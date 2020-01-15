Психическое заболевание: жену Соколова убил старший сын

Следствие по нашумевшему делу об убийстве супруги бывшего вратаря сборной России по хоккею Ирины Соколовой завершено. Прокуратура Ленинградской области и Следственный комитет России сообщили, что в расправе над Ириной Соколовой обвиняется ее 18-летний сын Максим. Удалось установить, что молодой человек в момент трагедии находился в невменяемом состоянии.

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«Молодой человек взял нож и нанес им не менее 33 ударов в область шеи своей матери, причинив ей телесные повреждения, от которых женщина скончалась на месте происшествия», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что ему также предъявили обвинения в покушении на убийство двух лиц — Максим Соколов-младший пытался зарезать и задушить младшего брата.

«После убийства матери он зашел в спальню 15-летнего брата и нанес ему не менее 20 ударов ножом в область жизненно важных органов, от большей части из которых несовершеннолетний уклонился, а также пытался его задушить. Подросток оказал активное сопротивление нападавшему, выбежал из дома и обратился за помощью к соседям», — сказано в тексте пресс-релиза.

Теперь дело направлено в суд. Из-за того что обвиняемый страдает от психического заболевания и нуждается в лечении, государственный обвинитель будет требовать для него принудительную медицинскую помощь в специализированном стационаре.

«Первым заместителем прокурора Ленинградской области Виктором Балдиным утверждено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении лица, совершившего в состоянии невменяемости общественно-опасные, запрещенные уголовным законом деяния», — уточняет учреждение.

Напомним, что громкое дело берет начало 13 июня прошлого года. Тогда в коттедже семьи Соколовых в поселке Новая Романовка в Ленинградской области было обнаружено тело 45-летней женщины, а также ее старшего сына, которого с тяжелыми колото-резаными ранами доставили в больницу в отделение реанимации. На следующий день в спецприемник для несовершеннолетних поместили 15-летнего сына хоккеиста, ставшего на некоторое время главным подозреваемым в том числе и из-за того, что на допросах тот путался в показаниях.

Младший сын хоккейного тренера рассказал свою версию произошедшего, согласно которой «его брат сошел с ума, убил мать, хотел зарезать его, после чего пытался покончить жизнь самоубийством». При этом находившийся в больнице старший брат не прояснил ситуацию даже после того, как пришел в сознание — он утверждал, что ничего не помнит из событий трагедии.

Комментарии знакомых и друзей четы Соколовых не давали однозначного ответа на то, кто из сыновей действительно мог решиться на убийство. Близкие Максима Соколова-младшего говорили, что он более дисциплинирован и послушен, чем его младший брат. Он также сумел реализовать себя в хоккее, играя на позиции голкипера за клуб Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) СКА-1946. Так или иначе, друзья младшего сына Соколова сообщили, что он незадолго до произошедшего говорил о странном поведении брата, а в общении со следователем упомянул о «планировании ритуального убийства» Максимом. «Он говорил, что старший брат в последнее время стал очень агрессивным. Он звонил и жаловался на Максима», — сказали друзья пострадавшего в интервью kp.ru.

Выдвигалось предположение, что младший брат, увидев убийство матери, с ножом накинулся на брата в состоянии аффекта. Оно не подтвердилось. Арсений Соколов, как в конечном итоге установило следствие, действительно был жертвой и выбежал из дома на улицу, чтобы позвать на помощь.

Максим Соколов-старший — известный в прошлом хоккеист, выступавший за петербургский СКА, омский «Авангард» и ряд других российских команд на позиции вратаря. В составе национальной сборной страны он становился участником Олимпийских игр в Турине, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира. Также он является чемпионом России и обладателем Кубка европейских чемпионов. С 2016 года Соколов работает тренером вратарей в молодежной команде «СКА-1946». К тренировкам он вернулся спустя несколько месяцев после убийства супруги.