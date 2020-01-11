В суровых условиях: Россия бьется за медали в эстафете. LIVE

Оберхоф своей погодой удивляет каждый день. Вчера трасса была разбита напрочь из-за проливных дождей. Сегодня же погода хорошая: облачность, солнце, несильный ветер. Трасса, как говорят в тренерском штабе сборной России, подготовлена на 4 с «плюсом». Но до идеала далеко. И еще достаточно тепло.