Миронова начинает: спринт в Оберхофе. LIVE

Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
16:32
В Оберхофе традиционно не самая приятная погода: очень высокая влажность, холод и туман. Даже по телекамерам легко понять, что видимость практически нулевая.
16:30
Гонка началась! Миронова, замыкающая топ-10 в общем зачете, начинает первой.
16:25
Россию в гонке представят: Светлана Миронова (1-й стартовый номер), Лариса Куклина (23-й), Кристина Резцова (39-й), Ирина Старых (55-й), Анастасия Поршнева (97-й).
16:20
Гонка начнется в 16.30 мск.
16:15
В немецком Оберхофе стартует первый в 2020 году этап Кубка мира по биатлону. Женщины соревнуются в спринте.