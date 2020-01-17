Новый шанс для Непряевой: россиянки покоряют Кубок мира. LIVE

А вот и первые слова победительницы гонки Терезы Йохауг:

«Сегодня была изумительная гонка. Я немного устала после «Тур де Ски», но мое тело чувствовало себя хорошо. К счастью, снег сегодня мне не помешал. И вообще здорово вернуться к гонкам после «Тур де Ски». К тому же мне очень нравится выступать в Нове-Место: здесь всегда много фанатов».