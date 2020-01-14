«Спартак» может лишиться хавбека: клуб АПЛ интересуется Кралом

Маленькая мечта Крала

Авторитетное издание The Athletic опубликовало информацию о том, что «Ньюкасл» и лично его главный тренер Стив Брюс рассчитывают зимним трансферным окном усилить команду в центре поля. В зону интересов «сорок» попал полузащитник «Спартака» Алекс Крал.

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В данный момент «Ньюкасл» остро нуждается в свежей крови, так как «Боксинг дэй» сильно подкосил команду. Так, в лазарете «сорок» прямо сейчас находятся 13 игроков.

Известно, что селекционеры английской команды уже несколько месяцев следят за игроком красно-белых. Информацию об интересе английских команд к чеху подтвердил и его агент Кароль Кисел.

«Да, многие команды, особенно в Английской премьер-лиге, следят за Алексом. Однако мы сейчас не рассматриваем варианты перехода, Алекс хочет остаться в «Спартаке», — приводит слова агента Sport24.

Примерно в том же духе высказался сам футболист.

«Безусловно, АПЛ — это моя маленькая мечта. Но в настоящее время я не сильно задумываюсь об этом. Все-таки есть разница между поступившим интересом со стороны клуба и уже сделанным официальным предложением.

Никакой конкретики нет, по крайней мере, я об этом ничего не слышал. Я сосредоточен на выступлении за «Спартак» и сборную», — рассказал 21-летний чех в интервью Sport.cz.

Отметим, что Крал не единственный, на кого обратили внимание в «Ньюкасле». Тренерский штаб «сорок» рассматривает также кандидатов из Лиги 1 — таких как игрок «Страсбурга» Ибраим Сиссоко и Тиагу Майя с Бубакари Сумаре из «Лилля».

А ФИФА против

Впрочем, интерес «Ньюкасла» к Кралу вряд ли закончится конкретным предложением в ближайшее время. Все дело в том, что полузащитник в текущем сезоне провел восемь матчей за пражскую «Славию» и 11 — за «Спартак».

Согласно правилам Международной федерации футбола (ФИФА), футболист не может за один сезон выступать в составе более двух клубов.

То есть в теории «Ньюкасл» может подписать хавбека, однако выступать он начнет лишь со следующего сезона. Это не устраивает ни клуб, ни самого игрока.

Футболисту остается надеяться, что интерес команды АПЛ не угаснет к летнему трансферному окну, а до этих пор активно выкладываться за «Спартак» и сборную.

Расцвет в «Спартаке»

Чешский футболист был приобретен в ходе летней трансферной кампании еще при Олеге Кононове на посту главного тренера «Спартака». Красно-белые выплатили «Славии» целых €12 млн, однако поначалу игра новичка не очень радовала фанатов.

Болельщики не соглашались со словами Кононова о том, что чех является универсальным футболистом, называя трансфер «провалом».

Однако ситуация сменилась с приходом немца Доменико Тедеско на пост наставника красно-белых. Под руководством экс-тренера «Шальке-04» Крал стал частью основного состава, начав действовать глубже, в основном — в опорной зоне, выдерживая прессинг и разрушая атаки соперника.

«Абсолютно не жалею о переходе в «Спартак». Вначале было сложно, так как я не проходил предсезонную подготовку с командой (о переходе было объявлено 1 сентября 2019 года, — «Газета.Ru»), а тренироваться начал непосредственно перед играми. Но как только адаптировался, сумел вписаться в команду.

Сейчас в «Спартаке» много молодых игроков, так что мы все очень близки», — рассказывал футболист в интервью iSport.cz.

Все эти факторы позволяют назвать Крала одним из наиболее перспективных игроков «Спартака», которые могут раскрыться с новой стороны и показать серьезный прогресс. Сила футболиста проявляется не только в его поведении на поле, но и во взаимодействии с командой. В том случае, если красно-белым удастся удержать чешского хавбека от перехода в английский чемпионат, они получают отличного стержневого игрока, который сможет обеспечить команде нужный баланс.

В данный момент Алекс уже проходит зимние сборы со «Спартаком», чему посвятил публикацию в своем Instagram со словами «Новый год, но та же мотивация».

Черная полоса «Ньюкасла»

В турнирной таблице чемпионата Англии «сороки» расположились на 13-й строчке с 26-ю очками, набранными после 22 туров. Из последних пяти встреч в рамках АПЛ лишь одна завершилась победой «Ньюкасла» — с лондонским «Кристал Пэлас» (1:0). После этого на «сорок» посыпались неудачи. Серия без побед составляет четыре матча кряду — три поражения и одна ничья.