Бросили капитана: Эшли Янг покинул «Манчестер Юнайтед»

^^^В стане манкунианцев^ ^^

За «Манчестер Юнайтед» Эшли выступал с 2011 года. За этот период он сумел завоевать пять трофеев, став чемпионом Англии, выиграв Кубок и Суперкубок страны, Кубок английской лиги, а также добившись триумфа в Лиге Европы.

Контракт Янга с манкунианцами был рассчитан на пять лет. Фанатам «МЮ» футболист запомнился в первую очередь тем, что уже в первом своем официальном мачте отметился дублем, принеся «красным дьяволам» победу во встрече с лондонским «Арсеналом» — 8:2.

Безусловно, расставаться с одним из самых результативных игроков боссам «Юнайтед» не хотелось, поэтому по истечении срока первого контракта (в 2015 году), они предложили ему новое соглашение — до июня 2018 года с возможность продления еще на год.

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За время выступлений в команде из Манчестера Янг сумел стать настоящим лидером в раздевалке. Неудивительно, что в сезоне-2019/20 ему наконец вручили капитанскую повязку, которую до этого он носил в те промежутки, когда на поле отсутствовал Антонио Валенсия.

Однако даже новый статус в команде не помог руководству «МЮ» удержать футболиста. Слухи о том, что он покинет стан «красных дьяволов», чтобы перейти в миланский «Интер» витали в футбольном пространстве с начала текущего сезона и, наконец, подтвердились.

Во время одной из январских тренировок Янг демонстративно отказался от занятий с командой, уединившись в спортзале. Таким образом он хотел подтолкнуть руководство «Манчестер Юнайтед» к скорейшему установлению договоренностей с «Интером».

Позже футболиста исключили из заявки на матч с «Норвичем» и не внесли во встречу с «Вулверхэмптоном» в рамках Кубка Англии. На вопрос журналистов о том, по какой причине Янга не оказалось в заявках, главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что тот не обладает оптимальной физической формой.

А что «Интер»?

Интересно, что несмотря на желание клубов подписывать молодых игроков, боссы «Интера» избрали для себя кардинально противоположную тактику. Так, в СМИ ходят слухи о скором переходе 33-летнего форварда лондонского «Челси» Оливье Жиру в стан «нерадзурри». Кроме того, наставник миланского клуба Антонио Конте не собирается расставаться с другими «старичками» команды — 31-летним вингером Квадво Асамоа и 32-летним хавбеком Антонио Кандревой.

Самым главным в трансфере в «Интер» для Янга является то, что у него появляется постоянная игровая практика в итальянском клубе, так как у манкунианцев ему этого сильно не доставало.

Безусловно, в середине текущего сезона он целых 12 раз выходил на поле, но в этом была «заслуга» травм левого крайнего защитника Люка Шоу и правого — Диогу Далота. После того, как оба восстановились от своих повреждений, они вернулись в стартовый состав, таким образом в январе в него не попал Янг.

Несмотря на то, что «МЮ» не страдает от отсутствия крайних защитников, с Янгом Сульшер расставаться не хотел.

«Янг один из наших лучших игроков, он — наш капитан. Не думаю, что что-то изменится, так как в данный момент он, как настоящий профессионал, очень сосредоточен. Так что давайте не поддаваться спекуляциям и подождем июня и февраля», — говорил специалист в начале января изданию The Telegraph.

Также норвежец подчеркнул, что «Юнайтед» ценит всех здоровых игроков, которые есть в его распоряжении.

Вероятно, эти заверения не возымели какого-то действия на футболиста. Поэтому через несколько дней после этих слов Сульшера, стало известно о трансфере Янга в «Интер».

Почему игроки «МЮ» уходят в «Интер»?

Летом 2019 года стан «красных дьяволов» покинул бельгиец Ромелу Лукаку, которого, несмотря на удачный дебют, фанаты клуба невзлюбили. Также атмосфера накалялась и в раздевалке. Все из-за периодических высказываний самого футболиста о желании покинуть Англию, так как он не чувствовал себя там счастливым.

«Я играл за один из крупнейших клубов мира, поэтому всегда буду относиться к нему с уважением. В конце концов, принял решение, что нужно двигаться дальше.

Желаю им всего наилучшего в будущем. Теперь у меня свой путь, и я очень счастлив в Серии А», – говорил он после трансфера «Би-би-си».

И действительно, «Интер» дал бельгийцу возможность максимально проявить свои навыки. За первую половину сезона чемпионата Италии Лукаку 19 раз выходил на поле, при этом записав на свой счет 12 голов и два результативных паса, чего он не мог в последнее время показывать в «МЮ».

Футбольные эксперты уверены, что тот же успех ожидает и Янга.

С приходом Конте в клуб и его трансферной политикой болельщики миланской команды поверили в ренессанс команды. Впервые за долгие годы «Интер» наконец дает уверенный отпор туринскому «Ювентусу», который «узурпировал» первое место в турнирной таблице Серии А.

«Скудетто — не утопия. В этом сезоне «Интер» играет очень солидно: команда выглядит стабильно, набирает очки. Если честно, меня поражают результаты «Юве», а вот успехи «Интера» — наоборот. Я ведь в первую очередь фанат клуба, а поэтому и мечтатель», — цитирует бывшего президента клуба Массимо Моратти Football Italia.