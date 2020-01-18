Триумф капитана Татарстана: как прошло Мастер-шоу КХЛ

Матч всех звезд Континентальной хоккейной лиги каждый год становится одним из самых запоминающихся событий сезона. В разное время социальные сети разрывали песни Мэтью Майоне и Михаила Анисимова, буллиты Никита Гусева и Линуса Умарка с горящей клюшкой стали «вирусными», а прокаты Ильи Ковальчука и Алексея Морозова вместе с танцами Константина Барулина уже попали в раздел классики YouTube.

Реклама

В 2020 году хоккеистам, участвующим в Мастер-шоу, пришлось серьезно потрудиться для того, чтобы запомниться болельщикам, и Лига столкнулась с серьезными проблемами, лишившись по-настоящему звездных игроков: Сергея Мозякина и Павла Дацюка. Из-за травм заменились нападающий «Северстали» Даниил Вовченко и голкипер «Локомотива» Илья Коновалов, вместо них были дозаявлены Егор Морозов и Андрей Тихомиров. Эти хоккеисты неизвестны широкой публике, как и многие другие, принимающие участие в звездном уик-энде.

Наш хоккей после Олимпиады 2018 года претерпевает большие изменения – каждый год огромное число спортсменов покидает Россию и пробует свои силы за океаном. И если раньше на Матче звезд можно было увидеть того же Ковальчука с Гусевым, Николая Прохоркина, Игоря Шестеркина и Александра Радулова, то теперь на их место пришли Кирилл Капризов, Илья Сорокин, Александр Семин, Вячеслав Войнов и Вадим Шипачев. И если последнее трио с разной степенью успешности уже успело продемонстрировать свои силы в Национальной хоккейной лиге, то два московских армейца все еще ждут возможности уехать за океан.

Москва стала хозяйкой All Star Game в третий раз – до «ВТБ Арены» лучшие хоккеисты КХЛ выясняли отношения в Парке Легенд и на Красной площади. Столица перенасыщена спортивными и развлекательными ивентами, поэтому привлечь зрителей на трибуны и показать им яркое шоу с каждым разом все сложнее и сложнее.

Началось все с красочного открытия и любимой многими песни группы Dschinghis Khan «Moskau»:

В первом конкурсе хоккеисты соревновались в скорости. Самым быстрым в 2020 году стал приглашенный из Молодежной хоккейной лиги Егор Анисимов, представляющий петербургское «Динамо». Именно он завоевал право попытаться перекрыть достижение Энвера Лисина, пробежавшего круг за 12,45 секунд. Анисимов старался как мог, но в итоге:

попытка побить рекорд Лисина успехом не увенчалась pic.twitter.com/nPMQCrGNdJ — Мaxim Guzhevsky (@guzhevsky) January 18, 2020

Затем вратарям предстояло пройти сложнейшее испытание: отстоять свои ворота как можно дольше. Классическая серия буллитов из девяти бросков продолжалась до тех пор, пока голкипер не пропустит шайбу. Милейший Александр Семин решил воспользоваться помощью своего сына – Юлиус Гудачек, защищавший ворота дивизиона Боброва, не устоял:

Лучшим по итогам второго конкурса стал голкипер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов, отразивший девять буллитов подряд.

Билялов - чемпион второго конкурса! pic.twitter.com/UIK55jgVeV — Мaxim Guzhevsky (@guzhevsky) January 18, 2020

Дополнительный призовой балл можно было получить за самый эффектный бросок. Конкуренция была высока: здесь и перфоманс от Даррена Дитца из «Барыса», прочитавшего Пушкина в вольном пересказе не русском языке:

Александр Сергеевич бы гордился pic.twitter.com/jFf50ArkDh — Мaxim Guzhevsky (@guzhevsky) January 18, 2020

и забавный Юрки Йокипакка, переодевшийся в костюм новогодней елки:

однако переиграть в находчивости Александра Семина игрокам не удалось. Форму могли дать разве что Данис Зарипов, который предстал в образе Капитана Татарстана, и угощавший всех дранниками белорусский форвард Вячеслав Грецкий, выбранный болельщиками на Матч звезд благодаря схожей по звучанию своей фамилии с легендарным Уэйном Гретцки.

В хоккейной эстафете быстрейшим оказался дивизион Харламова.

Итоги эстафеты хоккейного мастерства pic.twitter.com/f3C6wT1uWy — Мaxim Guzhevsky (@guzhevsky) January 18, 2020

А самый сильный бросок у дебютанта звездного уик-энда Йокипакки, решившего запомниться московским болельщикам. Финн попытался побить достижение Александра Рязанцева (183 км/ч), но не вышло:

Йокипакка vs Рязанцев pic.twitter.com/MhIQ4fbtvd — Мaxim Guzhevsky (@guzhevsky) January 18, 2020

Конкурс на точность покорился хоккеисту Найджелу Доусу, представляющему екатеринбургский «Автомобилист». Он закрыл четыре мишени менее чем за восемь секунд.

В финале шоу-программы зрителей ждал хоккейный биатлон, в котором быстрейшей стала команда дивизиона Чернышева. Она и стала победителем Мастер-шоу КХЛ 2020 года. Внимательные зрители перед началом могли заметить занятный факт: во время предматчевой раскатки, которая к слову была необязательной, главный тренер Боб Хартли и его помощник Денис Казанский что-то активно объясняли парням.

дивизион Харламова активничает пока больше всех, видимо настрой серьезный у парней pic.twitter.com/vi6zXX3d2A — Мaxim Guzhevsky (@guzhevsky) January 18, 2020

Видимо, эти слова сыграли в их пользу.

Главный итог субботнего дня — хоккейное комьюнити страны является лучшим среди всех остальных, как-либо связанных со спортом.

Атмосфера на трибунах напоминает утренники в детском саду – болельщики, словно родители, гонят изо всех сил своих любимцев, стараясь также перекричать, перекреативить, перебороть друг друга. А территориальное и цветовое разнообразие внутри арены похоже на лагерь, где ребята из разных отрядов отлично проводят время вместе.

А уже завтра всех будет ждать хоккей. Первую путевку в полуфинал разыграют команды дивизиона Боброва и Харламова, а во втором противостоянии столкнутся дивизионы Чернышова и Тарасова.