За золото Игр: ученик Тутберидзе бьется с Мозалевым. LIVE

Вот положение после двух разминок. А сейчас заливка льда, после которой последняя группа, где будут оба российских спортсмена.
114,37 — третьим становится Мемола. Причем Боденштайн впереди всего на 0,37 балла!
И у итальянца тоже не все получилось, причем он не обошелся без падения. Хотя в целом у него достаточно сильный прокат, вот только не стал делать тройной аксель, хоть и заявлял.
Итальянец Николае Меммоло на льду. Он немного проигрывал Кокуре после короткой.
96,32 — только пятый Мразек, все закономерно.
Упал на первом же прыжке, на руку приземлил второй. В остальном сделал запланированное, но, конечно, это не то выступление, на которое рассчитывал юный чешский спортсмен.
На льду чешский фигурист Даниэль Мразек.
Сложность и подвела. Несколько недокрутов поставили. Только 109,20 за прокат, и Кокура оказывается третьим по сумме программ на данный момент!
Ну что ж, Кокура тоже со своей программой справился здорово. Но главное, что он стал первым спортсменом здесь, кто выполнил два тройных акселя. Второй вышел небезупречным, но все равно это самый сложный прокат на данный момент.
Украинец Андрей Кокура на льду. Он в этой группе имеет лучший результат в короткой программе.
116,36 за произвольную! Боденштайн ставит личный рекорд и выходит на второе место, опережая всех, кроме китайца.
Под достаточно шумную поддержку трибун катался Боденштайн, и поддержка эта с каждым удачным прыжковым элементом становилась все более бурной. А с элементами своими Боденштайн справился просто блестяще! Интересно, что сделал гораздо более сложные элементы, нежели заявленные, и все равно со всем справился! Тренер тоже очень доволен.
Местный фигурист Ноа Бодештайн под оглушительные овации появляется на льду.
127,29 балла набирает китайский спортсмен. Лидирует он.
Проникновенно. Еще по этапам Гран-при было видно, что у молодого человека хорошие прыжковые данные, присущие почти всем азиатским одиночникам. Как и практически любой юниор, слегка сбавил под конец программы, но в остальном все сделал безукоризненно.
Юдон Чен открывает вторую группу участников. По мастерству он выделяется на фоне остальных.
Положение после выступления первой разминки:
101,02 балла всего лишь. Компоненты очень низкие.
Нежное и даже немного немое выступление. Прыгает четко и без помарок, слегка не хватило на концовку его. Кому как, а нам понравилось. Об ошибках говорить не хочется.
Француз Франсуа Пито закрывает первую разминку. Катается под саундтрек из фильма «Начало».
91,63 балла. Расстроен итальянец промежуточным третьим местом.
Корявые прыжки с большим размахом рук, но при этом без серьезных ошибок, что даже удивительно. Причем прыгал Маттео много и по-разному, на ойлере едва в борт не врезался. Хореография плохая от слова совсем, красоты и грации нет.
Высокорослый итальянец Маттео Нальбони появляется на льду в образе египетского принца.
112,02 балла. Новый лидер.
Пожалуй, самое цельное выступление из всех, что мы сегодня пока видели. Прыгает неплохо, хотя прыжок не такой уж и высокий. Вторым элементом был каскад из двух двойных лутца и тулупа, в остальном арсенал сильнее.
Лиам Капейкис из США готов показать свою программу. Если сравнивать с другими юношами, то он заметно выше.
87,41 балла. Совсем слабый результат.
Хорошее начало, а вот ко второй, более динамичной части программы подошел уже уставшим. Там не получился каскад с тройным прыжком, да еще и с музыкой опоздал. Скомканный прокат.
Следующим на льду появляется представитель Израиля Никита Коваленко. Катается под Queen.
104,78 балла набирает Арлет. Отправная точка на сегодня.
Довольно много помарок, но смело и раскрепощенно откатался эстонец. Артистичность на высоком уровне, а вот над техникой предстоит еще много работать. Так или иначе, приятное впечатление оставил.
Арлет Леванди из Эстонии открывает сегодняшние соревнования.
Самсонов и Мозалев выступят в заключительной разминке. Полный старт-лист:
Россию на этом турнире представляют подопечный Кирилла Давыденко Андрей Мозалев и ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов. После короткой программы юноши заняли первое и второе промежуточное место соответственно. Полная таблица на данный момент выглядит так (изображение увеличится при клике):
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция произвольной программы парней на юношеских зимних Олимпийских играх — 2020. Прокаты начнутся с минуты на минуту.