«Проснись!» Грета Тунберг и эко-активисты затравили Федерера

Обладатель 20 титулов «Большого шлема» Роджер Федерер решил устроить себе разгрузочное начало года и отказался от участия в новом мужском турнире среди сборных — ATP Cup, где Новак Джокович сейчас рубится за команду Сербии, а Рафаэль Надаль — за Испанию.

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Целью 38-летнего швейцарца является восстановление сил, чтобы подойти в лучшей форме к первому «мэйджору» в сезоне — Australian Open.

За восемь дней до старта основной сетки турнира, пока основные конкуренты не щадят себя на ATP Cup, Федерер уже спокойно тренируется в Мельбурне.

Welcome to Melbourne, @rogerfederer!



The Swiss star enjoys his first hit on Rod Laver Arena, with @Stako_tennis, ahead of his 21st #AusOpen campaign. pic.twitter.com/5XyLwoKZWt — #AusOpen (@AustralianOpen) January 10, 2020

Однако, несмотря на кажущуюся идиллию, покой легенде только снится. Все его соцсети в данный момент переполнены сообщениями от эко-активистов, которые возмущены тем, что Федерер рекламирует и принимает спонсорскую помощь от Credit Suisse.

Дело в том, что этот банк активно инвестирует в добычу ископаемых видов топлива — в частности, в разработку новых месторождений нефти, — и, по мнению активистов, наносит огромный вред планете.

Защитники природы запустили кампанию под хэштегом #RogerWakeUpNow («Роджер, проснись немедленно»), в рамках которой призывают спортсмена разорвать спонсорский контракт с банком.

Движение существует уже не первый день, однако только сейчас оно привлекло по-настоящему пристальное внимание мирового сообщества. Все потому, что

кампанию против Федерера поддержала известная эко-активистка Грета Тунберг, признанная человеком 2019 года по версии Time.

Имя 17-летней шведки приобрело особый вес после того, как к ее «школьным забастовкам за климат» («Skolstrejk for klimatet»), которые девушка начала после рекордных лесных пожаров, присоединились целые города и страны, а ее саму пригласили выступить на саммите ООН. Теперь в одном только Twitter Грету читают почти 4 млн человек — и именно там она выразила свою позицию по поводу ситуации с Федерером.

Девушка поделилась на своей странице постом зампредседателя Межправительственной группы экспертов по изменению климата — физика Жан-Паскаля ван Иперселя. Профессор вступился за активистов, которые устроили акцию «Роджер, проснись немедленно» прямо в филиалах Credit Suisse в Лозанне и Женеве, пробравшись в здания и засняв происходящее на видео.

Конечно, ничего совсем уж непотребного молодые люди там не вытворяли: они в ярких нарядах играли в теннис на фоне плаката с лозунгом «Credit Suisse разрушает природу. Роджер, ты это поддерживаешь?».

Тем не менее незаконное проникновение в здание является нарушением закона, и банк подал на активистов в суд, который признал их виновными и назначил наказание в виде штрафа — ни много ни мало 21 600 швейцарских франков (примерно 20 тысяч евро).

Молодые люди выплачивать эту сумму отказались и были снова вызваны в суд. Окончательное решение по этому делу ожидается 13 января.

«Ребята имели смелость попросить Федерера посредством ненасильственной акции прекратить поддержку банка, который инвестирует в разработку ископаемых видов топлива. Теперь банк с ними судится, и молодым людям грозит штраф в 20 тысяч евро. Это справедливо?» — написал ван Иперсель в посте, которым поделилась Тунберг.

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Также юная шведка разместила у себя на странице запись портала «350.org Europe», в которой утверждается, что с 2016 года Credit Suisse вложил $57 миллиардов в компании, которые занимаются поиском новых месторождений природного газа и нефти.

«Это что-то, совершенно несовместимое с защитой природы. Федерер, ты это поддерживаешь?» — говорится в посте.

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Кроме того, Грета составила и собственный пост на схожую тему — правда, без упоминания Федерера.

«До сих пор я слышала только об одной ежедневной газете — «ETC» (шведское издание. — «Газета.Ru»), — которая решила отказаться от размещения любой рекламы, связанной с продуктами топлива и сервисом по их обслуживанию. Кто будет следующим? Кто станет первой большой международной газетой, которая возглавит это движение?» — задалась вопросом активистка.

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Тем временем, по информации Reuters, в Швейцарии все больше усиливается давление на финансовый сектор с требованиями отказаться от финансирования добычи природных видов топлива.

За последние месяцы тысячи студентов организовали шествия по различным городам Швейцарии, призывая бороться с изменением климата. В глазах этих людей 12 активистов, забравшихся в филиалы Credit Suisse и отказавшихся платить штраф, выглядят героями.

«Недостаточно просто выйти на улицу или проголосовать. Мы должны немного преступить черту, чтобы люди перестали вести себя так, будто ничего не происходит», — заявил Пауль Кастеляйн — один из попавших под суд активистов.

#RogerWakeUpNow Climate Alliance Switzerland and 100'000 climate marchers ask @CreditSuisse and @RogerFederer to use all their energy and money to preserve our living world. Thank-you! pic.twitter.com/ggC1c7KLpQ — Climate Alliance Switzerland (@climalliancech) January 8, 2020

Сам Федерер пока ничего не ответил на нападки эко-активистов, зато на них уже отреагировал обвиняемый банк. Руководство организации заявило, что перестанет финансировать разработку новых электростанций, работающих на угле, а также заверило, что пытается привести свои кредитные портфели в соответствие с целями, изложенными в Парижском соглашении об изменении климата, которое регулирует меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере.

Однако в отношении осужденных эко-активистов банк непреклонен.

«Борьба с глобальным потеплением — это очень важно. Мы уважаем свободу волеизъявления как фундаментальное демократическое право. Тем не менее ради защиты наших клиентов и сотрудников мы не потерпим незаконных атак на свои здания, вне зависимости от того, кто их предпринял и с какими целями», — говорится в официальном заявлении Credit Suisse.