Обвинила в насилии игрока «Милана»: модели из России грозит тюрьма

По информации издания Diario Sur, испано-русская модель Луиза Кремлева была задержана правоохранительными органами по обвинению в клевете на экс-футболиста мадридского «Реала», а ныне — игрока итальянского «Милана» Тео Эрнандеса.

Девушка обвинила спортсмена в том, что он якобы применил к ней насилие во время вечеринки, произошедшей на Марбелье летом 2017 года, и подала на Эрнандеса в суд по горячим следам.

В тот момент Тео завершал свой переход из «Атлетико» в стан его принципиального соперника «Реала», и порочащие известия могли сказаться на успехе трансфера, учитывая, что переговоры и так были довольно сложными. Однако в итоге руководство «королевского клуба» не стало обращать внимания на этот скандал и подписало защитника.

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Тем временем правоохранительные органы приступили к расследованию инцидента. Луиза утверждала, что футболист проявил к ней сексуальную агрессию на парковке, где пара целовалась на заднем сиденье его машины. Причиной послужило то, что девушка не пожелала доводить дело до полового акта, что не понравилось футболисту.

Тогда он якобы заставил Кремлеву продолжить, в результате чего между молодыми людьми произошла драка, а затем открыл дверь машины и выкинул ее на асфальт, нанеся травмы.

Сам Эрнандес не отрицал того, что вступил в интимную связь с моделью, однако утверждал, что все происходило по взаимному согласию.

В ходе расследования в рассказе Луизы были обнаружены «явные нестыковки», как выразился суд. На видеозаписи с камер наблюдения на парковке видно, что в шесть часов утра, когда девушка в компании футболиста вышла из клуба и направилась в сторону машины, она сама споткнулась и упала на колени, из-за чего и могла получить некоторые ссадины.

15 минут спустя, когда предположительно Тео уже совершил насилие, пара спокойно вышла из машины и вернулась в заведение, болтая в дружеской манере.

Никакой драки на улице также не произошло.

Кроме того, в показаниях Луиза отмечала, что игрок якобы дал ей наркотики, чтобы ввести в невменяемое состояние, однако медобследование, которое ей пришлось пройти после подачи иска, не подтвердило наличие в организме подобных веществ.

Теперь прокуратура требует наказать модель за клевету реальным тюремным сроком.

По информации СМИ, представители суда сначала не смогли найти Кремлеву, чтобы лично вручить ей бумаги с обвинениями, и потому следственный суд Марбельи выписал ордер на ее розыск и задержание с целью уведомления о произошедшем.

Утверждается, что полиция Испании обнаружила местонахождение модели 16 января и препроводила ее к дежурному судье, который официально предъявил девушке обвинения. Правда, сама Кремлева отрицает, что ее задерживали.

«Меня не задерживали и тем более не помещали под арест. Против меня нет никакого обвинительного приговора. Правда обязательно выйдет на свет»,

— написала модель в сторис своего Instagram.

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Также ситуацию прокомментировала ее мать — Мила Кремлева.

«Новости об аресте моей дочери — ложь. Она сама пошла и получила некое извещение от суда. Что написано в бумаге — это наше частное дело.

Мы обе устали от такого количества вранья, не хотим знать ничего больше. Мы будем защищаться, бороться за правду, нам помогает адвокат.

Все обстоит не так, как пишут СМИ. Знаете, сколько синяков было у моей дочери? Она была покрыта синяками и ссадинами. Я лично видела ее травмы.

Мне очень больно из-за того, что сейчас говорят. Со временем все узнают правду», — заявила Мила телеканалу Antena 3.

Сам Эрнандес пока никак не прокомментировал такое развитие событий — в данный момент он целиком сосредоточен на футболе.

Единственный сезон в «Реале», состоявшийся как раз после предполагаемого изнасилования, у него не задался. Парень почти все время провел на скамейке запасных, а затем был отправлен в аренду в другой клуб Примеры — «Реал Сосьедад». Однако и там защитник не закрепился, и летом 2019 года вернулся в стан «сливочных», откуда был быстро продан в «Милан».

После переезда в Италию дела у Тео пошли гораздо лучше, и теперь он регулярно появляется в стартовом составе.

Недавно игрок, например, записал на свой счет красивый гол в рамках Кубка Италии против СПАЛ — отобрал мяч, устроил индивидуальный забег и мощно зарядил в дальний угол. Этому голу аплодировал даже новоиспеченный форвард «Милана» Златан Ибрагимович.

В общем, пока у Эрнандеса все хорошо, а беспокоиться за свою свободу теперь больше придется Кремлевой.

Очень похожая история произошла в 2019 году со звездным нападающим «Пари Сен-Жермен» Неймаром и бразильской моделью Нажилой Триндади.

Девушка обвинила футболиста в изнасиловании и подала заявление в полицию. Она утверждала, что согласилась на половой акт, а затем передумала, поскольку у игрока не оказалось презерватива. Однако Неймар якобы не стал останавливаться и силой принудил ее к соитию.

Из доказательств у модели оказалась только одна видеозапись, на которой футболист спокойно лежит на кровати, а затем к нему подходит Нажила и дает пощечину, обвиняя в изнасиловании.

«Я побью тебя за то, что ты напал на меня!» — кричит девушка, в то время как Неймар подскакивает и пытается ее успокоить. На этом моменте видео обрывается.

Эти доказательства показались суду недостаточными для того, чтобы признать футболиста виновным в изнасиловании, и на саму Триндади завели уголовное дело по подозрению в вымогательстве денег у игрока путем ложных обвинений.