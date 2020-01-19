Совершить невозможное: Логинов гонится за Фуркадом. LIVE

Мужским пасьютом же завершится пятый этап КМ. Если же говорить о погоде, то условия в Рупольдинге сегодня оставляют желать лучшего: метель, туман, обильный и мокрый снег.
Буквально час назад состоялся женский пасьют, безоговорочную победу в котором одержала норвежка Тириль Экхофф. Серебро и бронза достались Паулине Фиалковой из Словакии и шведке Ханне Эберг соответственно. Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, занявшая 19-е место.
Фуркад же стартует не один. В трех секундах от него на трассу выйдет еще один француз — Кентен Фийон Майе. А еще через 9 секунд — немец Бенедикт Долль.
От сборной России в сегодняшней гонке участие примут четыре биатлониста. Первым из россиян на трассу выйдет Александр Логинов под 11-м стартовым номером с отставанием в 44 секунды от победителя спринта Мартена Фуркада. Затем — Матвей Елисеев (17-й), Евгений Гараничев (53-й), Эдуард Латыпов (55-й).
Старт запланирован на 16.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге.