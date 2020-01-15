Исправиться за Оберхоф: россиянки бьются в спринте. LIVE

Два промаха у Старых на первом рубеже. До свидания.
17 секунд на первой контрольной отсечке проиграла Старых. Тоже не лучший ход.
А вот Ирина Старых только-только уходит на дистанцию.
Куклина приходит с 28-м результатом на финиш.
Резцова на втором рубеже собралась и закрыла все мишени. Куклина проигрывает полторы минуты.
«Самочувствие было нормальное, рабочее. Старалась выполнять все задуманное. Как мне показалось, лыжи работали неплохо», — сказала Юрлова-Перхт в эфире «Матч ТВ».
Миронова три минуты проиграла, 40-й результат на финише.
У Куклины сегодня ни одного промаха. Прекрасная работа.
Резцова с одним промахом ушла со стрельбы из положения лежа.
38-я позиция у Мироновой с тремя промахами, Куклина — 27-я. Кошмар.
А Миронова дважды мажет на втором рубеже.
Вирер приходит на финиш третьей. Это значит, что после сегодняшней гонки Экхофф возглавит общий зачет.
Кристина Резцова, к слову, тоже уже бежит. На контрольной отсечке проигрывает прилично.
Экхофф, Эберг и Фиалкова — тройка лидеров пока что.
Чистая работа Куклиной!
Лариса Куклина уходит на дистанцию.
Вирер со второго рубежа чистой ушла! Будет в призах.
У Мироновой один промах на рубеже. Да и скорость оставляет желать лучшего.
Почти две минуты проиграла Юрлова-Перхт. Без единого промаха.
Ханна Эберг изначально пробежала первой, но Экхофф в итоге обогнала ее на финише!
Мякяряйнен только с третьим результатом приходит. Промахи все решили.
Фиалкова приходит к финишу с первым (пока что) результатом. Трудно дышит.
Доротея Вирер врывается в борьбу за пьедестал, выбивая пять из пяти на первом стрельбище. Скорость на уровне Экхофф.
Чисто стреляет Юрлова-Перхт и на втором рубеже, но проигрывает почти полторы (!!!) минуты.
Светлана Миронова вступает в гонку.
И Экхофф, конечно, неудержима. Закрывает все мишени на втором рубеже и практически обеспечивает себе медаль.
Отличная стрельба от Фиалковой, и вот уже 15 секунд она выигрывает у Виттоцци. Мякяряйнен с двумя промахами бежит штраф.
Со стрельбой у всех сегодня более-менее хорошо, погода располагает. Почти 30 секунд Миронова проигрывает, несмотря на это.
Юрлова-Перхт и Экхофф — чисто стреляют. Одновременно они уходят с рубежа.
Чтобы вы понимали, Тириль Экхофф отыграла у Юрловой-Перхт 30 секунд за один круг...
Юрлова-Перхт ходом проигрывает около 20 секунд. Видно, что долгое время Екатерина была без стартов.
Мякяряйнен помедленнее бежит, но выбивает пять из пяти на первом рубеже.
У Лизы Виттоцци один промах, она первая подошла к стрельбищу. Фиалкова отстрелялась быстро и чисто.
Юрлова-Перхт вступает в гонку.
У Паулины Фиалковой пока лучшая скорость, Кайса Мякяряйнен немного проигрывает ходом.
В Рупольдинге, если сравнивать с Оберхофом, погода совсем сладкая. Никакого тумана, ветра и безумного холода.
Гонка началась! Анна Фролина из Южной Кореи стартует первой.
Сборную России в гонке представят: Екатерина Юрлова-Перхт (10-й стартовый номер), Светлана Миронова (40-й), Лариса Куклина (51-й), Кристина Резцова (62-й), Ирина Старых (92-й).
Гонка начнется в 16.30 мск.
В Рупольдинге стартует этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию женского спринта.