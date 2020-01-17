Лигу ждет финансовый крах: «Спартак» и «Зенит» идут против РПЛ

16 января в доме Российской премьер-лиги в Москве состоялось общее собрание клубов, на котором был рассмотрен ряд вопросов, касающихся вероятных будущих реформ в отечественном футболе. Главный из них коснулся перемен именно в российской футбольной элите, а именно — расширения количества участников первенства. Данная идея предлагалась уже достаточно давно, но продвижения до сих пор не имела. Лишь минувшим летом стало известно, что большинство клубов РПЛ выступают за расширение лиги. На прошедшем же заседании было проведено голосование, по итогам которого стало известно, лишь представители двух команд Премьер-лиги выступили «против».

Им оказались московский «Спартак» и петербургский «Зенит».

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От руководств двух топ-клубов России выступили достаточно оперативно, прокомментировав свое нежелание проводить расширение лиги. Мнение по данному вопросу примерно одинаковое: увеличение количества команд в чемпионате может привести к новым финансовым проблемам у большинства клубов лиги, особенно — «маленьких» команд и у аутсайдеров, которые, как правило, едва-едва находят бюджет, необходимый для выступления в элите. Это же касается и трудностей с инфраструктурой, и иных экономических сложностей, которые могут негативно повлиять на всю лигу. Об этом заявил, например, генеральный директор «Спартака» Томас Цорн. Так, он привел в пример пермский «Амкар» и «Тосно», которые несколько лет назад обанкротились и из-за больших задолженностей были расформированы. Из других же примеров, когда клубы РПЛ были вынуждены либо покинуть элиту, либо вовсе потеряли лицензию профессиональных команд, вспоминаются московское «Торпедо», махачкалинский «Анжи» и краснодарская «Кубань». По словам Цорна, увеличение количества команд в Премьер-лиге не приведет ни к чему хорошему, отметив, что даже при нынешнем формате в 16 клубов чемпионат России еще далек до реализации своего потенциала.

«Спартак» проголосовал против расширения РПЛ до 18 команд, поскольку мы считаем, что лига к этому пока не готова. В первую очередь это касается ряда действующих, а также потенциальных участников турнира в части соответствия инфраструктуры нормам регламента РПЛ. Кроме того, еще свежи в памяти примеры «Тосно» и «Амкара», которые оказались не готовы финансово.

Неочевидны и экономические предпосылки к расширению. Это касается как средней посещаемости матчей в отдельных регионах, так и уровня доходов клубов от реализации телевизионных и коммерческих прав. Нам кажется, что РПЛ еще не до конца реализовала свой потенциал в существующем формате из 16 клубов, для того чтобы двигаться в сторону расширения»,

— приводит слова Цорна пресс-служба красно-белых.

Более подробно по этому вопросу высказался владелец «Спартака» Леонид Федун. Во-первых, он выразил мнение, что чемпионат России действительно должен пережить реформы, но совершенно иные. Так, Федун высказался за сохранение количества участников, но перехода Премьер-лиги на систему регулярного первенства с последующим плей-офф, когда лига делится на две части с восьмеркой лучших клубов и восьмеркой худших, где первые борются за медали и позиции в еврокубках, а вторые — за сохранение прописки в элите. Во-вторых, владелец «Спартака» подчеркнул, что увеличение количества клубов из «низов» может спровоцировать коррупционные схемы между ними с другими участниками Премьер-лиги и, следовательно, договорные матчи.

«Лига провела исследование, выявив наиболее правильные меры по увеличению доходов клубов. Самым плохим результатом было увеличение до 18 команд. Поскольку в этом случае количество игр с низким доходом увеличивается на четыре, а не сокращается. Никакого экономического смысла, кроме негативного, в этом решении нет.

У руководителей многих команд появится возможность «торговать» играми. Появится рынок продавцов и покупателей игр. К сожалению, как мы это наблюдали 10-15 лет назад. Мое отношение – крайне негативное»

— цитирует РИА «Новости» Федуна, отметившего, что переход на систему плей-офф «даст клубам возможность генерировать новые доходы» и добавит интереса к чемпионату в Европе.

