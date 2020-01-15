«Побаивался Тутберидзе»: российские одиночники упустили золото

Битва россиян друг против друга

В Лозанне проходит последний день юношеских зимних Олимпийских игр, а в фигурном катании остался только необычный командный турнир, в котором спортсмены делятся на группы не по странам, а вперемешку — на восемь команд с милыми названиями вроде «Motivation», «Determination», «Future», «Courage», «Hope» и «Focus».

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Серебряные призеры Игр в танцах на льду Софья Тютюнина и Александр Шустицкий, например, попали в «Focus», чемпионы среди спортивных пар Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов — в «Determination», а ставшие вторыми Диана Мухаметзянова / Илья Миронов — в «Motivation».

Взявшая серебро в турнире одиночниц Ксения Синицына оказалась в «Courage», а бронзовый призер Анна Фролова — в «Future».

Занявший третье место среди юношей ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов и вовсе не попал в командный турнир, и среди одиночников Россию представит только Андрей Мозалев, зачисленный в команду «Vision».

Таким образом, все россияне оказались раскиданы по разным коллективам, в каждом из которых — один спортивный дуэт, танцевальная пара, одиночник и одиночница (как правило, все из разных стран).

Правда, выступать спортсмены будут не вперемешку, что сделало бы турнир еще более необычным, а строго по своим видам — сначала все танцоры, потом все спортивные пары, девушки и юноши. Катать в командном турнире нужно только произвольные программы.

За первое место в своем виде фигуристы получат восемь баллов, за второе — семь и далее по нисходящей. Победит, естественно, команда с наибольшим количеством очков.

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Смешивая фигуристов таким образом, организаторы ЮОИ, видимо, желают подчеркнуть дух единства мирового спорта.

Правда, жеребьевка, которая должна была обеспечить равный уровень во всех командах, отправила чемпиона среди юношей Юму Кагияму и обладателей серебра в танцах Тютюнину / Шустицкого в одну команду, так что «Focus» теперь является явным фаворитом.

Пока же смешанный командный турнир не завершился, мы можем подвести итоги индивидуальных соревнований.

Наследница Ким Ю На с отрывом превзошла россиянок

Представительница Южной Кореи — 15-летняя Ю Ён — на 14 баллов обогнала Синицыну и на 17 — Фролову, став чемпионкой юношеских Игр.

И если после короткой программы, где юниоркам нельзя исполнять ультра-си, отрыв Ю Ён от россиянок был небольшим, то после произвольной, где девушка исполнила тройной аксель, он увеличился в разы.

Но стоит отметить, что дело не только в дорогостоящем контенте кореянки, но и в ошибках отечественных фигуристок.

Синицына, например, сделала в произвольной программе «бабочку» на тройном риттбергере и оперлась обеими руками на лед, чтобы не упасть, а также лишилась балла за окончание программы позже музыки.

В целом 15-летней ученице Светланы Пановой пока не хватает стабильности: на декабрьском чемпионате России она, например, завалила короткую программу, но феерила в произвольной, а на Играх получилось наоборот.

Ю Ён же обладает опытом успешного выступления на этапах взрослой серии Гран-при и на юношеских соревнованиях явно чувствовала себя спокойнее российской конкурентки.

Что касается 14-летней Фроловой, то она в произвольной программе допустила падение с недокрученного тройного флипа и с последнего прыжка в каскаде двойной аксель + ойлер + тройной сальхов, кое-как обогнав японку Ману Кавабе в борьбе за бронзу.

Таким образом, после идеального выступления в короткой программе россиянки разволновались в произвольной и не смогли навязать Ю Ён серьезную конкуренцию в борьбе за золото.

«Очень расстроена, что не смогла показать свой лучший прокат. Слишком перенервничала. Цель на оставшуюся часть сезона — усложнять программы, — заявила Фролова после выступления. — Буду ли изучать четверные прыжки? Надо работать над всем — и над ними тоже».

«Рассчитывала на первое место, но допустила обидную техническую ошибку, — сетовала Синицына. — Ну что ж, юношеские Олимпийские игры — это опыт. Серебро — хорошо, но буду работать дальше, чтобы показывать результат лучше».

Японец врезался в борт, но одолел ученика Тутберидзе

Мозалев и Самсонов имели более реальные шансы на золото Игр ввиду отсутствия явных фаворитов среди соперников. К тому же именно россияне располагались на двух первых местах после короткой программы: Мозалев шел первым, обгоняя ученика Тутберидзе на три балла, а японца Кагияму — на семь.

Однако в произвольной Андрей упал с первого тройного акселя и приземлился на две ноги после второго, что стоило ему победы.

Кагияма, обладающий более дешевым контентом, выдал идеальный джаз в произвольной и обошел россиянина всего на 1,23 балла.

Увидев оценки японца, Мозалев заметно поник.

«Чувства смешанные: радость от того, что выступил неплохо и завоевал медаль, а грусть потому, что стал вторым, хотя хотел быть первым, — цитирует фигуриста «Советский спорт». — Ключевой ошибкой стало падение. На нем я потерял гораздо больше двух баллов, которых и не хватило до золота. Сам пока не понял, почему упал. Вроде вытолкнулся, раскрываюсь, и вдруг — лежу. Очень обидно. Но итоговый результат, выходит, справедливый».

У Самсонова так же, как у Мозалева, не пошел тройной аксель. На первом он скрутил только полтора оборота вместо трех с половиной, а со второго просто упал. Кроме того, ученик Тутберидзе попытался исполнить четверной лутц, но допустил на нем такой недокрут, что внешне прыжок выглядел, как тройной.

Так россияне и уступили японцу, который в короткой программе врезался в бортик и упал после каскада тройной лутц + двойной тулуп, однако не опустил руки и сумел выдать шедевр в произвольной.

«Юма — молодец, во время короткой он не рассчитал прыжок и улетел в бортик, но на произвольную собрался и откатал чисто,

— признал Самсонов после проката. — Для меня же третье место на Играх — это хороший стимул стремиться к первому и всегда чисто катать программы».

Также 14-летний одиночник рассказал о том, как обживался в одной из самых популярных тренерских групп России.

«В Хрустальном меня встретили хорошо. На самой первой тренировке я старался показать весь свой технический набор и прыгал двойные, потому что на тот момент я только их умел исполнять. Но мне сказали: «У нас двойные не прыгают, только тройные».

Первые дни в группе я побаивался Этери Георгиевну, но потом привык. Да и ребята меня поддержали, говорили: «Не бойся, все будет хорошо».

В группу я пришел в марте, а после первых летних сборов уже освоил тройные. Этери Георгиевна не хвалила меня за это, но, думаю, была довольна».

Триумф в танцах и парах

В отличие от одиночников, российские пары не дали соперникам ни единого шанса. В танцах на льду золото взяли Ирина Хавронина / Дарио Чиризано…

… а серебро — Тютюнина / Шустицкий.

Среди спортивных пар сильнейшими оказались Панфилова / Рылов…

...серебро взяли Мухаметзянова / Миронов.

Таким образом, никто из российских фигуристов не остался без медалей юношеской Олимпиады, и только отсутствие золота в одиночном катании кажется весьма неожиданным разочарованием.