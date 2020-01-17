Справиться без Устюгова: Большунов уничтожает Клебо. LIVE

Мельниченко, который демонстрирует очень серьезные намерения попасть сегодня на пьедестал, пока никак не может обойти Нисканена. На отметке 8,5 км он уступает финну всего четыре секунды! Надо поднажать. Быстрее Нисканена пока что только Большунов — так можно и на серебро наработать.