Без надежды на медали: россиянки бьются в пасьюте. LIVE

Вот так выглядит топ-20. Ну, зато Вирер обогнали.
Ирина Старых, которая стартовала 60-й, финишировала на 27-м месте. Два промаха и +2.30,2 отставания. Резцова 34-я, Юрлова-Перхт — 44-я.
Итак, Куклина финишировала 19-й. Два промаха и две минуты и 4,5 секунды отставания.
У Жулии Симон гонка не удалась. Шесть штрафных кругов бежала француженка и заняла лишь 23-е место.
Ждем финиша российских биатлонисток.
Отметим, что 4 и 5 места заняли также биатлонистки из Швеции — Юханна Скоттхейм и Линн Перссон соответственно.
Ну, а Эберг сдалась Фиалковой. У Словакии серебро, у Швеции — бронза.
И финиширует Тириль Экхофф! С флагом. Даже немного остановиться позволила себе Тириль. Абсолютно заслуженная победа!
Экхофф в 500 метрах от финиша выигрывает у Фиалковой минуту и 2 секунды, Эберг же, видимо, уступает словацкой биатлонистке.
Юрлова все мишени закрыла, ворвалась в пятый десяток.
Куклина отстрелялась чисто, бежит 17-й. У Старых один промах и две минуты и 45 секунд отставания. Резцова без промахов, но 3 минуты отставания и 32-е место.
Минута и 2 секунды отрыва от Эберг и Фиалковой у Экхофф. Тириль может финишировать хоть пешком.
Рейселанд поторопилась и допустила два промаха. Могла норвежка войти в компанию к Тириль на подиуме, но, видимо, вряд ли.
Эберг и Фиалкова допускают по одному промаху, но шведка убегает чуть раньше. Борьба за серебро будет жесткой.
Блистательная стрельба от Тириль Экхофф! 5 из 5 закрывает норвежка и бежит к своему золоту. Никто не догонит Тириль!
Экхофф приближается к последнему огневому рубежу. Фиалкова по-прежнему проигрывает норвежке 35,7 секунды. Чуть дальше — Эберг.
Резцова и Юрлова еще по одному промаху допустили. У Екатерины отставание составляет уже 3 минуты 40 секунд.
Экхофф на отметке 6,9 км еще одну секунду отрыва добавила.
Рёйселанд, кстати, обошлась без промахов на стойке. 20 секунд она проигрывает Эберг и Фиалковой.
Старых и Куклина прошли стойку, допустив по одному промаху. Был теоретический шанс у россиянок побороться за топ-10 сейчас, но в итоге только штрафной круг.
Вирер едва ли не хоронит свои шансы на медаль сегодня. Два промаха у Доротеи, а вот Эберг с Фиалковой отстрелялись чисто. В 35 секундах от Экхофф бегут Паулина и Ханна.
Один промах допустила Экхофф, но может позволить себе один штрафной круг норвежка, ведь только-только приближаются к стадиону Фиалкова, Вирер и Эберг. У Тириль конкуренток нет!
После 5,5 км к тройке лидеров приближается и Рёйселанд. У норвежки 20 секунд отставания от Эберг.
57 секунд преимущества у Тириль над Фиалковой и Вирер! Приближается норвежка к третьему огневому рубежу.
Экхофф тем временем продолжает увеличивать свой отрыв от преследователей.
Юрлова еще два промаха допустила. Более трех минут отставания и 53-е место у Екатерины.
Резцова уже на один штрафной круг, идет 41-й Кристина — +2.48,2.
Куклина и Старых стреляют чисто. Уже 25-й и 26-й бегут Ирина и Лариса, это хорошо!
Хорошая возможность для Паулины Фиалковой из Словакии! Отстреливается она чисто и выходит на второе место. Правда, опережает Эберг и Вирер всего-то на пару секунд.
Вирер и Эберг допускают по промаху. Убегают на круг.
Закрыла все мишени Тириль в лежке, хотя три раза попала по габариту. Убегает норвежка.
Экхофф пришла на второй огневой рубеж.
Старых вошла в четвертый десяток, отставание от лидера — две минуты и 18 секунд. Куклина и Резцова ниже, Юрлова — совсем далеко, 2.45 проигрывает.
Уже 3,5 км преодолели первая тройка. Экхофф опережает Эберг на 40 секунд. Шведку, к слову, немного подвинула Вирер.
И только Старых отстрелялась чисто. Бежит 43-й Ирина, но отставание все такое же большое. Во второй десяток хотя бы войти.
Резцова и Куклина допустили по одному промаху, Юрлова-Перхт — сразу два. Идем на штрафные круги.
Эберг и Вирер отстрелялись четко и быстро. Отставание от Экхофф сохраняется прежним.
С чувством, с толком, с расстановкой отработала лежку Тириль и убежала первой.
Итак, Экхофф на лежке уже.
Резцова обогнала Куклину и приблизилась к Юрловой, отыграв несколько секунд. Но все-таки отставание от Экхофф космическое.
Экхофф уже потихоньку приближается к первому огневому рубежу.
Отметим, что пятой с отставанием 47 секунд от Экхофф бежит Анна Сола из Белоруссии.
Экхофф преодолела первые 900 км, обычным темпом бежит норвежка, на пару секунд к ней приблизилась Эберг. Вирер же шведку слегка отпускает.
И одной из последних стартовала Ирина Старых.
И в гонку вступили россиянки Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт и Кристина Резцова.
Также в первой десятке стартовали Марте Рёйселанд, Жулия Симон и Лиза Виттоцци.
В 30 секундах отставания от норвежки стартовала шведка Ханна Эберг. Еще через семь секунд на трассу вышла итальянка Доротея Вирер.
Гонка стартовала! Первой на трассу вышла норвежка Тириль Экхофф.
Погода в Рупольдинге сегодня плохая. Как и вчера, весь день идет большой, обильный мокрый снег. Трассу буквально заметает, видимость плохая.
Предпосылок успешному выступлению россиянок сегодня нет никаких. Сезон в женской сборной России проходит неудачно, а этап в Рупольдинге вообще хочется скорее забыть, благо сегодня он как раз завершается. Куклина стартует в пасьюте уже с отставанием от лидера Тириль Экхофф в минуту и 54 секунды. На две секунды позже в гонку вступит Юрлова-Перхт. О Резцовой и Старых, к сожалению, и вовсе нет смысла говорить как о претендентках не то что на медали, а хотя бы на попадание в топ-10.
От сборной России в гонке сегодня участвуют только четыре биатлонистки: Лариса Куклина (36-й стартовый номер), Екатерина Юрлова-Перхт (37-й), Кристина Резцова (42-й), Ирина Старых (60-й). Мимо пасьюта оказалась Светлана Миронова. Лучшая российская биатлонистка общего зачета в этом сезоне спринтерскую гонку завершила аж 77-й.
Старт запланирован на 14.15 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге.