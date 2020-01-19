Без надежды на медали: россиянки бьются в пасьюте. LIVE

Предпосылок успешному выступлению россиянок сегодня нет никаких. Сезон в женской сборной России проходит неудачно, а этап в Рупольдинге вообще хочется скорее забыть, благо сегодня он как раз завершается. Куклина стартует в пасьюте уже с отставанием от лидера Тириль Экхофф в минуту и 54 секунды. На две секунды позже в гонку вступит Юрлова-Перхт. О Резцовой и Старых, к сожалению, и вовсе нет смысла говорить как о претендентках не то что на медали, а хотя бы на попадание в топ-10.