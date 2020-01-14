«Пил до боя с Хабибом»: откровения Макгрегора перед возвращением

18 января в Лас-Вегасе состоится очередной номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 246. Главным боем вечера станет встреча ирландца Конора Макгрегора и американца Дональда Серроне. Поединок пройдет в среднем весе, суть противостояния можно выразить одной фразой: «Конор возвращается».

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Для эпатажного ирландца этот бой станет первым с октября 2018 года, когда он сдался российскому чемпиону легкого дивизиона промоушена Хабибу Нурмагомедову. С тех пор Нурмагомедов успел провести еще одну защиту титула, одолев американца Дастина Порье, а сейчас вовсю готовится к предстоящему поединку против Тони Фергюсона. Макгрегор же все это время то ввязывался в скандальные истории, избивая стариков в пабе и ломая телефоны болельщикам, то участвовал в различных рекламных кампаниях. И каждый раз ирландец повторял одно и то же — требовал дать ему реванш с Нурмагомедовым.

К слову, о бое с Хабибом. Накануне своего долгожданного возвращения Макгрегор побеседовал с журналистом Ариэлем Хельвани, в котором рассказал о многом. В том числе и о противостоянии с российским Орлом. Из интересного: Конор признался, что после поединка с Нурмагомедовым был серьезно подвержен алкоголизму. Часто выпивал и не мог остановиться, получая от этого удовольствие. Неудивительно, что сам Макгрегор уже несколько лет держит свою линейку ирландского виски.

Пьянство, кстати, повлияло на физическую форму «Ноториуса». В том числе и перед боем с Хабибом, когда в ходе подготовки Конор регулярно выпивал.

«Я не пью уже несколько месяцев. Но перед тем, как завязать с алкоголем, я пил без перерывов целую неделю. Перед боем с Хабибом я тоже пил. Прямо во время подготовки к поединку. Зачем я это делал? Не знаю. Это было необычно, это не мой стиль. Но тогда у меня была потребность, зависимость. Я просто хотел пить этот яд»,

— признался Макгрегор.

О Хабибе Конор не забывает. Вероятно, встреча с Серроне во многом вынужденная для ирландца, а возможность драться в среднем весе позволяет не беспокоиться о сгонке веса. Скорее в том, чтобы набрать его. Нурмагомедов неоднократно говорил, что в реванше он не заинтересован. По словам Хабиба, Макгрегору надо одержать 10 побед, чтобы вновь выйти на Орла, однако у главы UFC Даны Уайта на это имеется другое мнение.

Думать иначе и сам Конор. Уверенности у ирландца не занимать, и уже в конце этого года «Ноториус» рассчитывает получить реванш. Причем провести бой в Москве. Кстати, в столице России Макгрегор был сравнительно недавно. В конце октября 2019-го он выступил с пресс-конференцией, а также открытой тренировкой. Без инцидентов, конечно же, не обошлось. Были и взаимные оскорбления Макгрегора с дагестанцами, и даже некоторое рукоприкладство. Так, на тренировке один из присутствующих — а доступ был максимально ограничен — начал с ирландцем беседу на повышенных тонах, выражая недовольство теми словами, которые «Печально известный» произнес в адрес граждан Дагестана, а затем бросил в того бутылку.

«Рассчитываю закончить год боем с Хабибом в Москве. Я действительно хочу этого. И это должно произойти. Москва? Я был там, потрясающее, прекрасное место, как и вся Россия. Русские меня очень впечатлили. Что касается того инцидента, когда в меня швырнули бутылкой, то я ведь мог ее спокойно поймать, я без проблем увернулся. Я люблю эту игру, это забавно. Хабиб, ты можешь убегать от меня, но помни, что тебе от меня не спрятаться! Ты говоришь, что я должен выиграть 10 боев? Это показатель того, что ты меня боишься. Да, наше противостояние стало очень личным» — заявил Макгрегор.

Более того, ирландец выразил намерение заменить Тони Фергюсона, если тот не сможет выйти на бой против Нурмагомедова. Известно, что поединок американца с Хабибом планировался четыре раза, но каждый раз срывался из-за проблем со здоровьем у обоих противников. По словам Даны Уайта, Конор ожидает подобного исхода и в пятый раз.

«Конор не верит, что поединок Нурмагомедова и Фергюсона действительно состоится. Он рассчитывает заменить Фергюсона, если тот не сможет драться. Посмотрим, что из этого выйдет – Конор твердо настроен на реванш», – цитирует Уайта TMZ.

Что касается поединка против Серроне, то ирландец подчеркнул, что имеет к бою с «Ковбоем» лишь спортивный интерес, хотя, по его признаниям, за него Конор получит около $80 млн.

«Бой с Серроне не ради денег. У меня их и так достаточно, я живу так, как мне нравится. Меня одолевает голод, спортивный голод. Я ценю Дональда, меня возбуждает бой с ним. И чисто для сравнения — за бой с Хабибом я получил $50 млн. Они думают, что я тост, но я все еще хлеб. Когда мне исполнится 35 лет, я стану миллиардером», — подчеркнул он.

Из интересного Макгрегор также высказался относительно своей боксерской карьеры. В августе 2017 года ирландец уже имел опыт выхода на боксерский ринг. И против кого! Флойда Мейвезера! Непобежденного американца. Имя Флойда-младшего в последнее время все чаще вертится вокруг Нурмагомедова. Агент Хабиба Али Абдель-Азиз даже утверждал, что стороны якобы почти пришли к сделке об организации поединка, однако в планы Орла вмешался Тони Фергюсон. Макгрегор же после завоевания титулов в полулегкой и легкой весовых категориях решил снискать славы в боксе, но Мейвезеру ожидаемо проиграл: ирландец был нокаутирован в десятом раунде, хотя получил гарантируемые $30 млн гонорара.

Сейчас Макгрегор настроен продолжить свою боксерскую карьеру. И даже думает о реванше с Мейвезером. Кроме того, у Конора в планах боксерские поединки против Мэнни Пакьяо и Пола Малиньяджи. Цель одна — стать чемпионом мира.

«Я чертовски люблю бокс, я в нем очень хорошо. И я собираюсь взять чемпионский титул. Для начала необходимо организовать второй бой с Флойдом. Мне нужен этот реванш. Я и в первом поединке побил его. Побью и на этот раз. Кроме того, я был близок к тому, чтобы подписать контракт на поединок с Пакьяо, но некоторые детали помешали этому. Я хотел бы выйти против Мэнни на ринг. А затем против Малиньяджи», — заявил Макгрегор.

В своей карьере ММА Конор Макгрегор провел 25 боев, одержав 21 победу, из которых 18 — нокаутом.