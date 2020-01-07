«Еще может»: Ковальчук дебютировал за «Монреаль»

Дебют Ковальчука

У Ильи Ковальчука сезон начался с изгнания в «Лос-Анджелес Кингз». В конечном итоге россиянин был выставлен на драфт отказов, а клуб выплатил ему последний бонус и запустил процедуру расторжения контракта. К моменту вывода из состава Ковальчук провел лишь 17 матчей, в которых набрал девять (три гола и три передачи) очков при показателе полезности «-10» и 12 минутах штрафного времени.

Реклама

Обменять 36-летнего форварда «королям» не удалось, и 3 января он подписал соглашение с «Монреаль Канадиенс», самым успешным клубом в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Дебютировал Ковальчук за «Канадиенс» в игре против «Виннипег Джетс». Встреча, прошедшая на арене «Белл-центр» в Монреале, завершилась победой гостей со счетом 3:2. «Хабс» от шестого поражения подряд не спас секонд-ассист российского хоккеиста.

Несмотря на результат, первую игру Ковальчука за новый клуб оценили за океаном высоко. Комментатор TSN Майк Джонсон выразил мнение, что для того, кто не играл больше двух месяцев, россиянин был «в полном порядке».

Кроме того, за форварда говорит и статистика. По ходу матча он нанес четыре броска, став самым активным хоккеистом своей команды по этому показателю. Также он с двумя бросками с пятачка разделил первое место, девять раз выводил шайбу из своей зоны (второе место в команде), совершил шесть силовых приемов и один раз заблокировал бросок соперника.

Это сделало его третьей звездой матча и третьим по возрасту игроком «Монреаля», набравшим очко в дебютной игре.

«Прошли несколько отличных дней, я был в восторге. Прекрасная атмосфера, отличные партнеры и атмосфера в раздевалке. Это было очень важно для меня. Тренер дал мне сегодня много игрового времени, и во второй половине матча я постепенно начал ощущать себя лучше. Буду стараться прибавить как можно быстрее. Слышал ли я крики фанатов: «Кови, Кови»? Это было здорово. Но я надеюсь, что дам им больше поводов, чтобы скандировать мое имя», — сказал он после игры.

Всего на льду Ковальчук провел 19 минут 25 секунд, что стало вторым результатом в «Канадиенс» среди форвардов в сезоне. А сам он впервые с 12 октября прошлого года завершил матч с положительным показателем полезности — »+2».

«Илья был очень взволнован и вовлечен в игру, включался в борьбу на всех участках площадки — был и впереди, и сзади. Он хотел продемонстрировать, что еще может играть в хоккей», — сказал главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен в эфире радиостанции RDS.

«Он выглядел отлично. Знаете, он очень рад оказаться здесь. Ковальчук заражает команду энтузиазмом, и мы очень рады его приходу», — цитирует пресс-служба НХЛ голкипера «Канадиенс» Кэри Прайса.

Шат-аут Варламова

Еще одним матчем с крупным российским противостоянием стала встреча «Нью-Йорк Айлендерс» — «Колорадо Элеванш». Матч состоялся на домашнем льду «Айлендерс» — на стадионе «Нассау Колизеум» — и завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Голкипер «Айлс» Семен Варламов успешно отразил 32 броска и оформил шат-аут в игре с бывшей командой. Напомним, что «лавины» летом прошлого года не стали продлевать с ним контракт. Его успешная игра помогла «Нью-Йорку» одержать первую победу после двух поражений подряд.

«Конечно, я рад встретиться с моей бывшей командой. Играл за них на протяжении долгого времени, провел там восемь лет. Конечно, матч с «Колорадо» был особенным для меня. Это было очень странно. Не буду лгать, это приятно», — ответил вратарь на вопрос о сухом матче с бывшим клубом.

«По его реакции после матча можно было понять, что для него это значит. У него там много друзей, в этой команде у него были хорошие результаты. Первый матч против бывших партнеров всегда необычный. Очень хочется выиграть. И сегодня он играл фантастически, сделав для этого все необходимое», — заявил наставник «островитян» Барри Тротц.

Соотечественник Варламова Валерий Ничушкин, выступающий за «Колорадо», провел на площадке 14 минут и 2 секунды и не отметился результативными действиями. Защитник «Эвеланш» Никита Задоров получил 12 минут и 50 секунд игрового времени и тоже ушел со льда без голов и передач.

В параллельном матче «Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 4:2. Российский форвард «Кингз» Николай Прохоркин забросить шайбу или ассистирвать партнерам не смог, а вот защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков получил 19 минут и 42 секунды игрового времени, завершив встречу с коэффициентом полезности «+2».

Вызов Шестеркина

В ближайшее время за клуб НХЛ может начать стабильно играть еще один россиянин. Голкипер Игорь Шестеркин впервые был вызван «Нью-Йорк Рейнджерс» из фарм-клуба «Хартфорд Вулф Пак», выступающего в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

Интересно, что «Рейнджерс» задрафтовал российского голкипера еще в 2014 году, однако он до сих пор не дебютировал за команду.

На протяжении последних пяти сезонов 24-летний хоккеист защищал цвета петербургского СКА, где установил личный рекорд с 94,39% отражения бросков. В Соединенных Штатах он проводит свой первый год, играя крайне успешно — 3 января Шестеркин был выбран для участия в Матче всех звезд АХЛ.

«Думаю, что вполне естественно, когда у вас есть парень, играющий так же хорошо, как Шестеркин в АХЛ. Вы звоните ему и даете возможность проявить себя. Он сделал все, чтобы получить эту возможность», — заявил наставник «Рейнджерс» Дэвид Куинн.

«У меня была цель приехать в Америку и играть здесь. Теперь передо мной стоит новая цель. Я хочу каждый день усердно работать и хочу здесь играть. Мне нравятся маленькие площадки и большое количество бросков по воротам», — цитирует Шестеркина журналист Винни Меркольяно.

Дебютирует вратарь за «Рейнджерс» в игре регулярного чемпионата против «Колорадо». Так или иначе, вызов Шестеркина стал тревожным звоночком для основного голкипера «Нью-Йорка» Александра Георгиева, который не попал в заявку своей команды впервые в сезоне.

«Это необычно и немного снова похоже на тренировочный лагерь. Но руководство принимает решения, а мы просто выполняем свою работу. Когда я играл в Европе, то у нас были моменты, когда в команде было трое голкиперов на тренировках одновременно», — уверен Георгиев.

Матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Колорадо Эвеланш» состоится в ночь на 8 января в 03.30 по московскому времени.