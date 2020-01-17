Новый шанс для Непряевой: россиянки покоряют Кубок мира. LIVE

Наконец девушек выводят на награждение, и Непряева поднимается на вторую ступеньку пьедестала почета. Поздравляем!
Йохауг в ожидании церемонии награждения по-дружески интересуется у Непряевой, успела ли она побывать в России после «Тур де Ски». Наталья не сразу понимает вопрос, но потом отвечает утвердительно. Очень милая сцена.
В общем зачете Кубка мира по итогам этой гонки Непряева третье место:
А вот и первые слова победительницы гонки Терезы Йохауг:
«Сегодня была изумительная гонка. Я немного устала после «Тур де Ски», но мое тело чувствовало себя хорошо. К счастью, снег сегодня мне не помешал. И вообще здорово вернуться к гонкам после «Тур де Ски». К тому же мне очень нравится выступать в Нове-Место: здесь всегда много фанатов».
К слову, Непряева после финиша долго лежала на снегу, приходя в себя. Отдала все силы на финише, чтобы обойти результат Венг.
Все россиянки уже финишировали! Непряева на данный момент вторая, Мацокина — 25-я, Смирнова — 29-я, Дуботолкина — 38-я, Жеребятьева — 45-я, Дуркина — 50-я.
Выжимала из себя все соки на финише и талантливая финка Пярмякоски, но сегодня не ее день — она уступила времени Непряевой и Венг еще при выходе на финишную прямую. В итоге — только седьмое место на данный момент.
Еще одна опасная соперница россиянки из Норвегии — Эстберг — очень сильно постаралась на финише, но попасть в тройку призеров все же не смогла. На данный момент она занимает шестое место.
Непряева выдает мощный финиш и существенно обгоняет Венг в борьбе за второе место! Браво россиянке: она на восемь секунд обошла соперницу, за «спиной» которой держалась всю гонку. Но вот Йохауг, конечно, было не догнать — ей Наталья проиграла 32,7 секунды.
Непряева стартовала сильно позже норвежек, поэтому она все еще на трассе. Тренеры подгоняют ее громкими криками «Давай, давай, давай!» Всю дистанцию Наталья шла по времени за Йохауг и Венг, надо поднажать!
Венг финиширует, устанавливая лучшее время, но практически сразу после нее на финиш приходит стартовавшая примерно на минуту позже Йохауг. На данный момент топ-9 выглядит так:
Ух, какой же отрыв привозит Йохауг своим преследовательницам... она словно с другой планеты. Венг отстает от соотечественницы уже на 28,3 секунды, а Непряева — на 30,5. Но главное, что россиянка все еще сохраняет третью позицию!
Россиянки Жеребятьева и Дуркина уже финишировали — пока они на 22-м и 24-м месте, но еще будут опускаться.
Дуботолкина добралась до отрезка 1,7 км, показав 25-ю скорость. Теперь официально — сенсаций не будет, надеемся только на медаль Непряевой.
На 5 км Йохауг уже серьезно оторвалась от Венг с Непряевой. Россиянка теперь уступает Терезе 20 секунд, а вот до Венг ей всего три секунды — можно попробовать зацепиться за серебро!
Стартовали последние из россиянок — Мацокина и Дуботолкина. Отметку 1,7 км преодолела пока только Христина с 26-м результатом — видимо, она отправится в компанию к Дуркиной, Смирновой и Жеребятьевой, которые с самого начала показали скорость без претензий на какие-либо награды. Таким образом, реальные шансы на медаль могут быть только у Непряевой.
На отметке 3,5 км Непряева все еще держится третьей вслед за норвежками Венг и Йохауг, однако ее отставание от лидера увеличилось в два раза — до 12,7 секунд. Венг также стала уступать соотечественнице чуть больше — 10 секунд вместо шести. С Йохауг, конечно, сложно бороться.
А у нас появились первый финишер — это чешка Янатова, которая ушла в гонку под вторым стартовым номером. Из россиянок ближе всех к окончанию гонки Жеребятьева и Дуркина, которые уже отметились на отрезке 7,7 км, но, к сожалению, со слабыми результатами — пока 13-я и 15-я скорость.
Непряева добралась до 1,7 км с третьим результатом! Лучшая на данном отрезке — норвежка Тереза Йохауг, вслед за ней — соотечественница Хейди Венг, а потом Непряева, причем она проигрывает лидеру всего 6,5 секунды — это вполне поправимо.
Да придет спаситель! На старт ушла лидер сборной России Наталья Неприяева. Посмотрим, покажет ли хотя бы она скорость, сопоставимую с лидерами.
Стартовавшая недавно Смирнова пока преодолела только отметку 1,7 км и показала на ней 12-ю скорость. Тоже не фонтан, но уже явно быстрее, чем были на этом отрезке дистанции Дуркина с 22-м временем и Жеребятьева (29).
К сожалению, Дуркина и Жеребятьева пока не радуют своей скоростью. До отметки 3,5 км первая добралась с 16-м результатом по времени, а вторая — с 17-м. И они, вероятно, еще будут опускаться, потому что многие фавориты не стартовали.
Пока никто не может преодолеть отметку 2,7 км быстрее Янатовой. А в гонку уже вступает россиянка Екатерина Смирнова под 27-м номером!
Также на трассе уже Дуркина. Тем временем стартовавшая первой латвийка Эйдука преодолела отрезок 2,7 км, однако очень быстро ее время превосходит чешка Катерина Янатова.
Жеребятьева вступила в гонку! Желаем удачи!
Первой из россиянок должна стартовать Жеребятьева, затем — Дуркина, Смирнова, Непряева, Мацокина и Дуботолкина.
Гонка началась! Под первым номером на трассу ушла Патриция Эйдука из Латвии. Напомним, девушки стартуют в индивидуальной гонке по очереди, а победительница определяется по времени, затраченному на прохождение дистанции.
Вот такую непростую трассу лыжницы преодолеют сегодня.
Честь России сегодня будут защищать Наталья Непряева, Анна Жеребятьева, Нина Дуботолкина, Лидия Дуркина, Екатерина Смирнова и Христина Мацокина.
Изначально гонка должна была пройти классическим стилем, но из-за обильного снега организаторы заменили его на свободный.
Старт запланирован на 11.45 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители лыжных гонок! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция женской гонки свободным стилем на 10 км в рамках этапа Кубка мира в Нове Место.