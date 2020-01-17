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Новый шанс для Непряевой: россиянки покоряют Кубок мира. LIVE

Лыжные гонки. Кубок мира. Нове-Место. Женская гонка свободным стилем. LIVE

В Нове-Место стартует очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию женской гонки свободным стилем на 10 км.
Трансляция
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12:52

Наконец девушек выводят на награждение, и Непряева поднимается на вторую ступеньку пьедестала почета. Поздравляем!

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12:49

Йохауг в ожидании церемонии награждения по-дружески интересуется у Непряевой, успела ли она побывать в России после «Тур де Ски». Наталья не сразу понимает вопрос, но потом отвечает утвердительно. Очень милая сцена.

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12:47

В общем зачете Кубка мира по итогам этой гонки Непряева третье место:

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12:44

А вот и первые слова победительницы гонки Терезы Йохауг:

«Сегодня была изумительная гонка. Я немного устала после «Тур де Ски», но мое тело чувствовало себя хорошо. К счастью, снег сегодня мне не помешал. И вообще здорово вернуться к гонкам после «Тур де Ски». К тому же мне очень нравится выступать в Нове-Место: здесь всегда много фанатов».

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12:42

К слову, Непряева после финиша долго лежала на снегу, приходя в себя. Отдала все силы на финише, чтобы обойти результат Венг.

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12:39

Все россиянки уже финишировали! Непряева на данный момент вторая, Мацокина — 25-я, Смирнова — 29-я, Дуботолкина — 38-я, Жеребятьева — 45-я, Дуркина — 50-я.

12:36

Выжимала из себя все соки на финише и талантливая финка Пярмякоски, но сегодня не ее день — она уступила времени Непряевой и Венг еще при выходе на финишную прямую. В итоге — только седьмое место на данный момент.

12:34

Еще одна опасная соперница россиянки из Норвегии — Эстберг — очень сильно постаралась на финише, но попасть в тройку призеров все же не смогла. На данный момент она занимает шестое место.

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12:31

Непряева выдает мощный финиш и существенно обгоняет Венг в борьбе за второе место! Браво россиянке: она на восемь секунд обошла соперницу, за «спиной» которой держалась всю гонку. Но вот Йохауг, конечно, было не догнать — ей Наталья проиграла 32,7 секунды.

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12:29

Непряева стартовала сильно позже норвежек, поэтому она все еще на трассе. Тренеры подгоняют ее громкими криками «Давай, давай, давай!» Всю дистанцию Наталья шла по времени за Йохауг и Венг, надо поднажать!

12:27

Венг финиширует, устанавливая лучшее время, но практически сразу после нее на финиш приходит стартовавшая примерно на минуту позже Йохауг. На данный момент топ-9 выглядит так:

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12:25

Ух, какой же отрыв привозит Йохауг своим преследовательницам... она словно с другой планеты. Венг отстает от соотечественницы уже на 28,3 секунды, а Непряева — на 30,5. Но главное, что россиянка все еще сохраняет третью позицию!

12:23

Россиянки Жеребятьева и Дуркина уже финишировали — пока они на 22-м и 24-м месте, но еще будут опускаться.

12:21

Дуботолкина добралась до отрезка 1,7 км, показав 25-ю скорость. Теперь официально — сенсаций не будет, надеемся только на медаль Непряевой.

12:19

На 5 км Йохауг уже серьезно оторвалась от Венг с Непряевой. Россиянка теперь уступает Терезе 20 секунд, а вот до Венг ей всего три секунды — можно попробовать зацепиться за серебро!

12:16

Стартовали последние из россиянок — Мацокина и Дуботолкина. Отметку 1,7 км преодолела пока только Христина с 26-м результатом — видимо, она отправится в компанию к Дуркиной, Смирновой и Жеребятьевой, которые с самого начала показали скорость без претензий на какие-либо награды. Таким образом, реальные шансы на медаль могут быть только у Непряевой.

12:14

На отметке 3,5 км Непряева все еще держится третьей вслед за норвежками Венг и Йохауг, однако ее отставание от лидера увеличилось в два раза — до 12,7 секунд. Венг также стала уступать соотечественнице чуть больше — 10 секунд вместо шести. С Йохауг, конечно, сложно бороться.

12:12

А у нас появились первый финишер — это чешка Янатова, которая ушла в гонку под вторым стартовым номером. Из россиянок ближе всех к окончанию гонки Жеребятьева и Дуркина, которые уже отметились на отрезке 7,7 км, но, к сожалению, со слабыми результатами — пока 13-я и 15-я скорость.

12:09

Непряева добралась до 1,7 км с третьим результатом! Лучшая на данном отрезке — норвежка Тереза Йохауг, вслед за ней — соотечественница Хейди Венг, а потом Непряева, причем она проигрывает лидеру всего 6,5 секунды — это вполне поправимо.

12:06

Да придет спаситель! На старт ушла лидер сборной России Наталья Неприяева. Посмотрим, покажет ли хотя бы она скорость, сопоставимую с лидерами.

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12:03

Стартовавшая недавно Смирнова пока преодолела только отметку 1,7 км и показала на ней 12-ю скорость. Тоже не фонтан, но уже явно быстрее, чем были на этом отрезке дистанции Дуркина с 22-м временем и Жеребятьева (29).

12:00

К сожалению, Дуркина и Жеребятьева пока не радуют своей скоростью. До отметки 3,5 км первая добралась с 16-м результатом по времени, а вторая — с 17-м. И они, вероятно, еще будут опускаться, потому что многие фавориты не стартовали.

11:56

Пока никто не может преодолеть отметку 2,7 км быстрее Янатовой. А в гонку уже вступает россиянка Екатерина Смирнова под 27-м номером!

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11:53

Также на трассе уже Дуркина. Тем временем стартовавшая первой латвийка Эйдука преодолела отрезок 2,7 км, однако очень быстро ее время превосходит чешка Катерина Янатова.

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11:50

Жеребятьева вступила в гонку! Желаем удачи!

11:48

Первой из россиянок должна стартовать Жеребятьева, затем — Дуркина, Смирнова, Непряева, Мацокина и Дуботолкина.

11:45

Гонка началась! Под первым номером на трассу ушла Патриция Эйдука из Латвии. Напомним, девушки стартуют в индивидуальной гонке по очереди, а победительница определяется по времени, затраченному на прохождение дистанции.

11:43

Вот такую непростую трассу лыжницы преодолеют сегодня.

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11:40

Честь России сегодня будут защищать Наталья Непряева, Анна Жеребятьева, Нина Дуботолкина, Лидия Дуркина, Екатерина Смирнова и Христина Мацокина.

11:35

Изначально гонка должна была пройти классическим стилем, но из-за обильного снега организаторы заменили его на свободный.

11:32

Старт запланирован на 11.45 мск.

11:30

Здравствуйте, уважаемые любители лыжных гонок! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция женской гонки свободным стилем на 10 км в рамках этапа Кубка мира в Нове Место.

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