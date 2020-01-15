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Исправиться за Оберхоф: россиянки бьются в спринте. LIVE

Кубок мира по биатлону. Рупольдинг. Спринт. Женщины. ОНЛАЙН

В Рупольдинге стартует этап Кубка мира по биатлону. В первой гонке россиянки Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина и другие сражаются с соперницами в спринте. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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17:22

Два промаха у Старых на первом рубеже. До свидания.

17:19

17 секунд на первой контрольной отсечке проиграла Старых. Тоже не лучший ход.

17:16

А вот Ирина Старых только-только уходит на дистанцию.

17:16

Куклина приходит с 28-м результатом на финиш.

17:15

Резцова на втором рубеже собралась и закрыла все мишени. Куклина проигрывает полторы минуты.

17:13

«Самочувствие было нормальное, рабочее. Старалась выполнять все задуманное. Как мне показалось, лыжи работали неплохо», — сказала Юрлова-Перхт в эфире «Матч ТВ».

17:12

Миронова три минуты проиграла, 40-й результат на финише.

17:10

У Куклины сегодня ни одного промаха. Прекрасная работа.

17:08

Резцова с одним промахом ушла со стрельбы из положения лежа.

17:06

38-я позиция у Мироновой с тремя промахами, Куклина — 27-я. Кошмар.

17:04

А Миронова дважды мажет на втором рубеже.

17:04

Вирер приходит на финиш третьей. Это значит, что после сегодняшней гонки Экхофф возглавит общий зачет.

17:03

Кристина Резцова, к слову, тоже уже бежит. На контрольной отсечке проигрывает прилично.

17:03

Экхофф, Эберг и Фиалкова — тройка лидеров пока что.

17:02

Чистая работа Куклиной!

16:58

Лариса Куклина уходит на дистанцию.

16:57

Вирер со второго рубежа чистой ушла! Будет в призах.

16:57

У Мироновой один промах на рубеже. Да и скорость оставляет желать лучшего.

16:56

Почти две минуты проиграла Юрлова-Перхт. Без единого промаха.

16:54

Ханна Эберг изначально пробежала первой, но Экхофф в итоге обогнала ее на финише!

16:53

Мякяряйнен только с третьим результатом приходит. Промахи все решили.

16:52

Фиалкова приходит к финишу с первым (пока что) результатом. Трудно дышит.

16:51

Доротея Вирер врывается в борьбу за пьедестал, выбивая пять из пяти на первом стрельбище. Скорость на уровне Экхофф.

16:49

Чисто стреляет Юрлова-Перхт и на втором рубеже, но проигрывает почти полторы (!!!) минуты.

16:49

Светлана Миронова вступает в гонку.

16:48

И Экхофф, конечно, неудержима. Закрывает все мишени на втором рубеже и практически обеспечивает себе медаль.

16:46

Отличная стрельба от Фиалковой, и вот уже 15 секунд она выигрывает у Виттоцци. Мякяряйнен с двумя промахами бежит штраф.

16:44

Со стрельбой у всех сегодня более-менее хорошо, погода располагает. Почти 30 секунд Миронова проигрывает, несмотря на это.

16:42

Юрлова-Перхт и Экхофф — чисто стреляют. Одновременно они уходят с рубежа.

16:41

Чтобы вы понимали, Тириль Экхофф отыграла у Юрловой-Перхт 30 секунд за один круг...

16:41

Юрлова-Перхт ходом проигрывает около 20 секунд. Видно, что долгое время Екатерина была без стартов.

16:39

Мякяряйнен помедленнее бежит, но выбивает пять из пяти на первом рубеже.

16:38

У Лизы Виттоцци один промах, она первая подошла к стрельбищу. Фиалкова отстрелялась быстро и чисто.

16:36

Юрлова-Перхт вступает в гонку.

16:34

У Паулины Фиалковой пока лучшая скорость, Кайса Мякяряйнен немного проигрывает ходом.

16:32

В Рупольдинге, если сравнивать с Оберхофом, погода совсем сладкая. Никакого тумана, ветра и безумного холода.

16:30

Гонка началась! Анна Фролина из Южной Кореи стартует первой.

16:25

Сборную России в гонке представят: Екатерина Юрлова-Перхт (10-й стартовый номер), Светлана Миронова (40-й), Лариса Куклина (51-й), Кристина Резцова (62-й), Ирина Старых (92-й).

16:20

Гонка начнется в 16.30 мск.

16:15

В Рупольдинге стартует этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию женского спринта.