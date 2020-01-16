«Год в России по нему ударит»: Овечкин хочет остаться в США

До истечения контракта российской звезды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз» остается всего полтора года — после сезона-2020/21 нападающий может стать свободным агентом.

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Из-за угрозы повторного запрета НХЛ на участие в Олимпийских играх своих хоккеистов такой срок выглядит просто идеальным для спокойного ухода из стана «столичных» и подписания контракта с каким-нибудь клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в преддверии Пекина-2022.

В таком случае Александр Великий точно не останется без Игр и получит шанс добавить в свой список трофеев олимпийское золото.

Учитывая, какое пламенное обращение Ови опубликовал на сайте «Вашингтона» после того, как руководство Международной федерации хоккея (ИИХФ) официально запретило национальным сборным вызывать на Олимпиаду-2018 игроков НХЛ, казалось, что он вполне может покинуть США ради участия в главном старте четырехлетия.

«Ничто не может сравниться с Олимпийскими играми. Я по-прежнему мечтаю завоевать олимпийское золото для своей страны. Надеюсь, что ситуация изменится и у нас появится шанс принять участие в Играх 2022 года. Я очень разочарован тем, что Международный олимпийский комитет (МОК), ИИХФ и НХЛ поставили меня и других игроков в положение, когда некоторые из лучших хоккеистов мира не смогут поехать на Олимпиаду», — заявлял Овечкин в открытом письме.

Однако, судя по всему, возвращение легенды в Россию все-таки не состоится.

Его близкий друг и многолетний партнер по нападению «Вашингтона» Никлас Бекстрем заявил, что россиянин должен подписать новый контракт с командой уже грядущим летом.

«Буду каждый день звонить Александру и спрашивать, как продвигаются дела с договором. Если я все правильно понимаю, он должен все подписать 2 июля», — цитирует Бекстрема пресс-служба НХЛ.

Откуда у нападающего такая информация, пока неизвестно. Сам Овечкин недавно отмечал, что «Вашингтон» не спешит с оформлением нового контракта.

«Увидим, как все произойдет. До 1 июля мы не можем вести переговоры, но посмотрим. Я не тороплюсь и думаю, что генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан, ее владелец Тед Леонсис тоже не спешат подписывать меня», — говорил игрок.

При этом Овечкин признавался, что все-таки желал бы продлить контракт с командой, для которой за 15 лет выступлений стал живой легендой, изрядно подняв популярность ее бренда и внеся огромный вклад в завоевание первого в истории Кубка Стэнли «столичных».

«Я хотел бы остаться в Вашингтоне и продолжить играть за «Кэпс». Тут хорошо чувствует себя моя семья, здесь много друзей, у меня теплые отношения с клубом и с городом. Переезжать я бы не хотел, потому что все это уже мой второй дом», — заявил россиянин.

Думается, что после этих слов никаких сомнений в мотивации игрока у руководства «Кэпиталз» не осталось (если они, конечно, были). Овечкин не вернется в Россию ради гарантии участия в Олимпиаде — в НХЛ у него все прекрасно и без золота Игр. Тем более вполне возможно, что боссы лучшей лиги мира и Международной федерации хоккея все-таки смогут договориться со второй попытки и позволят всем вызванным игрокам поехать в Пекин.

Кроме того, у Овечкина есть в НХЛ важное дело, которое может оказаться на грани срыва, если нападающий решит пропустить хотя бы сезон: Александр пытается побить голевой рекорд великого Уэйна Гретцки.

На данный момент у россиянина 686 шайб, и он занимает 11-е место в списке лучших голеадоров лиги за всю историю. До десятой строчки, где расположился Марио Лемье, всего ничего — четыре точных попадания.

Дальше идут Стив Айзерман (692), Марк Мессье (694), Майк Гартнер (708), Фил Эспозито (717), Марсель Дионн (731), Бретт Халл (741), Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и, наконец, Гретцки (894).

Таким образом, чтобы превзойти достижение знаменитого канадца, Овечкину нужно забросить еще 209 шайб. Цифра кажется космической для 34-летнего нападающего, однако с 2016 по 2019 год он трижды становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, и никто из молодежи не мог его остановить. На текущий момент в сезоне-2019/20 Овечкин записал на свой счет 28 голов — это третий показатель в лиге.

Так что все реально, а при такой результативности подписание нового контракта с «Вашингтоном», скорее всего, не превратится в затяжной сериал, и стороны быстро договорятся о хороших условиях. Некоторые СМИ предполагают, что Александр Овечкин подпишет договор на срок около пяти лет с зарплатой примерно $10 млн в год.

При этом легендарный нападающий сборной Швеции Петер Форсберг, выступивший в качестве эксперта, допустил оба варианта развития событий — как отъезд хоккеиста в Россию, так и продолжение карьеры за океаном.

«Насколько я знаю, Ови хочет поехать на Игры и завоевать золото — со сборной России на это есть неплохие шансы. Но ведь у него и в НХЛ сейчас невероятная карьера — он может стать лучшим снайпером в истории, превзойдя Гретцки.

Если же Овечкин на год уедет в Россию, это по нему больно ударит. Но я не знаю, что у него в голове. Овечкин гордится своей страной, так что нисколько не удивлюсь, если он выберет план «Б», чтобы сыграть на Олимпиаде»,

— приводит слова Форсберга «Матч ТВ».