Догнал Буре: Ковальчук впервые забил за «Монреаль»

Первый гол Ковальчука

Неоднозначное подписание Ильи Ковальчука в «Монреаль Канадиенс» продолжает оправдывать себя. В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) россиянин вновь появился в стартовом составе команды. «Канадиенс», шедшие на восьми поражениях подряд, гостили у «Оттава Сенаторз». Встреча закончилась в овертайме победой «Монреаля»: Ковальчук забросил первую шайбу за новый клуб и принес команде долгожданную победу.

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В нынешнем сезоне форвард провел 21 матч, записав на свой счет 13 (4+9) результативных очков. Дебютному голу он радовался так, словно только что завоевал Кубок Стэнли:

Ilya Kovalchuk's first with the @CanadiensMTL in OT?



YOU BET HE LIKES IT. pic.twitter.com/pV3le2G02s — NHL (@NHL) January 12, 2020

«Илья — тот игрок, которого мы и хотели видеть в подобных обстоятельствах. Помимо забитого гола он был очень полезен, он организовал несколько хороших моментов, делал передачи, после которых можно было забивать. Кроме того, Ковальчук дисциплинирован. Я считаю, что он выполняет все, что мы от него хотим», — цитирует главного тренера «Монреаля» Клода Жюльена CTV.

Эта шайба помогла 36-летнему хоккеисту догнать легендарного соотечественника Павла Буре в списке лучших снайперов НХЛ среди россиян. Оба они забросили по 437 шайб и делят по этому показателю четвертое место. Ближайшая цель Ковальчука — Александр Могильный, который отметился 473 голами.

Кроме того, Ковальчуку удалось выйти на третье место в НХЛ по голам в овертаймах — 16. Рекорд североамериканской лиги принадлежит Александру Овечкину.

Российские нападающие «Оттавы» Артем Анисимов и Владислав Наместников отметиться против «Канадиенс» не смогли.

Гусев наказал «Вашингтон»

У кого игровой день действительно не задался, так это у «Кэпиталз». На домашнем льду лидер Восточной конференции принимал «Нью-Джерси Дэвилз» и уступил гостям с крупным счетом 1:5. Овечкин и Александр Кузнецов ушли со льда без результативных действий, получив коэффициенты »-2» и »-3» соответственно. Как посчитали статисты, Кузнецов сумел выиграть лишь два вбрасывания из 14-ти.

А вот форвард «Дэвилз» Никита Гусев помог своей команде прервать серию из трех поражений, огорчив «Вашингтон» одной заброшенной шайбой. В текущем сезоне он набрал 26 (8+18) очков в 40 играх.

Nikita Gusev with his 8th of the year! 2-0 Jersey!#NJDevils pic.twitter.com/Ul9XZWlB6r — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) January 12, 2020

Без Шестеркина

Вратарская позиция в «Нью-Йорк Рейнджерс» претерпела изменения в связи с вызовом в команду россиянина Игоря Шестеркина. Он провел за клуб два матча, одержав две победы. Все это время его соотечественник Александр Георгиев в заявку не попадал, а на игру против «Сент-Луис Блюз» не вышли ни Георгиев, ни Шестеркин. Место в воротах занял швед Хенрик Лундквист.

Как итог, «Сент-Луис» забросил в ворота команды с Бродвея пять шайб и одержал победу со счетом 5:2, две передачи на свой счет записал Иван Барбашев. А вот россияне «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич сделали по одной передаче, но их клубу это не помогло.

Возвращаясь к положению вратарей в «Нью-Йорке», обозреватель и инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что ситуация Георгиева — худшая среди голкиперов «Рейнджерс». Боссы клуба за шесть недель до дедлайна приняли решение, что будут рассматривать предложения по обмену Георгиева.

«Для заинтересованных это не будет дешево. Георгиева не обменяют на «проспектов», а попросят взамен молодого хоккеиста, но который уже готов играть и приносить пользу сейчас», — сказал Фридман в эфире Hockey Night In Canada.

Контракт 23-летнего голкипера с «Нью-Йорком» истекает по окончании нынешнего сезона. Его зарплата составляет $792 тыс.

Шат-аут Василевского

Зато одним из самых стабильных представителей российской вратарской школы за океаном остается голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. В гостях его команда со счетом 1:0 обыграла «Филадельфия Флайерз» и увеличила победную серию до десяти матчей.

Победный гол на счету форварда «молний» Патрика Маруна. У Василевского — 23 отраженных броска.

Сыграли за «Тампа-Бэй» и Никита Кучеров с Михаилом Сергачевым, а также только что вызванный из клуба АХЛ 22-летний Александр Волков. Наименее успешным из россиян был защитник «Флайерз» Иван Проворов, закончивший игру с коэффициентом полезности »-1».

Два гола на 18

В целом же для российских хоккеистов выдался не самый успешный вечер в НХЛ. Из полевых игроков лишь двое из 18-ти сумели отметиться шайбами — это Ковальчук и Гусев. Остальные четыре очка принесли Бучневич, Панарин и Барбашев благодаря результативным передачам.

»Каролина Харрикейнз» Андрея Свечникова обыграла «Лос-Анджелес Кингз» Николая Прохоркина (2:0), Владислав Гавриков помог «Коламбус Блю Джекетс» уверенно победить «Вегас Голден Найтс» (3:0), 30 сейвов Семена Варламова не спасли «Нью-Йорк Айлендерс» от поражения «Бостон Брюинз» в овертайме (2:3), а «Даллас Старз» с Александром Радуловым и Денисом Гурьяновым уступил «Сан-Хосе Шаркс», несмотря на 24 спасения Антона Худобина.

Моменты дня

Красивый гол Ковальчука, справедливости ради, не смог переплюнуть сольную шайбу нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида в ворота «Калгари Флэймз» (3:4). 22-летний канадский нападающий во втором периоде подобрал снаряд в средней зоне, эффектно обыграл двух защитников соперника и оставил не у дел вратаря «Флэймз». Для Макдэвида этот гол стал уже 25-м в сезоне.

It's just a treat to watch Connor McDavid (@cmcdavid97).



Please enjoy responsibly. pic.twitter.com/6OEW8IW1rD — NHL (@NHL) January 12, 2020

А вот самые трогательные события развернулись в Сан-Хосе. 35-летний Джо Павелски проводил первый матч против «Шаркс» после ухода, а те подготовили для бывшего капитана видеотрибьют, показанный перед игрой. Болельщики «Сан-Хосе» также не оставили защитника, выступавшего за команду 13 лет, без оваций. «Сан-Хосе» все еще любит тебя, Павс», — написано в Twitter «Шаркс».

San Jose still loves you, Pavs. pic.twitter.com/jMmipK2wbl — San Jose Sharks (@SanJoseSharks) January 12, 2020

Первой звездой игрового дня был признан вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликин, оформившего первый сухой матч в карьере, отразив 27 бросков. Второй звездой выбран форвард «Ванкувер Кэнакс» Брок Бозер, отметившийся дублем в матче с «Баффало Сейбрз». Замкнул тройку лучших голкипер «Каролины» Джеймс Раймер — на его счету 41 сейв.