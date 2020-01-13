«Четверной за 10 дней»: Туктамышева удивила новым прыжком

Елизавета Туктамышева — главная надежда фигуристок «18+», на своем примере доказывающая, что можно исполнять сложные элементы и конкурировать с юным поколением учениц Этери Тутберидзе даже после выхода из подросткового возраста, ударно начала 2020 год.

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Императрица зажгла на итальянском шоу «Bolzano Passion Gala» под оскароносный хит Леди Гаги и Брэдли Купера «Shallow»…

… привлекла всеобщее внимание на банкете накануне выступлений, нарядившись в яркое платье с мехами…

… и сама же высмеяла этот эпатаж в Instagram, написав, что разоделась для похода в «шаурмечную».

Сразу после шоу Туктамышева отправилась в Тарту, где проходят зимние сборы группы Алексея Мишина, и уже успела выступить там на гала-концерте, показав в том числе и тройной аксель.

Теперь в планах у Елизаветы — еще одно шоу в феврале, где она будет выступать на глади лесного озера вместе с Алиной Загитовой, Максимом Ковтуном и Анной Погорилой, а также собственный гала-концерт 9 марта в Петербурге, а пока Императрица активно тренируется и подкидывает новые поводы для обсуждений.

Так, недавно фигуристка выложила в соцсетях видео своего нового четверного прыжка — сальхова.

Она допустила небольшой недокрут, что привело к падению, однако работа над элементом, судя по всему, находится в финальной стадии, поскольку девушка уже заходит на многооборотный прыжок без страховки.

Любопытно, что о теоретической возможности освоения четверного сальхова Туктамышева в первый раз упомянула лишь в конце декабря 2019 года — после чемпионата России.

«Есть теория, что, если ты делаешь четверной тулуп, то и сальхов, в принципе, можно выучить. Я пока не очень в нее верю, но попробуем изучать. Раз уж чувствую уже четыре оборота в воздухе, то мне не страшно попробовать еще какой-то четверной», — говорила спортсменка.

Прошло всего полмесяца, а сальхов уже выглядит так, словно работать над ним осталось не так долго.

Впрочем, свой первый четверной прыжок — тулуп — Туктамышева и вовсе выучила за десять дней, так что подобной скорости освоения ультра-си не стоит удивляться.

«В первый раз я попробовала прыгнуть четверной тулуп еще в 13 лет — просто для развлечения, — рассказывала Елизавета в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). — Недокрутила процентов 40 и упала. Сейчас же это был уже осознанный шаг взрослого человека. Я понимала: надо делать четверной.

Серьезно работать над квадом я начала после этапа Гран-при в Китае (завершился 10 ноября. — «Газета.Ru») и чисто выехала его через десять дней.

Блин, это было так круто! Не передать словами — мурашки по коже побежали. Думала: «Боже, это случилось!»

Я выучила четверной не за год или два, а за десять дней. И где же раньше была эта Лиза?

Наверное, поэтому моя карьера такая долгая, что не сразу раскрываюсь — немного тугодум…»

Напомним, в активе Туктамышевой есть также аксель в три с половиной оборота, который для многих фигуристов является более сложным элементом, чем любой четверной, — как для девушек, так и для парней. Однако Императрица, освоившая его еще в 13-летнем возрасте, прыгает триксель стабильно и без особых усилий.

По словам спортсменки, примерно на том же уровне она исполняет на тренировках четверной тулуп.

«Если четверной я «поймала», то на тренировках могу уже стабильно его делать — раз за разом — «поймала» и все. Сил прикладываю не намного больше, чем когда прыгаю тройной аксель.

Четверной тулуп даже легче в какой-то степени, потому что он более управляемый. Например, если ты не так зашел на аксель и вылетел, то это уже провал. А квад можно еще как-то подправить, потому что на него заход другой», — объясняла Елизавета.

С начала сезона-2018/19 Туктамышева в разы усложнила свой набор элементов. Сначала она вернула стабильный тройной аксель после двухлетнего перерыва, затем начала исполнять два трикселя в произвольной программе, причем один из них — в каскаде с двойным тулупом, потом выучила и добавила в короткую программу каскад тройной флип + тройной тулуп (более дорогой, чем старая комбинация из двух тулупов) и, наконец, освоила четверной тулуп, а теперь на подходе еще и сальхов.

Сама спортсменка объяснила свой резкий взлет после 21 года просто:

«Если ты хочешь продолжать бороться, то не можешь стоять на месте — надо усложняться. Для меня просто нет смысла продолжать соревноваться, если я не буду более-менее конкурентоспособной.

Поэтому пришлось… ну, не пришлось, — я это могла, хотя на тот момент еще не знала, что могла, — вот так усложнить программу».

На чемпионате России Туктамышева попыталась исполнить четверной тулуп, но допустила падение, после чего у нее посыпалась вся программа. Как признавала позже сама спортсменка, она оказалась еще не готова в условиях стресса прыгать недавно освоенный элемент ультра-си.

В результате фигуристка заняла четвертое место и не пробилась в сборную России на чемпионат Европы (максимальная квота — три участницы от страны, и всю ее заняли ученицы Тутберидзе — Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова).

Скорее всего, и на чемпионат мира поедет тот же состав, поэтому у Туктамышевой будет много времени до следующего сезона для разучивания новых четверных и постановки программ.

Спортсменка уже заявила, что планирует поставить даже несколько номеров, из которых потом выберет короткую и произвольную на следующий сезон.

«Мне безумно понравилось сотрудничать с хореографом Ши-Линн Бурн — это человек творческий. Также хотелось бы попробовать поработать с Лори Николь: она отлично чувствует фигуристов и создает для них запоминающиеся и при этом удобные программы. Я думаю, что Лори могла бы раскрыть меня с какой-то новой стороны. А кому не хочется пробовать себя в разных образах, ведь все мы многогранны.

Также в планах есть поставить программу со Стефаном Ламбьелем. Короткую или произвольную — еще не знаю», — подытожила Туктамышева.