Новый тренер для Месси: Вальверде указали на выход

После поражения в полуфинале Суперкубка Испании в Саудовской Аравии от мадридского «Атлетико» (2:3) президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что ему очень понравилась игра команды, а ее главный тренер Эрнесто Вальверде может не волноваться за свой пост, так как не будет отправлен в отставку.

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Данное заявление было весьма важным, потому что баскский специалист уже давно находится под огнем критики журналистов и особенно болельщиков, которые с каждой неудачей команды все громче требуют перемен.

Если оттолкнуться от результатов, то это, на первый взгляд, выглядит даже в некотором роде парадоксальным: Вальверде руководит «Барселоной» третий год, и в первые два сезона она сверхуверенно выигрывала национальный чемпионат, таблицу которого возглавляет и сейчас.

Но более пристальный взгляд — а только такой и возможен в клубах калибра «Барселоны», которые в мире можно пересчитать на пальцах одной руки — уже показывает ситуацию под несколько другим углом.

Да, Вальверде сразу же выиграл с «Барселоной» Примеру, но в тот же сезон было просто фантасмагорическое поражение от итальянской «Ромы» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов (0:3) после уверенной домашней победы (2:0). Как назло, главный соперник сине-гранатовых мадридский «Реал» закончил ту кампанию триумфом в главном клубном турнире Европы. Третьим подряд.

Что ж, во второй год «Барселона» вновь легко выиграла Примеру, а «Реал», который покинул Зинедин Зидан, лихорадило настолько, что он и в чемпионате борьбу не навязал, и из ЛЧ вылетел в 1/8 финала от голландского «Аякса».

Впрочем, «Барселона» ушла дальше лишь на два раунда. В полуфинале каталонцы со счетом 3:0 дома разгромили английский «Ливерпуль», и это Усман Дембеле в добавленное время упустил вернейший шанс забить четвертый.

Вот только на «Энфилде» случились ужасающие 0:4, после которых критика в адрес Вальверде приобрела характер девятого вала и уже была неостановимой.

При этом «Барселона» еще и проиграла финал Кубка Испании «Валенсии», а в текущем сезоне хоть и лидирует, показала свой худший результат по очкам в первом круге Ла Лиги за последние одиннадцать лет.

В то же время «Реал» набрал столько же очков, так что лидерство «Барсы» довольно формально, а в недавнем «Эль Класико» на «Камп Ноу» мадридцы смотрелись значительно сильнее, и итоговая нулевая ничья стала благом для хозяев.

Собственно, игра — не менее, а, возможно, и более важная претензия публики к Вальверде. При нем с каждым годом «Барселона» смотрится все менее фундаментально, выглядит все разбалансированнее и все больше зависит от отдельных игроков.

Главным из них, конечно, по-прежнему остается Лионель Месси, который постоянно решает исходы матчей своими действиями и маскирует проблемы команды.

Впрочем, важны также как минимум еще три футболиста: Марк-Андре тер Стеген просто великолепен на последнем рубеже и много выручает; Серджи Бускетс остается мозгом, разрушающим прессинг соперников (поэтому его постоянные замены во вторых таймах так бесят фанатов), а Луис Суарес принял участие в 42% голов команды в нынешнем сезоне и очень помогает в атаке.

Суарес в игре с «Атлетико» получил травму колена и выбыл как минимум на полтора-два месяца, так что проблем у «Барселоны» станет теперь еще больше.

В общем, что бы Бартомеу ни говорил прессе, сразу же после поражения от «Атлетико» руководство сине-гранатовых начало поиск вариантов. Сразу же возникла могучая (не по антропометрическим данным, конечно) фигура Хави.

Легенда клуба, капитан, человек, у которого в крови течет «тики-така», он защищал цвета «Барселоны» с 1998 по 2015 годы, выиграв с ней все что можно, а также став двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира со сборной Испании.

Сейчас Хави тренирует катарский «Аль-Садд», в котором заканчивал карьеру игрока. Команда под его руководством идет на третьем месте в национальном чемпионате, а также вышла в финал Кубка страны, который запланирован на 17 января.

По информации катарских журналистов, именно после него специалист и примет «Барселону», хотя испанские СМИ упорно тиражируют информацию о том, что сам Хави не хочет принимать «Барсу» по ходу сезона и готов возглавить ее летом.

Собственно, изначально в прессе прошла информация, что Вальверде покинет клуб по окончании сезона, что он уже согласовал с руководством каталонцев, но теперь вводные данные иные.

Catalunya Radio 13 января сообщило, что отставка состоится уже в ближайшее время. Более того, руководители клуба уже уведомили на специальной встрече баскского специалиста о расторжении контракта, условиями которого уже занимается его агент.

Также журналист ESPN Мои Льоренс сообщил, что Вальверде уже собрал свои вещи на базе и буквально 14 января попрощается с командой.

Теперь у руководства есть несколько вариантов: во-первых, приоритетным остается назначение Хави, которое может состояться либо после финала Кубка Катара, либо летом.

Во втором случае наставником первой команды до лета станет Хавьер Гарсия Пимьента, в данный момент возглавляющий «Барселону Б».

Естественно, называются и альтернативные варианты. Самым весомым среди них выглядит кандидатура аргентинца Маурисио Почеттино, уволенного недавно из «Тоттенхэма», при этом в «Барселоне» следят за своим бывшим игроком, а ныне главным тренером сборной Нидерландов Роналдом Куманом, а также за наставником национальной команды Бельгии испанцем Роберто Мартинесом.

Вот только ни один, ни второй не покинут своих сборных до Евро-2020, так что их назначения могут состояться тоже только летом.

Из доступных сейчас специалистов называются имена бывшего наставника «Бетиса» Кике Сетьен, а также экс-защитник «Барселоны» аргентинец Габриэль Милито, который работает на родине главным тренером «Эстудиантеса».

В общем, в «Барселоне» понимают, что при текущем положении дел сезон может быть потерян, но ситуация в нем еще такова, что все можно вывести на триумф. Но возможен он, похоже, уже без Эрнесто Вальверде.