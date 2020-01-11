Конфликт в прошлом: Джака останется в «Арсенале»

Джака не уйдет

С ноября в СМИ с разной периодичностью возникают слухи о возможном уходе швейцарского хавбека Гранита Джаки из «Арсенала». Куда его только ни сватали — «Ньюкасл», «Милан», «Лестер» и даже «Герта». Если первые варианты казались сомнительными футбольным экспертам, то возможный переезд Джаки в столицу Германии считался уже почти состоявшимся. Об этом говорил как сам игрок, так и его агент.

«Да, у нас уже есть договоренность с этим клубом. Мы собираемся отправиться в Берлин и сообщили о намерениях спортивному директору «Арсенала» Раулю Санллехи и техническому директору Эду Гаспару. Новому главному тренеру Микелю Артете тоже.

«Арсенал» был в курсе всех шагов, игрок и «Герта» ничего не утаивают. Двум клубам лишь нужно согласовать трансферную стоимость», — рассказал менеджер полузащитника Хосе Нагер.

Реклама

Однако планы команды из Берлина и швейцарского футболиста были нарушены Микелем Артетой. Новый главный тренер «пушкарей» сменил на своем посту другого испанца — Унаи Эмери. Баском были недовольны как боссы, так и фанаты и игроки команды. Известно, что лидеры клуба Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг отказывались продлевать контракт из-за того, что не были уверены в целесообразности оставаться в стане лондонцев, которые не подавали каких-либо признаков улучшения игры

Артета, как ученик тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, смог в короткие сроки изменить атмосферу в раздевалке «Арсенала» на более дружественную. После масштабной трансферной кампании в летнее межсезонье он, видимо, решил не тратить деньги клуба, а постараться максимально сохранить команду в том составе, в каком он ее получил.

«Мне хотелось, чтобы Гранит понял, что я его поддерживаю. В данный момент я готов давить на клуб, чтобы его оставили. Уверен, он хороший игрок и у него есть возможность насладиться футболом под моим руководством. Мне кажется, я смог его в этом убедить, и он передумал уходить»,

— поделился тренер со Sky Sports.

Отметим, что сам Артета не сразу принял такое решение. Так, еще в конце декабря он намеревался обменять Джаку на полузащитника «Лестера» Уилфреда Ндиди, отдав «лисам» экс-капитана и $50 млн в придачу. Позицию испанского специалиста изменило выступление швейцарца в матче 20-го тура с «Борнмутом». Артета заявил, что во время игры футболист отдавался на поле по максимуму и выглядел очень уверенно.

За что ненавидят Джаку

Спусковым крючком для развития конфликта фанатов с полузащитником стало назначение игрока капитаном команды. Эмери в сентябре 2019 года вручил ему капитанскую повязку после ухода Лорана Косельни во французский «Бордо». Болельщики не видели предпосылок к такому шагу, а потому начали обвинять его во всех промахах команды.

Как оказалось позже, футболист постоянно получал угрозы со стороны фанатского комьюнити.

«Повторяющиеся оскорбления, которая я получал последние несколько недель, довели меня до точки кипения. Люди писали вещи из разряда «мы сломаем тебе ноги», «убьем твою жену» и «надеюсь, твоя дочь заболеет раком»,

— написал он, призывая фанатов к взаимному уважению.

Накалившая до предела ситуация нашла выплеск в матче 10-го тура АПЛ «Арсенал» — «Кристал Пэлас». Во время замены Джаки на Букайо Саку на тот момент капитан был освистан своими же трибунами. Сердце хавбека не выдержало, все накопившееся напряжение он вылил прямо на зрителей, сначала обматерив их, а потом и вовсе показательно сняв футболку.

Футболист долго хранил молчание, никак не комментируя произошедшее. О ситуации высказывался лишь Эмери, что подогревало ненависть болельщиков к Джаке еще больше. Дошло до того, что швейцарец и вовсе поменял в соцсетях аватар в форме «Арсенала» на фото в футболке сборной.

Позже он признался, что причиной такого поведения стала травля со стороны фанатов на протяжении долгого времени. После этого высказался даже Гвардиола, попросивший болельщиков не быть такими жестокими по отношению к игроку.

В итоге Джака не выходил на поле вплоть до увольнения Эмери. Выпустить игрока решился лишь Артета, приятно удивившись возможностям хавбека. Безусловно, это порадовало швейцарца, так как уход из «Арсенала» грозил ему потерей места в составе национальной команды. Особенно это важно в свете грядущего чемпионата Европы, на котором сборная Швейцарии сыграет в одной группе с командами Турции, Италии и Уэльса.