Победная поступь: Россия вышла в полуфинал ATP Cup

Карен Хачанов — Гидо Пелья - 6:2, 7:6 (7:4)

ATP Cup разыгрывается впервые и проходит в формате, напоминающим тот, что Международная теннисная федерация (ITF) выбрала для Кубка Дэвиса после его реформы.

При этом ATP Cup все же выглядит более продуманным, а главное своевременным и уместным. В начале сезона спортсмены свежи, и почти все используют его в качестве подготовки к первому турниру «Большого шлема» — Australian Open, который также пройдет в Сиднее.

В каждой группе было по четыре команды, а в плей-офф выходили победители, и сборная России в своем квартете выступила сверхуверенно, проиграв из девяти поединков только один.

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Но то была пара, а вот Карен Хачанов и Даниил Медведев взяли все свои одиночные поединки.

В штабе команды Марата Сафина надеялись, что тенденция сохранится и в четвертьфинале, потому что у Аргентины, также, естественно, выигравшей свою подгруппу, очень приличная парная комбинация, до которой не хотелось доводить.

Карен Хачанов начал свой поединок против Гидо Пельи так, что сразу внушил оптимизм: в первом сете вторая ракетка России уверенно доминировал и одержал легкую победу с двумя брейками — 6:2.

Однако во второй партии аргентинец сумел зацепиться, вгрызся в свою подачу и так и довел сет до тай-брейка, где Хачанов, правда, все равно взял свое, принеся первый балл в копилку сборной России в матче.

Даниил Медведев — Диего Шварцман — 6:4, 4:6, 6:4

У Даниила Медведева, закончившего прошлый год на пятом месте в мировом рейтинге, соперник был куда более серьезный. Диего Шварцман — 15-я ракетка мира, правда, за свою карьеру он проиграл все 20 матчей представителям топ-10.

В любом случае, противостояние ожидалось тяжелым, потому что по умению тащить все на линии аргентинец если и уступает россиянину, то совсем немного.

В первой партии Даниил играл очень здорово и несколько раз демонстрировал свои фирменные умения по вытаскиванию сложных розыгрышей, а когда давал сопернику шансы на своей подаче, уничтожал брейк-пойнты эйсами

В итоге одного собственного брейка россиянину хватило для победы в партии — 6:4.

При этом Даниил выиграл последнее очко эффектнейшим ударом, а после бурно отпраздновал успех, что, видимо, вызвало недовольство Шварцмана. В итоге теннисисты так весело пообщались при переходе, что с вышки пришлось соскакивать арбитру, который в итоге вынес Медведеву предупреждение за неспортивное поведение.

Во второй партии россиянину становилось все сложнее с каждым геймом, и если сначала он тащил, отыгрывая брейк-пойнты, то в седьмом гейме все же проиграл свою подачу.

Теперь уже бурно отпраздновал соперник, и возмущенный разной реакцией судби Медведев пошел к арбитру, поругался с ним, а потом дважды ударил ракеткой по вышке, за что получил второе предупреждение, караемое еще и очком в пользу соперника.

В итоге партию Шварцман до зеркальной победы все же довел, и все решалось в третьем сете. Там оппоненты успокоились и больше не пикировались, и поначалу казалось, что Шварцман может дожать.

Однако Медведев перетерпел, дождался спада соперника и сделал в нужный момент брейк, после чего закончил матч своей подачей, где заработал три матч-пойнта, реализовав второй из них.

Сборная России, избежав борьбы в парной встрече, вышла в полуфинал ATP Cup, где сыграет либо с Сербией, либо с Канадой, которой уступила на той же стадии в конце года в Кубке Дэвиса.

Там, правда, не было Медведева, который благодаря сегодняшней победе вернется на четвертую строчку рейтинга и таким образом избежит на Australian Open до полуфинала встреч с кем-то из большого трио (Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Роджер Федерер).

Есть все основания полагать, что на престижном командном турнире, открывающем сезон, наша сборная может добиться и общей победы. По крайней мере настрой у команды именно такой.

Да и посев в топ-4 на первом турнире «Большого шлема» для Медведева действительно может стать большим подспорьем. Понятно, что для общего триумфа нужно обыгрывать всех, но с чуть более простой сеткой он сможет сохранить к решающим играм больше сил.