Провал Овечкина: «Вашингтон» уступил «Филадельфии»

«Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:2

«Вашингтон» прибыл в Wells Fargo Center для встречи с «Филадельфией», которая балансирует на грани кубковой восьмерки и только-только вернулась домой после крайне неудачной выездной серии. В шести матчах в гостях «Флайерз» набрали только три очка, причем они уступили в последних четырех играх, лишь против «Каролины» накануне добравшись до овертайма, а в остальных проиграв в основное время.

Для лидирующих в лиге «Кэпиталз» это тоже был второй матч за два дня, только накануне они разнесли «Оттаву» (6:1), а такие результаты всегда помогают быстрее восстанавливаться.

Хозяева имели небольшие проблемы с составом, лишившись одного из ведущих защитников Шейна Гостисбера, получившего травму колена, в результате чего был вызван из фарм-клуба и дебютировал в сильнейшей лиге мира защитник Марк Фридман.

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Тем не менее все началось для «летчиков» более чем удачно: защитник «Кэпс» Ник Дженсен потерял шайбу на чужой синей линии, и отобравший ее Шон Кутюрье вывел на точный бросок Трэвиса Конекны.

Правда, вскоре Никлас Бэкстрем восстановил равновесие броском в одно касание, причем сделал это швед из офиса Александра Овечкина в левом круге вбрасывания.

Бэкс вообще набрал отличную форму и идет на семиматчевой результативной серии, набирая в ней по очку за матч (1+6).

Прошло пять минут, и команда Тодда Рирдена уже вела в счете: это Якуб Врана забросил свою 19-ю в сезоне шайбу, причем все голы чех провел в равных составах. В последних четырех играх у него уже 5 (1+4) очков.

Ассистентом же выступил не уходящий без результативных баллов в последних семи играх Евгений Кузнецов, набравший за это время 9 (4+5) очков.

Правда, еще до перерыва не забрасывавший до того в нынешнем сезоне шведский защитник «Филли» Роберт Хэгг восстановил равновесие, а в конце второй 20-минутки решающий гол провел Кевин Хэйс.

Случилось это в меньшинстве после того, как Скотт Лоутон провел на своей синей линии силовой прием против контролировавшего шайбу защитника «Вашингтона» Джона Карлсона. Убежавший Хэйс не оставил Брэйдену Холтби шансов, запутав его ложным движением и пустив шайбу под левым щитком.

Счет 3:2 так и остался окончательным, а «Кэпиталз» в этом матче уступили, по большей части, из-за неудачной игры в большинстве. Они не только пропустили в нем решающий гол, но и сами не смогли реализовать ни одной из пяти попыток.

Сравнявшийся накануне с Теему Селянне по голам за свою карьеру в НХЛ капитан гостей Овечкин был традиционно активен, нанес четыре броска в створ, но ушел со льда без результативных баллов и с показателем полезности -2.

Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов не схлопотали минусов, но при этом центрфорвард был очень плох на точке вбрасывания, выиграв лишь 18% дуэлей, а защитник заработал две минуты штрафа в концовке матча, когда его команде необходимо было спасать положение.

Лидер обороны «Флайерс» Иван Проворов отметился в этой встрече показателем полезности +2, в то время как его партнер по команде нападающий Михаил Воробьев за девять минут игрового времени нанес один бросок, заработал две минуты штрафы и выигрывал каждые три из четырех вбрасываний.

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Виннипег Джетс» — 3:4 Б

«Торонто» продолжает играть без травмированного Ильи Михеева, и без яркого российского новичка уступил на своем льду «Виннипегу», однако матч все равно оказался для «Мэйпл Лифс» знаковым.

Уже в первом периоде, когда «Джетс» успели открыть счет, нападающий «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс восстановил равновесие.

Эта шайба стала для форварда 30-й в сезоне, и теперь 22-летний Мэттьюс — первый американский хоккеист в истории сильнейшей лиги мира, забрасывавший по 30 шайб в каждом из своих первых четырех сезонов в НХЛ!

Позже Мэттьюс отличился еще раз, и упрочил свое лидерство в лиге по голам, забитым, начиная с 1 декабря. В активе нападающего уже 14 шайб за этот отрезок.

Правда, и второй по заброшенным шайбам на этом отрезке Марк Шайфли из «Джетс» без гола со льда не ушел и теперь имеет за последний месяц с хвостиком 12 голов на счету.

В итоге основное время завершилось со счетом 3:3, а овертайм не выявил победителя, и судьба противостояния решалась в буллитной серии, получившейся очень яркой и продолжительной. После трех попыток с каждой стороны счет на табло был 2:2, причем и Мэттьюс, и Шайфли свои буллиты реализовали.

Исполнявший четвертую попытку у «кленовых листьев» Вильям Нюландер Коннора Хеллибака не переиграл, а вот Блэйк Уилер пробил Фредерика Андерсена и принес «Виннипегу» викторию.

«Лос-Анджелес Кингз» — «Даллас Старз» — 1:2

Пока Илья Ковальчук за два матча в «Монреале» сделал три голевые передачи, его бывшая команда «Лос-Анджелес», так легко расставшаяся с российским ветераном, продолжает влачить жалкое существование на дне таблицы.

В поединке против «Далласа» «Кингз» снова не сумели разжиться очками, разбившись о стену, выстроенную в воротах «Старз» российским голкипером Антоном Худобиным. Анже Копитар открыл счет уже на третьей минуте матча, но после этого россиянин больше не пропускал, отразив 30 бросков по своим воротам.

В итоге Джейми Бенн и Блэйк Комо уже во второй 20-минутке развернули ситуацию на 180 градусов, и этот перевес техассцы удержали.

Нападающие «Далласа» Денис Гурьянов и Александр Радулов нанесли на двоих семь (пять у Гурьянова) бросков по воротам, но не набрали очков, а Радулов еще и закончил встречу с показателем полезности -1.

Форвард «королей» Николай Прохоркин пять раз безуспешно атаковал ворота Худобина, но хотя бы не схватил «минус».