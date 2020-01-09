Травмы и трансферы: Моуринью продолжает лихорадить

Непостоянство

20 января исполнится ровно два месяца с тех пор, как Жозе Моуринью возглавил «Тоттенхэм». Начинал португалец в присущей себе манере: громкими интервью приковал все внимание британской спортивной общественности к клубу и на время вывел «шпор» из кризиса, в который команда попала после неудачного старта сезона с Маурисио Почеттино во главе. Теперь же успехи сменились серьезными скачками в результатах: два поражения, две ничьи и только одна победа за последние пять матчей.

Причем раньше лондонцы уступали только крупным соперникам — «Баварии» или «Манчестер Юнайтед». Сейчас же «шпоры» позволяют себе не побеждать соперников из низшей части турнирной таблицы.

Реклама

Так, серьезные вопросы к Моуринью возникли после обидного поражения от бедствующего «Челси». Далее последовала невыразительная победа над «Брайтоном», а после ничьи с «Норвич Сити» португальца действительно стали критиковать — его команда едва сумела набрать одно очко благодаря позднему голу с пенальти. В следующей встрече «Тоттенхэм» и вовсе еще более неожиданно уступил «Саутгемптону», а после сыграл вничью с «Мидлсбро» в третьем раунде Кубка Англии.

К тому же, в игре с «Норвичем» судья, использовав VAR, явно ошибся в пользу лондонцев, когда отменил гол «канареек».

Как итог, «Тоттенхэм» занимает шестую строчку в турнирной таблице. Очевидно, что речи о борьбе за медали больше не идет, поскольку от тройки лидеров «шпоры» отстают на 14 очков. Основные силы португалец бросит на попадание в первую четверку, место в которой дает право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Но там и серьезные конкуренты в лице «Челси» и «МЮ», которым Моуринью уже проигрывал. Теперь же на его голову свалилась еще и переигровка в кубке.

Кадровые потери

Еще в октябре из состава «Тоттенхэма» выбыл вратарь и капитан Уго Льорис. Француз получил ужасную травму связок руки, из-за чего вернулся к тренировкам только несколько дней назад. «Шпоры» никогда не были гибкой командой, поэтому любая потеря ключевого футболиста непременно отражается на результатах. Кроме того, от различных повреждений продолжают залечиваться основные защитники Бен Дэвис и Дэнни Роуз, а также хавбеки Тонгай Ндомбеле и Мусса Сиссоко.

А на днях список травмированных пополнился и нападающим Гарри Кейном. После матча 21-го тура АПЛ медицинское обследование выявило у форварда разрыв мышцы задней поверхности бедра, в связи с которым он уже перенес операцию. В переводе на цифры, это несколько месяцев восстановления. К тренировкам он приступит не ранее апреля, Сиссоко вернется примерно к этому же времени.

Кейн — вот уже на протяжении последних лет главный снайпер «Тоттенхэма», с личными достижениями которого напрямую связаны успехи команды. В нынешнем сезоне он является лучшим бомбардиром «шпор» с 11 забитыми мячами, на его счету также две результативные передачи. Для сравнения, полузащитник Дели Алли — второй бомбардир «Тоттенхэма» — пока отметился лишь шестью голами. То, что отсутствие Кейна в худшую сторону скажется на результатах лондонцев, практически неизбежно.

Трансферная чехарда

Не собираются «шпоры» с большой долей вероятности активничать на рынке. Трансферное окно в Англии открыто с 1 по 31 января, однако пока руководство «Тоттенхэма» продолжает ломать голову над ситуацией датчанина Кристиана Эриксена. Хавбек наотрез отказывается продлевать соглашение с клубом, которое заканчивается у него уже в июне. Это значит, что летом он сможет бесплатно уйти на правах свободного агента, но лондонцы, если верить британским СМИ, не против продать его зимой, чтобы выручить хоть какие-то деньги.

По информации Sky Sports, за Эриксена борются «Манчестер Юнайтед» и «Интернационале». Игрок отдает предпочтение миланцам.

Ко всему прочему, летом заканчивается контракт у защитника Яна Вертонгена, а также аренда Джовани Ло Чельсо — его «шпоры» хотели бы сохранить. Что касается ближайших планов, то из-за травмы Кейна «Тоттенхэм» ищет усиление в атакующую зону. Моуринью вернул из аренды 19-летнего форварда Джека Кларка, а в ближайшее время, как стало известно The Guardian, клуб может сделать предложение по нападающему «Милана» Кшиштофу Пентеку. Однако пока это все лишь на уровне слухов, а вот проблемы «шпор» более чем реальны.

Ближайший матч «Тоттенхэм» проведет 11 января. В домашнем матче 22-го тура АПЛ он примет лидера — «Ливерпуль». Игра станет повторением прошлогоднего финала Лиги чемпионов.