«Они всегда обороняются»: «Ливерпуль» взломает автобус «МЮ»

Противостояние «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» — главная футбольная вывеска в Английской премьер-лиге (АПЛ). Как бы у клубов не складывались дела в чемпионате, матч между командами всегда находится в центре внимания.

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Принципиальное соперничество также находило отражение в художественных фильмах. К примеру, можно вспомнить картину «Формула-51», в которой герой Роберта Карлайла Феликс ДеСуза, будучи поклонником мерсисайдцев, устраивает переполох в манкунианском пабе, а кульминация сюжета проходит на фоне матча между командами в Ливерпуле.

Именно на «Энфилд» 19 января прибудет «Манчестер Юнайтед», чтобы попытаться отобрать очки у соперника во встрече 23-го тура чемпионата Англии. Нет сомнений, что фаворитами предстоящей игры являются хозяева. Команда Юргена Клоппа не знает поражений в первенстве и идет полным ходом к чемпионству. После 21-го матча у «красных» 61 очко. Мерсисайдцы на 13 баллов опережают идущий на втором месте «Манчестер Сити», который на своем поле неожиданно потерял очки во встрече с «Кристал Пэлас», упустив победу на последних минутах (2:2).

В свою очередь, у «красных дьяволов» в этом сезоне дела идут не лучшим образом. Команду лихорадит и штормит. После побед над сильными соперниками «МЮ» может без труда отдать три очка аутсайдеру. И все же манкунианцам удалось подняться на пятое место в турнирной таблице и продолжить борьбу с «Челси» за право добыть заветное место в Лигу чемпионов. На «Ливерпуль» же «Юнайтед» уже даже не смотрит из-за космического разрыва в 27 очков.

В успех «Манчестера» верится с трудом, но именно в играх против клубов из топ-4 команда Уле-Гуннара Сульшера показывает свой лучший футбол. Жертвами «красных дьяволов» становились «Лестер» (1:0), лондонский «Тоттенхэм Хотспур» (2:1) и «Манчестер Сити» (2:1). Удалось команде отобрать очки и у «Ливерпуля» (1:1) в матче первого круга.

Именно в первом круге в рамках Северо-западном дерби «Юнайтед» провел свои лучшие 45 минут в нынешнем сезоне. Команде удалось сковать атакующий потенциал соперника и на равных бороться с «Ливерпулем» в первом тайме.

Лишь переход на схему 4-2-3-1 и удачные замены помогли Клоппу увезти с «Олд Траффорд» ничью. К тому же и сами хозяева засели в глухую оборону и полностью отдали преимущество мерсисайдцам.

К игре команды подходят с богатым списком травмированных игроков. Мышечное повреждение получил полузащитник мерсисайдцев Джеймс Милнер. Также травму получил хавбек Наби Кейта. Но есть у Клоппа и повод для радости. За пару дней до матча Фабиньо и Жоэль Матип полностью восстановились от повреждений и уже провели тренировки в общей группе.

А вот «Манчестер Юнайтед» остался без главной ударной силы в лице нападающего Маркуса Рашфорда. Лучший бомбардир команды, забивший 14 мячей, получил травму колена во встрече 23-го тура с «Норвич Сити» (4:0), а затем повредил спину в игре Кубка Англии с «Вулверхэмптоном» (1:0).

По информации СМИ, англичанин успешно проходит лечение, но о его полном восстановлении пока говорить рано. Сам Рашфорд заявил о готовности играть на уколах, однако Сульшер не готов рисковать здоровьем спортсмена.

Отсутствие 22-летнего форварда негативно скажется на контратакующей игре гостей, а сомнений в том, что «Манчестер Юнайтед» будет играть строго от обороны, нет.

В преддверии матча с «МЮ» немецкий специалист выразил недовольство игрой «красных дьяволов».

«Это странно, когда ты противостоишь такой классной команде, а она играет так, как играет. Не знаю, говорил ли я, что они всегда обороняются, но, наверное, говорил. Это правда»,

— цитирует Клоппа Daily Mail.

Также немецкого специалиста высказался о сравнении его команды с «Манчестер Юнайтед» времен сэра Алекса Фергюсона.

Клопп считает, что в нынешнее время сложно достичь такого уровня доминирования.

«Более вероятно, что другие клубы будут бороться за разные вещи из-за финансовой мощи многих команд. Такого рода изменения состава, которые мы наблюдаем в нынешнее время, означают, что доминирование, как было ранее у «Ливерпуля» и «МЮ», маловероятно», — цитирует Клоппа Goal.com.

В свою очередь, Сульшер заявил, что команде по силам добиться положительного результата в Ливерпуле. Норвежец напомнил, что клуб успешно провел матчи против «Манчестер Сити» в АПЛ и «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов. По мнению специалиста, в первой встрече против «красных» «МЮ» даже был близок к победе.

«Чтобы переиграть «Ливерпуль» на «Энфилде», нам нужно достичь нового уровня. Это будет непросто, но мы должны идти туда с уверенностью в собственных силах.

«Манчестер Юнайтед» должен показать собственный авторитет в игре и делать все что можем», — приводит слова наставника официальный сайт клуба.

Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» начнется в 19.30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.