АПЛ) может перебраться российский нападающий Александр Соболев. По информации Sport24, форвард «Крыльев Советов» действительно получил предложение от клуба из Англии и заинтересован в переходе, однако трансфер находится угрозой срыва.

Отмечается, что у футболиста возникли проблемы с получением рабочей визы. Если документы оформлены не будут оформлены до 31 декабря, когда на территории большей части Европы закроется трансферное окно, то он не сможет перебраться на Туманный Альбион. При этом неизвестно, о какой именно команде, предложенной сумме и форме сделки идет речь.

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Напомним, что с трудностями при обращении за разрешением на работу для перехода в команды из АПЛ сталкиваются многие футболисты. Дело в том, что в лиге действует правило, согласно которому клубам разрешено оформлять трансферы футболистов, которые не являются гражданами Евросоюза, только в случае определенного количества процента сыгранных матчей за национальную команду в течение последних двух лет — 75%. При этом сборная за аналогичный период не должна занимать место ниже 50-го в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Россия располагается на 37-й строчке обновленного топ-листа. Однако сам Соболев впервые получил вызов в сборную страны только в октябре прошлого года, когда проходили матчи седьмого тура квалификационного раунда чемпионата Европы — 2020. Форвард попал в заявку российской команды на игру против Кипра, однако всю встречу провел на скамейке запасных и не смог дебютировать за сборную.

В таких случаях клубы нередко подают апелляции в Футбольную ассоциацию Англии (FA), чтобы специальная комиссия смогла оценить альтернативные возможности оформления перехода. Основным критерием при рассмотрении заявки являются успехи игрока.

22-летний Соболев — воспитанник барнаульского «Динамо». Состав «Крыльев Советов» он пополнил зимой 2018-го, его трансфер из «Томи» обошелся самарскому клубу в €366 тыс. Спустя год нападающий был отдан в аренду «Енисею», а, вернувшись в команду прошлым летом, он сумел закрепиться в основном составе «Крыльев». Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость Соболева в €4,5 млн.

В нынешнем сезоне футболист провел 19 матчей во всех турнирах, записав на свой счет десять забитых мячей и три результативные передачи, также он получил пять желтых карточек. В списке лучших бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ) Соболев идет третьим, отставая от лидирующего Артема Дзюбы из «Зенита» на один гол, при этом он сыграл на одну встречу меньше.

«Он мечтал играть в АПЛ, ну а российские топ-клубы — как один из лучших бомбардиров может быть к ним не готов? Того же Дзюбу, считаю, по ряду качеств — скорость, техника, пластичность — Саша превосходит. Прямо сейчас в целом Артем сильнее, вопросов нет, но пройдет года два-три — и намного сильнее будет Соболь», — считает экс-одноклубник форварда Павел Кудряшов.

Если верить СМИ, в услугах Соболева заинтересован не только неназванный клуб из АПЛ. 13 января в прессе появилась информация, что переговоры с «Крыльями» о переходе нападающего ведет московское «Динамо». Спустя несколько дней «Чемпионат.com» сообщил, что стороны согласовали условия сделки, а сам футболист не поехал на первый тренировочный сбор с самарской командой в Турцию. Говорилось, что, если не возникнет непредвиденных обстоятельств, он подпишет контракт с москвичами.

Позднее «СЭ» написал, что форвард действительно близок к переходу в столичный клуб, однако не в «Динамо», а в ЦСКА. Речь шла об аренде до конца сезона с правом последующего выкупа. Также была информация, что игроком интересуется и казанский «Рубин». Армейцы впоследствии уточнили, что это не соответствует действительности.

«Игрок интересный, но вся та информация, которая появляется в СМИ, о том, что мы перехватываем его у бело-голубых, участвуем в каких-то финансовых аукционах, не соответствует действительности», — заявил генеральный директор красно-синих Роман Бабаев.

Сейчас Соболев находится в турецком Белеке, где присоединился к «Крыльям Советов» на сборе.