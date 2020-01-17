«Юнайтед» едет на «Энфилд»: кто остановит «Ливерпуль»

«Уотфорд» — «Тоттенхэм Хотспур»

Коллектив Жозе Моуринью пожалует в гости к «Уотфорду». И ясно то, что «шпорам» на «Викарэйдж Роуд» против местных «шершней» будет крайне непросто. Под руководством Найджела Пирсона, уже третьего наставника в текущем сезоне у «Уотфорда», коллектив из пригорода Лондона набрал хороший ход, добыв 13 очков в пяти предыдущих матчах АПЛ и покинув зону вылета.

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«Шпоры» на этой неделе проводили переигровку кубкового матча против «Мидлсбро» и вышли в следующий раунд соревнований, одержав трудную победу со счетом 2:1.

Стоит отметить, что португальский специалист использовал большое количество игроков основного состава. С пристальным интересом понаблюдаем, как этот фактор повлияет на исход стартовой игры 23-го тура Премьер-лиги.

«Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед»

«Пушкари» проводят на данный момент один из худших сезонов в 21-ом веке, располагаясь на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Даже победа в предстоящей игре с «клинками» не позволит подопечным Микеля Артеты обойти оппонентов, что уж говорить о потенциальной зоне еврокубков. От нее «Арсенал», к слову, отделяют шесть очков.

В прошлом туре Крис Уайлдер и компания оказались сильнее другого лондонского коллектива, «Вест Хэма». По какому сценарию пройдет встреча на «Эмирейтс» — предсказать чрезвычайно трудно.

В любом случае, гости не будут являться аутсайдерами и рассчитывать лишь на ничью.





«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»

Радостной новостью после прошедшего тура для команды Пепа Гвардиолы стал выход на чистое второе место. После грубой осечки «Лестера» в домашней игре с «Саутгемптоном» действующие чемпионы Англии остались на данный момент единственными преследователями «Ливерпуля».

А лондонцы в предыдущей игре откатали бодренькую ничью с «Арсеналом», который все никак не может собраться и прийти в себя после тренерской перестановки. Фаворит этой игры настолько очевиден, что даже упоминать его название особого смысла нет. В первом круге, кстати, «Сити» одолел «Кристал Пэлас» всухую.

«Ньюкасл Юнайтед» — «Челси»

«Сент-Джеймс Парк» примет очередную команду из топ-6 АПЛ – на сей раз в роли гостей будет выступать любопытная и не всегда рациональная банда Фрэнка Лэмпарда.

После разгрома «Бернли» на «Стэмфорде» клуб сохранил за собой пятиочковый отрыв от ближайшего преследователя в лице «Манчестер Юнайтед», который изо всех старается убрать «синих» с четвертой позиции, которая дает право на участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

«Сороки» на этой неделе не теряли время даром и провели повторный матч против «Рочдейла» в старейшем клубом турнире планеты – Кубке Англии. На сей раз игра закончилась крупной победой со счетом 4:1.

Стив Брюс дал немного поиграть резервистам, тем самым развеяв обстановку в коллективе и дав отдохнуть основной обойме клуба.

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

Центральный матч не только Английской премьер-лиги, но и всего европейского уик-энда, примкнет к себе внимание каждого зрителя. На «Энфилд» приедет первый и на данный момент единственный коллектив, сумевший отобрать очки у лидера чемпионата. «Юнайтед» нестабилен и подвергается изменениям чуть ли не каждую неделю.

На сей раз манкунианцы сменили капитана – носить повязку теперь будет приобретенный в летнее трансферное окно Харри Магуайр. Из грустного – выбыл и не сможет принять участие в матче Маркус Рашфорд, получивший повреждение в победной игре Кубка Англии против «Вулверхэмптона». Об этом заявил наставник «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер. Хотя, по данным Mirror, участие английского форварда в матче не исключается: Рашфорд уже прошел курс лечения, и он, как отмечается, вышел весьма эффективным. Сообщается, что Сульшер уже накануне матча примет окончательное решение, основываясь на состоянии здоровья своего главного нападающего.

У скаузеров все уже настолько предсказуемо и стабильно, что удивить болельщиков команда Юргена Клоппа сможет лишь неудачей, которая станет сенсационной.

Но пока никаких предпосылок к этому нет, и есть все основания полагать, что действующие победители Лиги чемпионов сделают очередной шаг на пути к долгожданному чемпионскому трофею.

Также в 23-ем туре будут сыграны матчи:

«Бернли» — «Лестер Сити»

«Брайтон» — «Астон Вилла»

«Вест Хэм Юнайтед» — «Эвертон»

«Норвич Сити» — «Борнмут»

«Саутгемптон» — «Вулверхэмптон»