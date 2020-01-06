Не только у России: Зеппельт нашел новый допинг

В мире большого спорта грядет новый масштабный скандал. Хайо Зеппельт, журналист немецкого телеканала ARD, снял фильм о допинге. На этот раз обвинения коснулись не России: репортер опубликовал информацию, согласно которой президент Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Тамаш Аян на протяжении долгих лет покрывает принимающих допинг спортсменов. Лента была показана вечером 5 января в эфире ARD.

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80-летний чиновник из Венгрии, ставший главным героем расследования, до 2010 года состоял в Международном олимпийском комитете (МОК). Главой IWF он является с 2000-го. Помимо прочего, он также числится членом Всемирного антидопингового агентства (WADA). В разные годы Аян был генеральным секретарем Олимпийского комитета Венгрии, а также занимал пост главы Всеобщей ассоциации международных спортивных федераций (GAISF).

В своем расследовании Зеппельт раскрыл данные, согласно которым под руководством Аяна IWF якобы давало полномочия заниматься обеспечением допинг-безопасности на чемпионатах мира и Европы сотрудникам Венгерского антидопингового агентства (Hunado), с которым у президента организации по понятным причинам сложились дружеские отношения. Это происходило ради того, чтобы венгерские специалисты за обещанное материальное вознаграждение замалчивали факт манипуляций с допинг-пробами атлетов.

В рамках схемы допинг-контролеры, причастные к нарушениям антидопинговых правил, брали деньги за манипуляции с образцами мочи. В качестве свидетеля выступил врач сборной Молдавии по тяжелой атлетике, на скрытую камеру рассказавший о способах манипулирования образцами биологической жидкости.

По сведениям из фильма, в период с 2008 по 2017 год 450 медалистов Олимпийских игр и чемпионатов мира не подвергали проверкам на допинг. Большую часть из них составляли представители России.

В частности, Зеппельт указывает, что Аян долгие годы создавал «культуру коррупции» в тяжелой атлетике и обогащался за счет разных федераций. Кроме того, согласно данным журналиста, спортивный чиновник в 90-е годы перевел полученные от МОК средства на свои банковские счета в швейцарских банках. Сумма, которая не была указана в финансовой отчетности ведомства, достигает более чем $23 млн.

Возникли у репортера вопросы и к другим финансовым отчетам. Так, в 2013 году Азербайджан должен был заплатить штраф в размере $500 тыс, но из ведомостей он позднее просто пропал. Зеппельт предположил, что это связано с возможностью погашения штрафа наличными, которые теоретически могли поступить Аяну.

В IWF обвинения, выдвинутые журналистом, отрицают. По их версии, Зеппельт добавил новые сведения в сюжет 12-летней давности, когда схожее расследование уже было опубликовано. «В телепрограмму, похоже, включена некоторая свежая информация, которая может быть полезна усилиям IWF по пропаганде «чистой» тяжелой атлетики и защите «чистого» спорта», — говорится в заявлении.

Однако организация намерена провести собственное расследование, взяв за основу данные Зеппельта. «IWF как можно быстрее расследует вопросы, затронутые в шоу, и уже запросила стенограммы и исследовательские материалы. IWF очень серьезно относится к этим утверждениям и в случае необходимости рассмотрит независимую помощь третьей стороны в расследовании данных», — уточняет пресс-служба.

Напомним, что Зеппельт получил широкую известность после выхода фильма «Тайны о допинге: как Россия делает своих победителей». В основу легла история бегуньи Юлии Степановой и ее супруга, показания которых якобы доказывали существование государственной системы допинга в стране. Последующее расследование привезло к дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и приостановке ее членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). В 2018-м году санкции в отношении ВФЛА были продлены.

Стал немец и одной из ключевых фигур в недавнем крупном допинговом скандале, окружившем российский спорт. Он первым в сентябре 2019-го сообщил, что WADA запустило процедуру признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации из-за манипуляций с данными Московской лаборатории. В декабре исполком WADA выписало России четырехлетний бан на принятие и участие в крупных мировых турнирах, включая Олимпиаду и чемпионаты мира.

В ближайшее время российская сторона с большой долей вероятности подаст апелляцию и обжалует решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).