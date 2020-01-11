В суровых условиях: Россия бьется за медали в эстафете. LIVE

Виттоцци отстреливается быстрее всех в стойке. Один доп. патрон ей понадобился, идет лидером Лиза.
Резцова показывает хороший ход, еще несколько секунд отыграла. Перед вторым огневым рубежом идет 19-й.
На отрезке 3,5 км Симон догнала Сулемдаль, делит первое место француженка с норвежкой. За ними бегут Хойниш-Старега, Гаспарин и итальянка Лиза Виттоцци.
Резцова две секунды отыграла и поднялась на 20-ю строчку.
На отрезке 2,8 км Сулемдаль остается лидером, но Гаспарин от нее немного отстала, пропустив вперед Симон и Монику Хойниш-Старега из Польши.
Неудачно работает в лежке Резцова. Первыми двумя выстрелами промахнулась, пришлось использовать все дополнительные патроны. Хорошо, что обошлось без штрафных кругов. 22-й бежит Кристина, 35,2 секунды проигрывает она лидеру.
Сулемдаль и Элиза Гаспарин из Швейцарии отстреливаются чисто и быстрее всех. Убежали в лидеры спортсменки, почти 4 секунды им уступает немка Ванесса Хинц.
Пришли к первому огневому рубежу. Лежка.
На первых порах биатлонистки особо не бегут в отрыв. На отметке 1,5 км лидерство перехватила Резцова. 0,5 секунды выигрывает россиянка у Симон.
После первых 800 метров Резцова бежит третьей, проигрывая француженке 1,3 секунды. Между Кристиной и Симон бежит Эберг.
Пока что лидирующую группу возглавляет француженка Жулия Симон.
У шведок стартовала Эльвира Эберг.
У сборной Норвегии на первом этапе бежит Сюннёве Сулемдаль, у России — Кристина Резцова.
Старт дан! Поехали!
Оберхоф своей погодой удивляет каждый день. Вчера трасса была разбита напрочь из-за проливных дождей. Сегодня же погода хорошая: облачность, солнце, несильный ветер. Трасса, как говорят в тренерском штабе сборной России, подготовлена на 4 с «плюсом». Но до идеала далеко. И еще достаточно тепло.
Практически ровно год назад, 13 января 2019-го, как раз в Оберхофе женская сборная России выиграла эстафету. Тогда за Россию выступала и Куклина, а вместе с ней — Евгения Павлова, Маргарита Васильева и Екатерина Юрлова-Перхт.
В составе сборной России участие в гонке принимают Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова и Лариса Куклина, которой суждено финишировать.
Старт гонки запланирован на 14.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты 4х6 км на этапе Кубка мира в Оберхофе.