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Миронова начинает: спринт в Оберхофе. LIVE

Кубок мира по биатлону. 5-й этап. Оберхоф. Спринт. Женщины. ОНЛАЙН

В немецком Оберхофе стартует пятый этап Кубка мира по биатлону. Светлана Миронова начинает женскую спринтерскую гонку. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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16:32

В Оберхофе традиционно не самая приятная погода: очень высокая влажность, холод и туман. Даже по телекамерам легко понять, что видимость практически нулевая.

16:30

Гонка началась! Миронова, замыкающая топ-10 в общем зачете, начинает первой.

16:25

Россию в гонке представят: Светлана Миронова (1-й стартовый номер), Лариса Куклина (23-й), Кристина Резцова (39-й), Ирина Старых (55-й), Анастасия Поршнева (97-й).

16:20

Гонка начнется в 16.30 мск.

16:15

В немецком Оберхофе стартует первый в 2020 году этап Кубка мира по биатлону. Женщины соревнуются в спринте.