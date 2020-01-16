Обойтись без лидера: россиянки бьются в эстафете. LIVE

Иган с одним промахом в «стойке» идет второй. 11,7 секунды она проигрывает француженке.
Симон мажет один раз в «стойке». Потребовалось ей два дополнительных патрона, чтобы закрыть мишень. А вот Иннерхофер «застрелилась»! На штрафной круг убегает!
И после 3,5 км Бескон все-таки опережает Иннерхофер. Австрийка немного сбавила темп перед стрельбой стоя.
Еще три секунды «наварила» Старых... Очень неудачно бегут наши биатлонистки в этом сезоне. Если даже закрыть глаза на стрельбу, ход у россиянок ужасен.
Чуть большее 20 секунд разрыв между третьим и четвертым местом, кстати.
На отметке 2,9 км Бескон отыграла секунду и Иннерхофер. Тройку лидеров до сих пор замыкает американка Иган.
Старых в «лежке» точна! Но минуту и 3,4 секунды проигрывает Ирина, бежит на 14-й позиции.
Каррара проваливает свой этап. 25 секунд проигрывает, три промаха допустила.
Иннерхофер блистательно отстрелялась на «лежке»! Быстро, точно. Первой убегает австрийка, в трех секундах от нее Бескон и в 6,4 — Иган.
Прибежала группа лидеров на свой первый огневой рубеж.
Старых свои три секунды отыграла, но к отметке 1,5 км на подъеме вновь сбавила.
Каррара отодвинулась уже на четвертую позицию. Медленно бежит итальянка.
Иган и Бескон наступают на пятки. Старых пока что только 16-я. 54,3 секунды проигрывает Ирина, несколько секунд отыграла.
Преодолела Каррара первый отрезок в 0,9 км. Но умудрилась пропустить вперед Катарину Иннерхофер из Австрии! Отличный старт австрийской биатлоницы, в 11 секундах Австрия была на четвертом месте, а теперь уже на первом.
Павлова передает эстафету 15-й. 57 секунд проиграла в итоге Евгения, у России второй этап бежит Ирина Старых.
Симон передала эстафету Анаис Бескон. У США же второй этап бежит Клэр Игэн.
Есть первая передача эстафеты. Виттоцци свой этап выиграла, далее от Италии бежит Микела Каррара.
Виттоцци за 500 метров уже десять секунд выигрывает у Симон, а вот Данкли немного ход теряет. 11,5 секунды проигрывает американка.
Павлова за километр до своего финиша уже 35,1 секунды проигрывает.
Хороший задел перед передачей эстафеты создала себе Виттоцци. 9 секунд везет она американке Данкли, 10,2 — Симон.
А норвежка Кноттен еще один промах допустила. На 13-й позиции бежит с отставанием в 35,8 секунды.
Павлова мажет! Закрывает мишень одним дополнительным патроном Евгения, проигрывает более 20 секунд лидеру.
Виттоцци отстрелялась быстро и четко! В восьми секундах от нее Симон и Гаспарин.
Итак, второй огневой рубеж. Стойка.
Симон американку не отпускает. Рядом же бежит еще и итальянка Лиза Виттоцци.
Павлова перед вторым огневым рубежом сильно начинает терять ход. Уже 14-й бежит россиянка, проигрывает она Данкли десять секунд. А вот норвежка Кноттен, промахнувшаяся на «лежке» дважды, бежит 19-й.
Данкли на отметке 2,9 км убежала на первое место, в одной секунде от нее идет Симон. А вот Павлова откатилась на девятую строчку, чуть более семи секунд проигрывает Евгения.
Алимбекова аж три промаха допустила и опустилась на последнее место.
Первой же с рубежа убежала Симон, сразу же за ней американка Сюзан Данкли. Павлова с отставанием в 4,5 секунды бежит четвертой, перед ней — Вита Семеренко из Украины.
Павлова на «лежке» точна! Быстро все мишени закрыла Евгения.
Вышли на первый огневой рубеж биатлонистки.
После первых 1,5 км первой бежит Алимбекова, сразу же за ней — Симон. Павлова — десятая с отставанием в три секунды.
Моника Хойниш-Старега на подъеме в большой толпе «сцепилась» с одной из биатлонисток. Наступили ей на лыжу, а также полячка потеряла палку.
На отметке 0,9 км Алимбекова выбралась уже на промежуточное второе место. Павлова пока бежит 11-й.
Замыкает же группу Динара Алимбекова из Белоруссии.
Бегут одной группой биатлонистки, но временное лидерство на себя взяла француженка Жулия Симон.
Старт дан! В первой тройке бегут сборные Норвегии, Швейцарии и Швеции. От них на первой эстафете выступают Каролин Оффигстад Кноттен, Элиза Гаспарин и Анна Магнуссон соответственно. У России первый этап бежит Евгения Павлова.
Россиянкам в этом сезоне с эстафетами (как и в других гонках) не везет. На этапе КМ в Эстерсунде женская российская сборная заняла пятое место, в Оберхофе — седьмое. И только в Хохфильцине россиянки завоевали серебро. Зато все золотые награды в этой дисциплине забрали биатлонистки из Норвегии.
В первые дни этапа в Рупольдинге погода была отличной. Сегодняшний день исключением не станет: легкий морозец, солнечно, облаков практически нет, туман, соответственно, отсутствует, легкий ветер. А вот на выходные прогнозы неутешительные. Синоптики обещают проливные дожди всю субботу и воскресенье.
Сборную России в эстафете представят Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт. Светлана Миронова и Лариса Куклина сегодняшнюю гонку пропускают.
Старт запланирован на 16.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты 4х6 км в рамках этапа Кубка мира в Рупольдинге.