Клиническая смерть: новая трагедия на «Дакаре-2020»

На престижном ралли-рейде «Дакар-2020» произошла очередная трагедия. Во время 11-го этапа заезда в аварию попал нидерландский мотогонщик Эдвин Стравер, в результате которой получил тяжелые травмы. По информации AD, в предпоследний день соревнований спортсмен упал со своего транспортного средства на 120-м километре, врезавшись в дюну. Его обнаружил португальский мотогонщик Мариу Патрау, который вызвал на место происшествия медицинскую бригаду и находился с ним до прибытия врачей.

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«На 120-м километре, пока я искал точку, увидел упавшего пилота. Я немедленно вызвал врачей и помогал им. Сначала я уловил пульс на его шее, но потом пульс вдруг исчез», — приводит слова Патрау A Bola.

Стравер передвигался на относительно низкой скорости — 50 км/ч, поэтому авария не квалифицируется как серьезная. Однако его жизнь оказалась под угрозой именно из-за характера повреждений.

Медики на вертолете доставили пострадавшего в больницу Эр-Рияда, где спортсмену диагностировали перелом одного верхнего позвонка шейного отдела. Отмечается, что нидерландец пережил клиническую смерть — у него не было сердцебиения на протяжении десяти минут, но врачам удалось успешно провести реанимационные мероприятия.

Источник уточняет, что сейчас состояние мотоциклиста оценивается как критическое.

48-летний Стравер родом из Рейсвейка, города в провинции Южная Голландия. Участие в нынешней кампании «Дакара» стало для гонщика третьим в карьере: в прошлом году он добился лучшего для себя результата, заняв 30-е место в общем зачете. В своем дебютном сезоне он финишировал 49-м.

До аварии он шел 38-м в зачете мотогонщиков. Девушка Стравера Аня и его родители 17 января прибыли в Саудовскую Аравию, чтобы поприветствовать спортсмена на финише.

Любопытно, что Стравер — не единственный гонщик из Нидерландов, пострадавший на марафоне этого года. Ранее в больницы Саудовской Аравии с травмами разной степени тяжести были доставлены

Олаф Хармсен из Ден Боша и Мартиен Джимминк из Колхорна, им обоим пришлось сняться с гонки и вернуться на родину, однако сейчас жизням атлетов ничего не угрожает.

Победителем в зачете мотоциклов в итоге стал американский мотогонщик Рикки Брабек. На последнем этапе ралли-рейда он показал второй результат, уступив только Хосе Игнасио Корнехо Флоримо, однако это не помешало ему выиграть. Брабек выступал на «Хонде» и таким образом прервал гегемонию КТМ — их представители побеждали на «Дакаре» неизменно с 2001 года.

Напомним, что «Дакар-2020» уже унес жизнь одного спортсмена. Во время седьмого этапа ралли «Дакар» насмерть разбился португальский мотоциклист Паулу Гонсалвеш. Он скончался в результате травм, полученных при падении со своего мотоцикла на 276-м километре этапа. Медицинская бригада обнаружила его в бессознательном состоянии без сердцебиения и провела реанимацию, которая результатов не дала.

«Лично с ним знаком не был, но знал о его успехах. Насколько знаю, всегда был приятный в общении парень, много лет выступал на «Дакаре». И в итоге досадная ошибка привела к гибели. Ну, «Дакар» есть «Дакар» — без этого, к сожалению, не обходится, особенно у мотоциклистов.

В месте, где Гонсалвеш упал, ничего не было прописано. 500 метров до дюн. Мы увидели вертолёт и организаторов, размахивающих руками. Там дорога идет чуть в горку и вообще не видно, что дальше. Ты здесь валишь на всей возможной максималке. Как назло, именно в этом месте оказалась ступенька — довольно большая, размером с грузовик, как показалось. Думаю, как раз в этом месте Паулу и улетел… Организаторы показали нам взять левее, я увидел разбитый мотоцикл. Непонятное и очень неприятное местечко. Почему его не обозначить в роудбуке, я не знаю», — рассказал штурман Ясира Сеайдана Алексей Кузьмич в интервью Telegram-каналу Cross-Country Rally.

На момент гибели 40-летний мотоциклист занимал 46-е место в общем зачете. Он участвовал на «Дакаре» 13 раз в карьере, а впервые он выступил на многодневке аж 14 лет назад. Его высшим достижением является второе место по итогам ралли-рейда в 2015 году, четырежды он заканчивал марафон, занимая место в первой десятке.

Победителем седьмого этапа впоследствии был признан аргентинский мотоциклист Кевин Бенавидес, который оказывал помощь Гонсалвешу. Согласно правилам ралли-рейдов, остановившимся для оказания помощи пострадавшим экипажам пилотам компенсируют потерянное время.