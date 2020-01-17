Справиться без Устюгова: Большунов уничтожает Клебо. LIVE

Да, норвежец Шюр Рете обошел на финише время Мельниченко на целых 14 секунд и завоевал бронзу. Больше в тройке изменений произойти не должно. Обидно за Андрея, но он в любом случае показал отличную гонку сегодня.
Йоханнес Клебо завершил гонку с отставанием от Большунова в 1 минуту 12 секунд. Пока что он на шестой позиции и вполне может еще опуститься. Провал для гениального норвежца...
Россиянин Андрей Мельниченко пришел к финишу, и пока что он — третий! Проиграл Большунову 54 секунды. Однако его еще могут обойти стартовавшие позже лыжники — например, норвежец Рете. На отметке 13,5 км он обошел Андрея на десять секунд.
Финн Ииво Нисканен финиширует со вторым результатом, проиграв Большунову 24,3 секунды!
Большунов садится на специальное место для лидера, ожидая окончания гонки, и показывает в камеру свою перчатку с гербом России. Браво!
Большунов триумфально финиширует с результатом 33 минуты 45 секунд! Это победа! Браво! Предыдущего лидера Гайяра он обошел на 55,8 секунды.
Тренеры так громогласно подгоняют Мельниченко на трассе, что отлично слышно в трансляции: «Давай, Андрюха, можешь быть третьим, надо потерпеть!!!» Отставание россиянина от Нисканена на отметке 11,7 км выросло до 19 секунд.
Легендарный француз Гайяр пока удерживает лучший результат на финише. Россиянин Червоткин финишировал, проиграв Жан-Марку 19 секунд. Пока что это второй результат, но скоро подъедут фавориты.
На отметке 12,7 км Большунов еще немного увеличил отрыв от Нисканена — до 20,3 секунды. А Клебо уступает Александру уже минуту! Вот это номер.
Мельниченко тем временем все больше отстает от Нисканена — видимо, за серебро побороться будет сложно. Между россиянином и финном уже десять секунд.
Нисканен тоже добрался до 11,7 км, уступив Большунову 17,8 секунд.
Большунов уже на 11,7 км! Он уже по классике обновляет лучшее время на 50 секунд.
Мельниченко, который демонстрирует очень серьезные намерения попасть сегодня на пьедестал, пока никак не может обойти Нисканена. На отметке 8,5 км он уступает финну всего четыре секунды! Надо поднажать. Быстрее Нисканена пока что только Большунов — так можно и на серебро наработать.
На отметке 8,5 км Клебо уступает Большунову уже 32,9 секунды.
Большунов уже добрался до отметки 10 км, обогнав предыдущего лидера Гайяра на 50 секунд!
Другой россиянин Мельниченко навязывает серьезную конкуренцию Большунову! Он стартовал позже, поэтому пока преодолел только 6,7 км, однако на данном отрезке Андрей проиграл лидеру сборной всего 9,6 секунды — как Нисканен.
Клебо, видимо, за медали сегодня не зацепится. Его отставание от Большунова выросло до 24 секунд, а позади уже почти половина дистанции.
Большунов преодолел отрезок 7,7 км с первым результатом. Преследующий его Нисканен проигрывает сейчас 12 секунд, а предыдущего лидера на данной отметке — Червоткина — Александр обошел на 44 секунды.
Немного неудобно, что Большунов стартовал первым из фаворитом гонки и потому не имеет возможности ориентироваться на скорость других, не понимая, надо ли ускориться или поддерживаемый темп достаточен для победы.
Большунов тем временем добрался до 6,7 км и сместил Червоткина с первой строчки, обогнав его на 37,6 секунды! Это совершенно другой уровень, конечно.
Ох, на отметке 5 км Клебо начал проигрывать Большунову уже 18,4 секунды. Это хитроумный план норвежца — отсидеться вначале и втопить в конце или просто неспособность поддержать скорость россиянина? Узнаем совсем скоро.
На дистанцию ушел мощный норвежец Эмиль Иверсен!
Клебо добрался до отрезка 3,5 км, и его отставание от Большунова немного увеличилось — до 12,3 секунды.
Большунов преодолел 5 км быстрее всех остальных. Однако по пятам за ним следуют финн Нисканен, норвежцы Ханс Холунн и Крюгер.
Клебо не спешит форсировать события: на отрезке 2,7 км он проигрывает Большунову 11 секунд.
Финн Ииво Нисканен пытается идти на старте в ритме Большунова, но пока проигрывает россиянину на 2,7 км семь секунд.
Большунов, как и ожидалось, легко бьет достижения всех предыдущих лыжников, обновляя лучшее время на отметках 1,7 км, а потом 2,7 км. Причем он превзошел занимающего сейчас второе место Червоткина на 13 секунд. Чем ответит Клебо?
Йоханнес Клебо на трассе! Также в гонку вступили еще два россиянина — Андрей Ларьков и Андрей Мельниченко.
А вот на отметке 2,7 км Червоткин уже перехватил лидерство у Тефре! Но сейчас подтянется Большунов.
Тем временем Червоткин добрался до 1,7 км со вторым результатом — быстрее его данный отрезок преодолел пока только норвежец Джордан Тефре.
Стартовал обладатель лидерской майки Александр Большунов! Начинается серьезная игра.
Также уже в деле итальянец де Фабиани, француз Клемен Парисс — количество крепких соперников на дистанции увеличивается.
Стартовали еще два россиянина — Алексей Червоткин и Александр Бессмертных!
Россиянин Вокуев преодолел первую отметку 1,7 км, показав на данный момент лишь 14-ю скорость.
Известный француз Жан-Марк Гайяр ушел на трассу. Ему уже почти 40, так что он не в лучшей форме, но последить за выступлением ветерана определенно стоит.
Пока что из стартовавших лыжников лучше всех проявляет себя британец Эндрю Янг — он лидер по времени на отрезках 2,7 км и 3,5 км.
Стартовал первый россиянин — Ермил Вокуев! Желаем удачи.
Россияне уйдут в гонку в следующем порядке: Вокуев — под 26-м номером, Червоткин — 37, Бессмертных — 40, Большунов — 42, Ларьков — 52, Мельниченко — 54, Мальцев — 58, Терентьев — 73.
Напомним, спортсмены стартуют в индивидуальной гонке по очереди с интервалом в 30 секунд, а победитель определяется по времени прохождения. Снег сейчас повалил сплошной стеной — поэтому, кстати, заменили классический стиль этой гонки на свободный, чтобы лыжники могли сами выбирать, как действовать на трассе.
Из соперников сегодня стоит обратить особое внимание, конечно, на норвежцев Йоханнеса Клебо, Симена Крюгера, Эмиля Иверсена и Шюра Рете, финна Ииво Нисканена, итальянца Франческо де Фабиани, шведа Калле Халварссона... в общем, будет очень непросто.
Первый лыжник — Маркус Вуорела из Финляндии — ушел на трассу!
Россию в этой гонке представят Ермил Вокуев, Алексей Червоткин, Александр Бессмертных, Александр Большунов, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Артем Мальцев и Александр Терентьев. Сергея Устюгова не будет, поскольку вчера у него родилась дочь. Поздравляем, кстати!
Старт запланирован 13.15 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители лыжных гонок! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция мужской гонки свободным стилем на 15 км в рамках этапа Кубка мира в Нове-Место.