Похожее мнение высказали и в «Зените». Например, генеральный директор петербуржцев Александр Медведев подчеркнул, что сине-бело-голубые тоже высказались за реформы в РПЛ, но расширение лиги приведет исключительно к падению доходов и росту расходов соответственно. Медведев поддержал Федуна и в мысли о целесообразности перехода на плей-офф. Что же касается увеличения количества команд, то гендиректор «Зенита» заявил, что это лишь ударит по спортивному принципу.

«Это может означать, что из ФНЛ в РПЛ может прийти шесть команд. А если отказываться от стыковых матчей и вылета напрямую, то потеряется интегральный принцип спортивности.

А шести клубов из ФНЛ, которые обладают всем необходимым для РПЛ, к сбору по осени мы не наберем. Некоторым командам из ФНЛ могут подсказать: «А вы и не пытайтесь выходить в РПЛ». Это тоже подрывает спортивный принцип. Но, с другой стороны, инфраструктура после чемпионата мира у нас хорошая, а команд в РПЛ для этих стадионов нет», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Особое внимание стоит обратить на главный аргумент, согласно которому лига склоняется к расширению. Нынешний президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, а вместе с ним и глава РПЛ Сергей Прядкин утверждают, что в России необходимо увеличить интенсивность. Простыми словами — способствовать увеличению количества матчей за сезон. Реформы в Кубке России прошлого сезона положительного влияния не оказали, поэтому взгляд окончательно был перенесен на Премьер-лигу.

«Все клубы проголосовали за то, чтобы игр было больше. Мы рассмотрели кучу вариантов. Были рассмотрены варианты плей-офф, разбитие на группы. Были варианты с увеличением и с сокращением команд. В ходе опроса был определен ряд вариантов, которые нам наиболее подходят и помогут нам поднять уровень чемпионата. Большинство проголосовало за гладкий чемпионат, без плей-офф, но с увеличением количества команд», — говорил Прядкин.

Однако вопросов к этому решению предостаточно.

«Сама идея — играть больше матчей — правильная. По сравнению с ведущими европейскими чемпионатами игр у нас меньше, хотя понятно, что влияет климатический фактор. Трудно выбрать дополнительные дни для игр, тем более есть игры сборной и еврокубки. Календарь чемпионата, когда игра в режиме три дня на четвертый, составить очень трудно.

Идея в целом хорошая, но проект ее реализации страдает серьезными недостатками. Мы были бы готовы поддержать идею перехода на 18 команд через сезон, если бы для этого было достаточно аргументов. Но за расширение будут голосовать только те, кто находится под угрозой вылета»,

— пояснил свою точку зрения Александр Медведев, намекнув на то, что расширение лиги позволит клубам-аутсайдерам особо не беспокоиться за сохранение своей прописки в элите.

Это, к слову, справедливое замечание. За последние 10-15 лет в Российской премьер-лиге уже сформировался своеобразный костяк из команд-лидеров, а именно — из топ-8. Они, команды, регулярно борются за попадание в зону еврокубков, медали и чемпионство, остальная же часть из сезона в сезон решает свои вопросы по сохранения места в лиге. Причем эта часть тоже делится на тех, кто регулярно останавливается до зоны стыков, и на претендентов на вылет в низший дивизион. Если в РФС всерьез намерены добиться увеличения количества матчей, то переход на плей-офф действительно мог бы стать более привлекательным, хотя сама идея об «увеличении интенсивности» чемпионата также является спорной, ведь из года в год российские клубы, выступающие в еврокубках, постоянно жалуются на жесткий график, когда приходится играть по 2-3 матча в неделю.

Также стоит обратить внимание и на сроки реформ. О них пока что ничего не известно. В «Зените» признались, что слышали о желании прийти к изменениям уже со следующего сезона, однако проделать это чисто технически практически невозможно. Лига на данный момент не готова ни к каким серьезным реформам. Это напрямую касается и нынешних аутсайдеров РПЛ, и команд из лидирующей пятерки-восьмерки ФНЛ: и те, и другие финансово ограничены. Они не способны с уверенностью смотреть на свое состояние на ближайшие два-три года, о чем руководства клубов говорят публично.