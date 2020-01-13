Дубль Неймара не спас: как Головин уязвил Париж

«Монако» во главе с россиянином Александром Головиным дал настоящий бой безоговорочному лидеру Лиги 1 «Пари Сен-Жермен», который выпустил в атаке одновременно Неймара, Килиана Мбаппе, Анхеля Ди Марию и Мауро Икарди.

Однако даже такое убийственное нападение не помогло чемпиону Франции одержать седьмую победу в лиге подряд — монегаски прервали эту серию при помощи трех голов, в двух из которых Головин принял самое активное участие.

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Матч начался для «Монако» катастрофически — уже на третьей минуте гости пропустили от Неймара, однако команда недолго находилась в прострации: Александр принял мяч на левом фланге и нанес мощный дальний удар.

Правда, снаряд рикошетом от защитника вернулся к нему, но это не смутило россиянина, который сразу переориентировался и выдал пас-конфетку на одинокого Сеска Фабрегаса, дежурившего на линии штрафной. Из этого положения испанцу не составило труда вывести Виссама Бен-Йеддера на рандеву с Кейлором Навасом. Голкипер сбил француза с ног, так что арбитр имел все основания назначить пенальти, но к мячу вовремя подоспел Желсон Мартинш, отправивший снаряд в пустой угол. Судья не стал придираться, засчитав это взятие ворот, — 1:1.

Спустя всего шесть минут монегаски вышли вперед на поле «ПСЖ» — и здесь снова проявил себя Головин.

Россиянин здорово принял мяч под давлением Ди Марии на своей половине поля, после чего совершил сольный проход по левому флангу, красиво обыгрался с Мартиншем и вернул ему мяч на подходе к штрафной. Там уже Желсон просто покатил на Бен-Йеддера, который сделал всю работу: обыграл Берната и пробил в противоход вратарю — 2:1.

К сожалению для команды Головина, защита «Монако» после этого оперативно привезла себе автогол (от ноги Фоде Балло-Туре мяч влетел в ворота после удара Неймара — 2:2), а под конец тайма Мбаппе заработал пенальти, грамотно подставившись под фол со стороны Мартинша, прибежавшего помогать обороне. Неймар уверенно реализовал 11-метровый, выведя «ПСЖ» вперед, — 3:2.

Тем не менее «Монако» не сломался психологически и продолжил дерзить фавориту в атаке. Головин здорово закручивал в дальний угол (Навас совершил чудесный сейв), выводил партнеров на ударные позиции, опасно подавал с угловых, а один раз упустил жирный момент: голкипер уже был отыгран, и надо было попасть в ворота (помешать чудом могли только метавшиеся в панике защитники), но россиянин чуточку промахнулся.

Тем не менее общее давление «Монако» сыграло свою роль, и на 70-й минуте они снова развалили оборону «ПСЖ», а Ислам Слимани установил окончательный счет встречи — 3:3.

Любопытно, что изначально судья отменил этот гол из-за офсайда, но после просмотра видеоповтора стало ясно, что до того, как Слимани принял мяч, тот отрикошетил от ноги Маркиньоса. Таким образом, игрок «ПСЖ» невольно отдал голевую передачу сопернику, а в таком случае офсайд не засчитывается.

Матч получился просто огненным, и зрители уже явно предвкушают продолжение этого триллера всего через два дня — 15 января «ПСЖ» приедет к «Монако» в гости, чтобы провести перенесенную игру 15-го тура в рамках Лиги 1.

Кто бы что ни говорил о выборе Головина, только ради таких встреч стоило переезжать в Европу. Обыгрываться с Фабрегасом и огорчать звездную компанию во главе с Неймаром активным участием в голах — то, что надо для развития молодого полузащитника.

«На мой взгляд, этот матч пришелся по душе болельщикам: команды создали много моментов, показали высокие скорости.

Мы могли победить, могли и проиграть, но учитывая, как складывалась игра, ничья — это приемлемый результат. Тем более что мы играли против лидера чемпионата в гостях, — подчеркнул Головин в комментарии Sport24.

— Конечно, у них есть индивидуально очень сильные футболисты, все их прекрасно знают и сегодня они выделялись. Но и мы смотрелись неплохо, старались отвечать атакой на атаку и навязывать свою игру. В целом этот матч нам можно занести в актив».

С таким мнением согласилось и авторитетное французское издание L'Équipe, которое назвало «Монако» лучшей командой 20-го тура чемпионата, а их нового главного тренера Роберто Морено — лучшим наставником.

Эта награда для испанского специалиста, должно быть, особенно значима, учитывая, что он возглавил «Монако» только 28 декабря, и это была его первая игра в рамках Лиги 1 (до этого команда с ним провела только один матч — в рамках Кубка Лиги, где обыграла «Реймс» со счетом 2:1).

Также эта победа позволила монегаскам прервать серию поражений от «ПСЖ», которая к этому моменту достигала уже девяти проигрышей во всех турнирах.