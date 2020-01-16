«Зенит» и «Спартак» были против: Премьер-лигу ждет расширение

16 января в здании Российской премьер-лиги прошло очередное заседание с участием представителей руководства клубов чемпионата. Изначально собрание было запланировано на конец января этого года, однако 11 клубов первенства выступили за то, чтобы провести встречу как можно раньше. Об этом заявил президент РПЛ Сергей Прядкин, который в ходе собрания был переизбран на новый пятилетний срок. Выборы главы лиги прошли досрочно за отсутствием альтернативы. Таким образом, Прядкин в должности президента РПЛ проработает до 2025 года. Данный пост он занимает с 2007 года, а до него руководителями чемпионата России были Михаил Воронцов (2006-2007), Юрий Заварзин (2004-2006), Евгений Гинер (2003-2004, 2006), Валерий Филатов (2003) и Виталий Мутко (2001-2003).

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По итогам общего собрания стало известно решение по вопросу дня: ждет лигу расширение до 18-ти участников или нет. И большинство клубов проголосовали «за».

Первым об этом сообщил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев. В частности, он подчеркнул, что клубы помимо вопроса об увеличении количества участников чемпионата также в большинстве своем выступили с претензиями к нынешнему формату Кубка России, который за последние годы претерпел несколько изменений. Так, в сезоне-2018/19 с четвертьфинальной стадии в турнире проводилось двухматчевое противостояние, однако в текущем сезоне от такой нормы решили избавиться. Возвращаясь к вопросу о расширении РПЛ, Бабаев подчеркнул необходимость подготовить к данной реформе клубы Футбольной национальной лиги, второго по силе дивизиона страны.

«Мы говорили о том, что расширение должно быть подготовленным. Нужно проанализировать ФНЛ, готовы ли там команды и не будет ли нарушаться спортивный принцип. РФС рассмотрит инициативу. Как сделать это в следующем сезоне без нарушения спортивного принципа, не понимаю», — цитирует Бабаева Sport24.

Сергей Прядкин же, комментируя данное решение, заявил, что увеличение количества участников первенства должно спровоцировать рост интенсивности чемпионата и интереса к нему со стороны зрителей.

«Все клубы проголосовали за то, чтобы игр было больше. Мы рассмотрели кучу вариантов. Были рассмотрены варианты плей-офф, разбитие на группы. Были варианты с увеличением и с сокращением команд. В ходе опроса был определен ряд вариантов, которые нам наиболее подходят и помогут нам поднять уровень чемпионата. Большинство проголосовало за гладкий чемпионат, без плей-офф, но с увеличением количества команд», — пояснил Прядкин.

Интересно, что сезон, с которого начнется расширение состава участников РПЛ, пока не определен. Когда будет рассмотрен данный вопрос, также остается неизвестным.

Зато известно, что из 16 клубов-участников Российской премьер-лиги за проведение реформы выступили представители 14 команд. И только двух — против. Среди них, по данным журналиста Василия Конова, петербургский «Зенит» и московский «Спартак».

Идея об увеличении количества участников Российской премьер-лиги стала активно обсуждаться еще минувшим летом. И уже тогда было известно, что большинство клубов чемпионата выступали за подобные перемены. Впервые же данный вопрос встал несколько лет назад, и Сергей Прядкин об этом говорил открыто. Правда, тогдашний президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко эту идею притормозил, отмечая финансовую нестабильность в отечественном футболе. В РПЛ, продвигая мысль о расширении первенства, ожидали, когда экономика в ФНЛ выйдет на стабильный уровень.

И, судя по прошедшему заседанию, дождались.

На данный момент лидером турнирной таблицы ФНЛ является волгоградский «Ротор». С точки зрения инфраструктуры клуб к переходу на стандарты РПЛ готов: у команды имеются гарантированные финансовые возможности, да и «Волгоград Арена», построенная к чемпионату мира — 2018, может принимать матчи российской футбольной элиты. А вот к остальной лидирующей группе второго по силе дивизиона страны имеются вопросы. У московского «Торпедо» уже нет своего стадиона: арена на Восточной улице закрыта на реконструкцию, сколько времени займут строительные работы — неизвестно. Сейчас же команда Сергея Игнашевича разъезжает по арендам: последние матчи этого сезона она провела на спартаковской «Открытие Арене» и в спортивном городке Лужников. У «Химок», идущих в турнирной таблице третьими, стадион имеется, однако бюджета для выступления в РПЛ недостаточно. То же касается и, например, «Балтики».

Об идее увеличения количества участников Премьер-лиги негативно, кстати, высказались в РФС.

Почетный президент организации Вячеслав Колосков заявил, что сегодняшнее голосование клубов РПЛ выглядит «популистским». Колосков оговорился, что является сторонником расширения лиги, но не в нынешних условиях. Так, чиновник отметил и финансовые проблемы большинства клубов ФНЛ и ряда команд чемпионата России, и инфраструктурные.

«Во-первых, нужно построить десяток стадионов с закрытой крышей, как в Петербурге, но только поменьше. У нас в марте футбольные поля не готовы, вместо поля — лужи. У нас нет таких условий для футбола, только для водного поло! Во-вторых, у нас не хватает квалифицированных качественных игроков даже на 16 команд. У многих футболистов посредственный уровень мастерства. С двумя командами, где выступают такие же посредственные игроки, мы не приблизимся к европейскому футболу.

Третье — у нас стабильное финансирование только у пяти команд. Остальные собирают с мира по нитке. Где мы возьмем деньги на другие клубы? Мы пока ни финансово, ни организационно, ни по мастерству футболистов не готовы к расширению лиги»,

— приводит слова Колоскова Sport24.