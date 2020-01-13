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«Четверной за 10 дней»: Туктамышева удивила новым прыжком

«Где же была эта Лиза?» Туктамышева показала попытку четверного сальхова

Елизавета Туктамышева выложила видео с новым четверным прыжком — сальховом, о желании изучить который заявила всего полмесяца назад. Фигуристке еще не удалось показать чистый выезд, однако она уже почти докручивает все обороты. Ранее Императрица за десять дней выучила четверной тулуп. «Газета.Ru» рассказывает, как начала 2020 год единственная возрастная фигуристка, которая борется по сложности контента с ученицами Этери Тутберидзе.

Елизавета Туктамышева — главная надежда фигуристок «18+», на своем примере доказывающая, что можно исполнять сложные элементы и конкурировать с юным поколением учениц Этери Тутберидзе даже после выхода из подросткового возраста, ударно начала 2020 год.

Императрица зажгла на итальянском шоу «Bolzano Passion Gala» под оскароносный хит Леди Гаги и Брэдли Купера «Shallow»…

… привлекла всеобщее внимание на банкете накануне выступлений, нарядившись в яркое платье с мехами…

… и сама же высмеяла этот эпатаж в Instagram, написав, что разоделась для похода в «шаурмечную».

Сразу после шоу Туктамышева отправилась в Тарту, где проходят зимние сборы группы Алексея Мишина, и уже успела выступить там на гала-концерте, показав в том числе и тройной аксель.

Теперь в планах у Елизаветы — еще одно шоу в феврале, где она будет выступать на глади лесного озера вместе с Алиной Загитовой, Максимом Ковтуном и Анной Погорилой, а также собственный гала-концерт 9 марта в Петербурге, а пока Императрица активно тренируется и подкидывает новые поводы для обсуждений.

Так, недавно фигуристка выложила в соцсетях видео своего нового четверного прыжка — сальхова.

Она допустила небольшой недокрут, что привело к падению, однако работа над элементом, судя по всему, находится в финальной стадии, поскольку девушка уже заходит на многооборотный прыжок без страховки.

Любопытно, что о теоретической возможности освоения четверного сальхова Туктамышева в первый раз упомянула лишь в конце декабря 2019 года — после чемпионата России.

«Есть теория, что, если ты делаешь четверной тулуп, то и сальхов, в принципе, можно выучить. Я пока не очень в нее верю, но попробуем изучать. Раз уж чувствую уже четыре оборота в воздухе, то мне не страшно попробовать еще какой-то четверной», — говорила спортсменка.

Прошло всего полмесяца, а сальхов уже выглядит так, словно работать над ним осталось не так долго.

Впрочем, свой первый четверной прыжок — тулуп — Туктамышева и вовсе выучила за десять дней, так что подобной скорости освоения ультра-си не стоит удивляться.

«В первый раз я попробовала прыгнуть четверной тулуп еще в 13 лет — просто для развлечения, — рассказывала Елизавета в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). — Недокрутила процентов 40 и упала. Сейчас же это был уже осознанный шаг взрослого человека. Я понимала: надо делать четверной.

Серьезно работать над квадом я начала после этапа Гран-при в Китае (завершился 10 ноября. — «Газета.Ru») и чисто выехала его через десять дней.

Блин, это было так круто! Не передать словами — мурашки по коже побежали. Думала: «Боже, это случилось!»

Я выучила четверной не за год или два, а за десять дней. И где же раньше была эта Лиза?

Наверное, поэтому моя карьера такая долгая, что не сразу раскрываюсь — немного тугодум…»

Напомним, в активе Туктамышевой есть также аксель в три с половиной оборота, который для многих фигуристов является более сложным элементом, чем любой четверной, — как для девушек, так и для парней. Однако Императрица, освоившая его еще в 13-летнем возрасте, прыгает триксель стабильно и без особых усилий.

По словам спортсменки, примерно на том же уровне она исполняет на тренировках четверной тулуп.

«Если четверной я «поймала», то на тренировках могу уже стабильно его делать — раз за разом — «поймала» и все. Сил прикладываю не намного больше, чем когда прыгаю тройной аксель.

Четверной тулуп даже легче в какой-то степени, потому что он более управляемый. Например, если ты не так зашел на аксель и вылетел, то это уже провал. А квад можно еще как-то подправить, потому что на него заход другой», — объясняла Елизавета.

С начала сезона-2018/19 Туктамышева в разы усложнила свой набор элементов. Сначала она вернула стабильный тройной аксель после двухлетнего перерыва, затем начала исполнять два трикселя в произвольной программе, причем один из них — в каскаде с двойным тулупом, потом выучила и добавила в короткую программу каскад тройной флип + тройной тулуп (более дорогой, чем старая комбинация из двух тулупов) и, наконец, освоила четверной тулуп, а теперь на подходе еще и сальхов.

Сама спортсменка объяснила свой резкий взлет после 21 года просто:

«Если ты хочешь продолжать бороться, то не можешь стоять на месте — надо усложняться. Для меня просто нет смысла продолжать соревноваться, если я не буду более-менее конкурентоспособной.

Поэтому пришлось… ну, не пришлось, — я это могла, хотя на тот момент еще не знала, что могла, — вот так усложнить программу».

На чемпионате России Туктамышева попыталась исполнить четверной тулуп, но допустила падение, после чего у нее посыпалась вся программа. Как признавала позже сама спортсменка, она оказалась еще не готова в условиях стресса прыгать недавно освоенный элемент ультра-си.

В результате фигуристка заняла четвертое место и не пробилась в сборную России на чемпионат Европы (максимальная квота — три участницы от страны, и всю ее заняли ученицы Тутберидзе — Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова).

Скорее всего, и на чемпионат мира поедет тот же состав, поэтому у Туктамышевой будет много времени до следующего сезона для разучивания новых четверных и постановки программ.

Спортсменка уже заявила, что планирует поставить даже несколько номеров, из которых потом выберет короткую и произвольную на следующий сезон.

«Мне безумно понравилось сотрудничать с хореографом Ши-Линн Бурн — это человек творческий. Также хотелось бы попробовать поработать с Лори Николь: она отлично чувствует фигуристов и создает для них запоминающиеся и при этом удобные программы. Я думаю, что Лори могла бы раскрыть меня с какой-то новой стороны. А кому не хочется пробовать себя в разных образах, ведь все мы многогранны.

Также в планах есть поставить программу со Стефаном Ламбьелем. Короткую или произвольную — еще не знаю», — подытожила Туктамышева.